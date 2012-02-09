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Блог Яндекс.України

Виведення «Яндекс.Денег» на банківську картку

Відсьогодні українські користувачі «Яндекс.Денег» нарешті зможуть виводити гроші з системи не лише готівкою, а й безготівковим переказом на картки Mastercard. Не потрібно більше ходити у відділення банку та заповнювати заяву на отримання коштів. Гроші прийдуть самі, упадуть на картку, і ви зможете витратити їх у магазині чи вийняти з будь-якого банкомата.

Така можливість особливо зручна, якщо вам хочуть переказати «Яндекс.Деньги», а у вас немає гаманця в системі. Тепер ваш друг зможе вивести їх зі свого гаманця прямо на вашу картку Mastercard. Для цього не треба нічого, крім, власне, номеру картки. Продиктуйте йому її номер – і через 1-2 робочі дні отримаєте радісну SMS від банку про те, що баланс картки поповнено, можете витрачати.

А якщо у вас є гаманець, можете самі вивести гроші на свою картку. Просто зайдіть у розділ «Вивести», зазначте номер своєї картки Mastercard і потрібну суму, підтвердіть операцію платіжним паролем та чекайте надходження грошей на картку.

Команда «Яндекс.Денег»,
відправляємо гроші на українські картки

17 коментарів
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pav5320
21 cічня 2016, 05:09
Гарні новини!
ale-poda
21 cічня 2016, 05:09

Неплохо. Еще бы Яндекс.Украина начал бы платить налог за заработанные деньги в РСЯ за физ лиц, как это реализовано в России, - можно было бы полностью перейти на работу с Яндекс.Деньгами... А пока такое

Александр Бендюжко
21 cічня 2016, 05:09

Подскажите, на кредитную карту можно вывести деньги?

 

и если карта поддерживает только гривны и доллары, как быть? при переводе рубли конвертируются в гривны или карта должна поддерживать рубли?

astrit
21 cічня 2016, 05:09

Не важно, в какой валюте карта. Перевод автоматически конвертируется в ту валюту, в которой карта выпущена.

devaka
21 cічня 2016, 05:09
Отправил деньги на приватбанковскую мастеркард-кредитку (Украина), с яндекс.кошелька снялись деньги, прошли сутки, от банка приходит смс-ка: "... ОТКАЗ: 12 - Operatsiya zapreschena".
Что делать? Кому достались средства? :)
gingerale
21 cічня 2016, 05:09

средства банк в течение суток откинет обратно на кошелек. а можно ТТХ карты? валютность, кредитность, тип карты.. запросим приват, почему не принял:)

devaka
21 cічня 2016, 05:09
средства вернулись
валютность карты - гривна
кредитность - да
тип - мастеркард
ттх - это я не знаю, как узнать?
Илья З
21 cічня 2016, 05:09

Пришлите пожалуйста в нашу службу поддержки номер карты и максимально подробную информацию о транзакции. Мы свяжемся с Приватбанком и уточним что можно сделать в вашем случае.

 

Писать нам нужно через форму обратной связи - https://money.yandex.ru/feedback/

devaka
21 cічня 2016, 05:09
Через форму отправил сообщение только что вашей службе поддержки. Было бы здорово, если Приватбанк согласится выводить средства на карту.
Илья З
21 cічня 2016, 05:09

Постараемся вам помочь. Здесь все конечно зависит от воли банка.

Илья З
21 cічня 2016, 05:09

Средства вернутся на кошелек.

У Привабанка как и у всех остальных есть ряд карточных продуктов, для которых запрещены переводы через MasterCard MoneySend. Ваша карта как раз такая. За подробностями лучше обратиться в Приватбанк. Они также подскажут какой из своих карточных продуктов вам лучше использовать

devaka
21 cічня 2016, 05:09
спасибо, обращусь в приватбанк за консультацией
dellmaster
21 cічня 2016, 05:09

А вы можете подсказать?

Узнавал в поддержке Приватбанка - для получения вывода с ЯД на карту карта должна быть именная.

Так же они сказали что для того чтобы перевод сконвертировался в гривну нужно будет прийти в отделение банка и написать заявление - в общем бред какойто.  

Кто нибуть на приват банк уже пробовал выводить? Получилось?

 

Так же узнавал  в банке  Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ)

Там говорят что конвертация будет происходить не по курсу банка а по курсы системы МастерКард - так ли это??

 

В общем  пока что ничего непонятно. 

 

Если у когото уже получилось вывести - расскажите пожалуйста на какой банк/карту, по какому курсу конвертировалось, приходилось ли  ходить в банк и писать какие либо завления на конвертацию

money.tv
21 cічня 2016, 05:09
По вопросу о Приватбанке - напишите в поддержку Яндекс.Денег номер вашего счета, номер карты и максимально подробную информацию о транзакции. Написать в саппорт можно сразу с сайта вот здесь - https://money.yandex.ru/feedback/

По второму вопросу о комиссии - конвертация возможна как по курсу банка, выпустившего карту, так и по курсу MasterCard (тот или иной вариант обычно прописаны в договоре владельца карты с банком). Если в банке сказали, что конвертация идет по курсу MasterCard, значит так оно и есть.
dellmaster
21 cічня 2016, 05:09

Вот что удалось выяснить - приватбанк открыл пулл карт "Мыттева" Мастеркард для таких платежей.

Мой вывод прошел успешно.

Я обратился в поддержку приватбанка для уточнения и там мне сказали - "Ограничение снято для всех карт Мыттева Мастеркард" 

 

Обмен происходит по курсу системы Мастеркард - на мой перевод курс обмена был 0.273 , что очень даже приятно.

graff25
28 листопада 2019, 11:54
При переводе просит Ваши паспортные данные
Почтовый индекс.
Аккаунт верифицирован. Пишу украинский индекс - говорит - ошибка. Как быть?
olya.zaderaka
1 червня, 11:27
Я выводила деньги на приват банка ,а они зависли на Яндекс деньги,как их и каким образом их от туда вывести?