Відсьогодні українські користувачі «Яндекс.Денег» нарешті зможуть виводити гроші з системи не лише готівкою, а й безготівковим переказом на картки Mastercard. Не потрібно більше ходити у відділення банку та заповнювати заяву на отримання коштів. Гроші прийдуть самі, упадуть на картку, і ви зможете витратити їх у магазині чи вийняти з будь-якого банкомата.
Така можливість особливо зручна, якщо вам хочуть переказати «Яндекс.Деньги», а у вас немає гаманця в системі. Тепер ваш друг зможе вивести їх зі свого гаманця прямо на вашу картку Mastercard. Для цього не треба нічого, крім, власне, номеру картки. Продиктуйте йому її номер – і через 1-2 робочі дні отримаєте радісну SMS від банку про те, що баланс картки поповнено, можете витрачати.
А якщо у вас є гаманець, можете самі вивести гроші на свою картку. Просто зайдіть у розділ «Вивести», зазначте номер своєї картки Mastercard і потрібну суму, підтвердіть операцію платіжним паролем та чекайте надходження грошей на картку.
Команда «Яндекс.Денег»,
відправляємо гроші на українські картки
Виведення «Яндекс.Денег» на банківську картку
Відсьогодні українські користувачі «Яндекс.Денег» нарешті зможуть виводити гроші з системи не лише готівкою, а й безготівковим переказом на картки Mastercard. Не потрібно більше ходити у відділення банку та заповнювати заяву на отримання коштів. Гроші прийдуть самі, упадуть на картку, і ви зможете витратити їх у магазині чи вийняти з будь-якого банкомата.