[убойні відкритки з 8 березня], або Як українці готуються до свята

Понад 2 мільйони – саме стільки запитів про Міжнародний жіночий день на початку березня отримує Яндекс від користувачів з України. Незважаючи на всі суперечки, чи варто святкувати 8 Березня, українці продовжують цікавитися тим, як вітати та що дарувати у цей день.

Судячи з пошукової статистики, люди не поспішають готуватися до свята і вибирають подарунки в останню хвилину. Так, зазвичай найбільше запитів надходить о 9–10 ранку 8 березня, коли відкладати вже немає куди.

Не сюрприз, що кожен другий запит на святкову тему – про віншування. У своїх привітаннях більшість користувачів намагається бути дотепною і лаконічною, тож у цій категорії лідирують смішні та короткі поздоровлення. Проте є й оригінальніші запити: дехто шукає [християнські привітання про 8 березня] або [угарне привітання подрузі на 8 березня].

А втім, вистачає серед українців і романтиків: привітання у поетичній формі шукають у 4 рази частіше, ніж у прозі, – наприклад, [привітання з 8 березня у віршах красиві жінки самі собі], [вірші на 8 березня сестрі коли ми посварилися] та [вірш бабусі на 8 березня від внучки до сліз]. Примітно, що про вірші найчастіше запитують користувачі із Закарпатської, Миколаївської та Харківської областей.

Трохи менше, ніж привітаннями, українці цікавляться листівками. Як відомо, найкращий подарунок – створений своїми руками, тож запитують переважно, як зробити чи намалювати листівку самостійно. Трапляються й такі цікаві запити: [вітальні листівки до 8 березня з білими ведмедями] чи [откритка з 8 березня для бізнес леді]. Майже так само часто, як і листівки, до 8 Березня шукають зображення із привітаннями, як-от [з 8 березня картинки з котенятами].

Напередодні свята чимало користувачів звертається до Яндекса за порадою, що подарувати. Схоже, що значна частина українців має намір зробити презент власноруч. Понад 50 % запитів про подарунки містять фразу «своїми руками»: [мені 16 і я хочу зробити подарунок на 8 березня своїми руками] та [який подарунок можна подарувати вчителю танців на 8 березня своїми руками]. До речі, найбільше на подарунках прагнуть зекономити на Одещині, Херсонщині та Сумщині. Користувачі з цих регіонів частіше за інших шукали недорогі варіанти презентів.

Очікувано на першому місті опинилися подарунки для мам, на другій сходинці – для подруг, а на третій – для колег. Деякі користувачі мають намір потішити інших родичів, як-от [що подарувати свекрусі на 8 березня у якої все є], і навіть готують [привітання з 8 березня колишній дружині].

Досить популярними стали запити до 8 Березня про святкові SMS: найчастіше шукають короткі та «прикольні». Такий формат привітань найбільше використовують у Сумській, Донецькій та Харківській областях.

А ось які ще оригінальні та цікаві запити про 8 Березня надходять від українців:

[як красиво описати подарунок чоловіка і сина на 8 березня під фото]

[чому 8 березня вважається днем із поганою енергетикою]

[вироби на 8 березня своїми руками у дитячому садочку із ватних дисків]

[яку зачіску може зробити дитина на 8 березня бабусі]

[який привід для подарунків хлопчикам на 8 березня]

[як прикрасити шоколадом пряник на 8 березня]

[як зробити вазочку цукерницю нитками зубочистками з картоном на 8 березня]

[плейкасти – з днем 8 березня – дівчата курносі]

Ольга Гриценко,

теж готую подрузі «угарне» привітання