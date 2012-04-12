«Яндекс.Деньги» виводять кошти на українські картки Visa

Пам'ятаєте, в лютому ми розповідали про можливість переказувати «Яндекс.Деньги» на будь-які картки MasterCard? Відсьогодні цей сервіс відкрито і для карток Visa будь-яких банків, які працюють в Україні. Потрібну суму можна надіслати як на свою картку, так і на картку іншої людини. Для цього достатньо знати її номер. Платіж надійде на рахунок через один-два робочі дні.



Про те, як цей сервіс працює, ви можете прочитати на сайті «Яндекс.Денег».



Наталія Журавльова і команда «Яндекс.Денег»,

переказуємо електронні гроші на Visa і MasterCard