Блог Яндекс.України

Компанію «Яндекс.Україна» внесено до санкційного списку, і вона фактично не може вести діяльність на території України. Зокрема, всі рахунки компанії заблоковано, і ми не можемо платити заробітну платню працівникам, розраховуватися зі своїми підрядниками. Тому ми прийняли рішення закрити офіси у Києві та Одесі.

Яндекс продовжує розвивати свої сервіси – будемо раді, якщо наші користувачі залишаться з нами. Всі питання щодо роботи сервісів Яндекса в Україні можна задавати поштою на адресу support@yandex.ru. Журналістам радимо звертатися на pr@yandex-team.ru.

Загальні новини Яндекса та сервісів можна побачити в корпоративному блозі Яндекса.