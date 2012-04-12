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«Яндекс.Деньги» виводять кошти на українські картки Visa

Пам'ятаєте, в лютому ми розповідали про можливість переказувати «Яндекс.Деньги» на будь-які картки MasterCard? Відсьогодні цей сервіс відкрито і для карток Visa будь-яких банків, які працюють в Україні. Потрібну суму можна надіслати як на свою картку, так і на картку іншої людини. Для цього достатньо знати її номер. Платіж надійде на рахунок через один-два робочі дні.


Про те, як цей сервіс працює, ви можете прочитати на сайті «Яндекс.Денег».


Наталія Журавльова і команда «Яндекс.Денег»,
переказуємо електронні гроші на Visa і MasterCard

9 коментарів
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pav5320
21 cічня 2016, 05:08
О це гарна новина.
Oiga69
21 cічня 2016, 05:08

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли вывести "Яндекс.Деньги" на мгновенную карточку Visa Приватбанка. Обращалась в ПриватБанк за консультацией (Черкассы), но там ничего не знают. Заранее благодарю за помощь.

nataliazhkyiv
21 cічня 2016, 05:08
Добрый день! А вы не могли бы прислать нам первые 6 цифр карты? Можно на nataliazh@yandex-team.com.ua, если не хотите показывать их в блоге. Спасибо!
Oiga69
21 cічня 2016, 05:08

Хочу сообщить украинским пользователям, что перевод на мгновенную карточку Visa Приватбанка (можно сразу открыть за 25 гривен) успешно прошел, средства поступили на карточку.

Также большое спасибо Наталье Журавльовой и команде "Яндекс.Деньги" за помощь и поддержку!


nataliazhkyiv
21 cічня 2016, 05:08
И вам спасибо за теплые слова!
money.tv
21 cічня 2016, 05:08

Спасибо, мы тоже очень рады :)

for-zap
21 cічня 2016, 05:08

Пользуйтесь на здоровье!

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