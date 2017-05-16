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Блог Яндекс.України

Компанію «Яндекс.Україна» внесено до санкційного списку, і вона фактично не може вести діяльність на території України. Зокрема, всі рахунки компанії заблоковано, і ми не можемо платити заробітну платню працівникам, розраховуватися зі своїми підрядниками. Тому ми прийняли рішення закрити офіси у Києві та Одесі.

Яндекс продовжує розвивати свої сервіси – будемо раді, якщо наші користувачі залишаться з нами. Всі питання щодо роботи сервісів Яндекса в Україні можна задавати поштою на адресу support@yandex.ru. Журналістам радимо звертатися на pr@yandex-team.ru.

Загальні новини Яндекса та сервісів можна побачити в корпоративному блозі Яндекса.

Заява Яндекса щодо рішення про санкції
16 травня 2017, 15:51

Яндекс розвиває свої сервіси для України з 2005 року. Більше 12 років ми робимо український пошук, карти українських міст, навігацію, освітні проекти та ще кілька десятків різних проектів. Весь цей час наша українська команда працює відповідно до законодавства України, вкладає всі свої сили у створення якісних продуктів.

На жаль, рішення про санкції стосується не лише нас. Це санкції проти 11 мільйонів українських користувачів, які щомісяця обирають наші сервіси, і проти тисяч українських організацій, які використовують наші технології та сервіси для розвитку своїх бізнесів. Бізнес групи компаній Яндекса, звичайно, дуже великий, і санкції на нього не вплинуть. Але ми вважаємо Україну важливою частиною нашої роботи і шкодуємо, що санкції зводять нанівець всі багаторічні зусилля нашої команди. Головний потерпілий від санкцій — це український користувач. Дуже шкода.

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88 коментарів
Найпоширеніші стереотипи про Яндекс і Яндекс.Таксі в Україні
28 квітня 2017, 14:29

Останнім часом з боку журналістів та користувачів нам надходить безліч однакових запитань щодо діяльності Яндекса та Яндекс.Таксі в Україні. Незважаючи на те що жодне зі звернень не залишається без відповіді, ми продовжуємо стикатись із перекручуванням фактів і помилковими висновками про сервіс у ЗМІ. Тож вирішили зібрати тут найпоширеніші стереотипи про Яндекс і Яндекс.Таксі й дати на них вичерпні аргументовані коментарі.

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2 коментарі
принципи та політика,Таксі
Кому кучерики, а кому тиц-тиц-тиц
28 квітня 2017, 11:01

Вже вкотре головний пісенний конкурс Європи спричиняє чимало галасу серед українців. Найближчі два тижні столиця житиме музикою, і ми – не виняток. Яндекс.Музика підготувала спецпроект: ми зібрали на одній сторінці усі хіти, які цьогоріч беруть участь у конкурсі.

Джерело зображення: http://banda.agency/eurovision

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3 коментарі
Музика,Євробачення
Нові панорами Прип’яті та Чорнобиля
26 квітня 2017, 11:42

До річниці аварії на ЧАЕС Яндекс оновив панорами Прип’яті та вперше додав світлини Чорнобиля. Кожен охочий може на власні очі побачити покинуті міста, прогулятися спорожнілими вулицями й відчути себе сталкером, зазирнувши туди, куди рідко водять екскурсії.

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1 коментар
Карти,Панорами
Яндекс.Транспорт крокує Україною: тепер у Дніпрі та Івано-Франківську
26 квітня 2017, 10:59

Уже сьогодні жителі Дніпра та Івано-Франківська зможуть планувати свої поїздки із Яндекс.Транспортом. Програма знає, за скільки хвилин прибуде на зупинку потрібний транспорт, і допоможе користувачам його не проґавити.

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1 коментар
транспорт
Яндекс.Таксі довезе без готівки
20 квітня 2017, 09:43

Відсьогодні жителі Харкова, Дніпра та Одеси зможуть оплачувати поїздки у Яндекс.Таксі банківською карткою. Достатньо один раз додати її в налаштуваннях програми – і більше не доведеться чути від водія «У мене немає решти» чи «Пошукайте дрібні гроші».

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1 коментар
Таксі
Всякому дослідженню свій час
28 березня 2017, 12:04

Не встигли українці оговтатися від переведення годинника, як ми уже підготували дослідження про час. [як програмісти відчувають час], [чому з віком час іде швидше] і [як правильно дізнатися час у перехожого] – про все це та інше розповідаємо у нашому блозі.

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5 коментарів
український пошук,дослідження,Пошук
Маршрути громадського транспорту на Яндекс.Картах
15 березня 2017, 12:23

Планувати поїздки із Яндекс.Картами стало ще зручніше. Відтепер на yandex.ua/maps можна побачити актуальні маршрути автобусів, тролейбусів, маршруток і трамваїв. Достатньо ввести у поле пошуку номер потрібного транспорту – наприклад, [18 тролейбус], – і за лічені секунди з’явиться карта його руху із переліком усіх зупинок. Натиснувши на мітку зупинки, користувач зможе дізнатися, які номери повз неї проходять, та переглянути лінії їх маршрутів.

