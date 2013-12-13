«Яндекс Music Award 2013»

Щодня на Яндекс.Музиці українці слухають сотні тисяч треків. Щоб з’ясувати, кого ж із виконавців вони люблять найбільше, ми зібрали дані сервісу за останній рік. На їх основі ми склали інтерактивну карту, з якої ви, серед іншого, дізнаєтеся:

що абсолютні лідери — Григорій Лепс, Нюша та Psy;

що «Океан Ельзи» та «Кіно» популярні майже однаково, а дует «Потап і Настя» наступає на вуха п’яти Джастіну Біберу;

п’яти Джастіну Біберу; безумовний «номер один» серед класиків — Моцарт;

і майже виключено, що прихильник «Нірвани» зацікавиться творчістю гурту «Рождество».

Зверніть увагу, що розмір кола пропорційний кількості українських користувачів, які хоча б раз слухали цього музиканта або гурт протягом року. Чим ближче кола один до одного, тим більше у виконавців спільних слухачів.









На картинці видно лише невелику частину карти, насправді за посиланням http://company.yandex.ru/music-map-ua-2013/ понад 800 виконавців.



Аліса Недашковська,

особисто я люблю Hot Chip