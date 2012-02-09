Виведення «Яндекс.Денег» на банківську картку

Відсьогодні українські користувачі «Яндекс.Денег» нарешті зможуть виводити гроші з системи не лише готівкою, а й безготівковим переказом на картки Mastercard. Не потрібно більше ходити у відділення банку та заповнювати заяву на отримання коштів. Гроші прийдуть самі, упадуть на картку, і ви зможете витратити їх у магазині чи вийняти з будь-якого банкомата.



Така можливість особливо зручна, якщо вам хочуть переказати «Яндекс.Деньги», а у вас немає гаманця в системі. Тепер ваш друг зможе вивести їх зі свого гаманця прямо на вашу картку Mastercard. Для цього не треба нічого, крім, власне, номеру картки. Продиктуйте йому її номер – і через 1-2 робочі дні отримаєте радісну SMS від банку про те, що баланс картки поповнено, можете витрачати.



А якщо у вас є гаманець, можете самі вивести гроші на свою картку. Просто зайдіть у розділ «Вивести», зазначте номер своєї картки Mastercard і потрібну суму, підтвердіть операцію платіжним паролем та чекайте надходження грошей на картку.



Команда «Яндекс.Денег»,

відправляємо гроші на українські картки