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6 коментарів
Карти,транспорт
За рогом дешевше
13 березня 2017, 08:59

Більшість користувачів завжди викликає таксі на адресу свого місця перебування – наприклад, до кафе, будинку чи офісу. Проте мало хто замислюється, що машина приїде швидше і поїздка обійдеться дешевше, якщо повернути за ріг чи перейти вулицю.

 

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Таксі
[убойні відкритки з 8 березня], або Як українці готуються до свята
2 березня 2017, 10:06

Понад 2 мільйони – саме стільки запитів про Міжнародний жіночий день на початку березня отримує Яндекс від користувачів з України. Незважаючи на всі суперечки, чи варто святкувати 8 Березня, українці продовжують цікавитися тим, як вітати та що дарувати у цей день.

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дослідження,8 Березня,Пошук
Вставай, приїхали!
27 лютого 2017, 08:45

Часто буває, зачитаєшся у транспорті захопливою книгою чи замрієшся під звуки улюбленої музики, – і от ти уже проїхав. Або сядеш у незнайомий тролейбус, а там не оголошують зупинок.

Уникнути подібних ситуацій допоможе будильник Яндекс.Транспорту. Достатньо побудувати маршрут та зазначити місце призначення – і більше не доведеться рахувати зупинки. Перед наближенням до потрібної точки програма попередить push-сповіщенням і звуковим сигналом, що час виходити.

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транспорт
Знижки та акції на ADFOX Sites
23 лютого 2017, 10:38

Нещодавно на ADFOX Sites, онлайн-платформі для управління рекламою, стартували нові акції для партнерів Рекламної мережі Яндекса (РМЯ). У цьому пості ми докладніше розповімо про умови підключення і можливості сервісу.

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реклама
Декомунізація-2: все на карту
23 лютого 2017, 09:11

Напередодні декомунізації, очікуючи на хвилю перейменувань, ми дослідили, скільки вулиць в Україні могли змінити назви. Минуло півтора року і схеми українських міст і сіл стали невпізнанними – на Яндекс.Картах було змінено понад 11 тисяч назв вулиць, при цьому 10,5 тисячі з них – у зв’язку з декомунізацією.

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9 коментарів
Карти,дослідження
Таксі до площі Ринок
17 лютого 2017, 09:30

Відтепер Львовом не лише приємно гуляти, але й зручно їздити. Сьогодні західна столиця приєдналася до міст-щасливчиків, у яких уже працює Яндекс.Таксі, – Києва, Харкова, Дніпра та Одеси. Жителі й гості міста зможуть швидко дістатися до будь-якої точки, викликавши машину за допомогою мобільної програми або просто на сайті taxi.yandex.ua.

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1 коментар
Таксі
До Ланжерону на Яндекс.Таксі
1 лютого 2017, 10:39

Яндекс.Таксі працює в Україні ще з осені. Жителі Києва, Харкова та Дніпра уже скористалися послугами сервісу та оцінили зручність виклику авто через інтернет. На черзі ще одне місто-мільйонник. Відсьогодні мешканці Одеси зможуть швидко дістатися до будь-якої точки без довгих очікувань та не телефонуючи до служб таксі.

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2 коментарі
Таксі
Розраховуйтеся за поїздки у Яндекс.Таксі карткою
11 cічня 2017, 09:59

Довгоочікувана новина для киян! Відтепер оплатити поїздку у Яндекс.Таксі можна банківською карткою. Вам більше не доведеться перейматися, чи знайде водій решту з п’ятисот гривень, або кружляти містом у пошуку банкомата, щоб зняти готівку. Ви доїдете до місця призначення, навіть якщо забули вдома гаманець.

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2 коментарі
Таксі
Яндекс продовжить співпрацю із T-Sell та Admixer
28 грудня 2016, 12:53

Минулого року Яндекс в Україні передав спеціалізованим агентствам ексклюзивне право на продаж частини медійної реклами. Такий підхід себе повністю виправдав, тож 2017-го ми продовжимо працювати в тому самому форматі.

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2 коментарі
Директ,реклама
Хто кого: Снігуронька проти Харлі Квінн
22 грудня 2016, 11:46

Чим ближче свято, тим більша паніка. Українці активно готуються до Нового року та вибирають карнавальні костюми. Ми вирішили дослідити запити наших користувачів і з’ясувати, у яких персонажів вони перевдягнуться цьогоріч.

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Пошук,дослідження
Навігатор допоможе вибрати смугу
19 грудня 2016, 10:37

У Києві водіям іноді складно орієнтуватися на незнайомих маршрутах. Частенько доводиться ламати голову, якою смугою рухатися, приміром, під час заїзду на міст Патона чи на перехресті поруч із Національним цирком. Буває, не встигнеш помітити дорожній знак із підказкою, а перелаштовуватися уже пізно. Щоб полегшити життя київським автомобілістам, ми запустили нову функцію у Яндекс.Навігаторі. Тепер програма зорієнтує на складній розв’язці та завчасно підкаже, якої смуги триматися, щоб не пропустити свій поворот.

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Навігатор
Яндекс.Таксі вже у Дніпрі
16 грудня 2016, 12:09

Після успішного запуску у двох найбільших містах країни Яндекс.Таксі прибуло до Дніпра. Відсьогодні машину до будь-якої точки можна викликати за допомогою мобільної програми для iOS та Android або просто на сайті taxi.yandex.ua.

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4 коментарі
Таксі