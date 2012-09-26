Чи знаєте ви, що жінкам купувати одяг в інтернеті звичніше, ніж чоловікам? І що 150 тисяч запитів від українців щодня – про одяг? Це ми до того, що вчора відкрився гардероб на Яндекс.Маркеті – новий розділ, який спеціалізується на пошуку одягу та взуття в інтернет-магазинах. Тут можна підібрати вбрання за кольором і розміром, брендом, сезоном, матеріалом і навіть формою комірця. Мабуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути:
До відкриття ми влаштували справжнє дефіле для любителів моди, а любителям технологій розказали про деталі сервісу.
Більше фотографій можна переглянути в альбомі.
Наталія Журавльова,
Яндекс в моді
Урочисте відкриття garderob.yandex.ua
26 вересня 2012, 14:13
Чи знаєте ви, що жінкам купувати одяг в інтернеті звичніше, ніж чоловікам? І що 150 тисяч запитів від українців щодня – про одяг? Це ми до того, що вчора відкрився гардероб на Яндекс.Маркеті – новий розділ, який спеціалізується на пошуку одягу та взуття в інтернет-магазинах. Тут можна підібрати вбрання за кольором і розміром, брендом, сезоном, матеріалом і навіть формою комірця. Мабуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути: