«Безліміт» на Маркеті триватиме!

1 березня на Яндекс.Маркеті стартувала акція «Безліміт для магазинів в Україні». Протягом останніх дев’яти місяців магазини, підключені до Маркету, сплачували лише символічну абонплату в сумі 50 грн на місяць без ПДВ [1]. Акція позитивно вплинула на розвиток малого і середнього бізнесу, тож ми вирішили продовжити її ще на рік.

Умови залишаться без змін: магазини з України, підключені до Яндекс.Маркету, увесь 2017 рік платитимуть фіксовану абонплату (50 грн на місяць без ПДВ) без жодних додаткових платежів, у тому числі за кліки. Перший мінімальний платіж становить 100 грн без урахування ПДВ [2].

Протягом періоду дії акції до Яндекс.Маркету приєдналося багато нових магазинів. Якщо до акційної пропозиції на прайс-агрегаторі було зареєстровано близько 750–800 магазинів, то зараз їх кількість сягає 1500. Із них понад 300 становлять магазини, які розмістилися на Маркеті вперше, і близько 400 – які зареєструвалися раніше, але з якихось причин не були активними до акції.

Близько 54 % магазинів прийшли на сервіс із Києва та області, ще 46 % – із регіонів. Київських магазинів найбільше у таких категоріях, як Електроніка, Побутова техніка, Автошини та Меблі. Магазини з інших областей з'явилися здебільшого у категоріях Товари для дому, Текстиль, Товари для тварин, Продукти харчування, Автотовари та Дитячі товари. Найактивнішими виявилися магазини Києва та Харкова, особливо у категоріях Автошини і Велосипеди.

Серед нових магазинів переважають малі та середні нішеві продавці, чия поява на Маркеті значно урізноманітнила асортимент товарів. Через невеликі обсяги бізнесу такі магазини часто не готові ризикувати значними сумами для залучення покупців на старті та експериментувати з рекламними каналами. Саме тому ми вирішили дати їм можливість ще протягом року розміщуватися на Маркеті на акційних умовах. Завдяки цьому магазини отримають перші замовлення, відчують впевненість і поступово зможуть сміливіше інвестувати у просування бізнесу, а на Маркеті з'явиться ще більше цікавих товарних пропозицій.

Звичайно ж, розміщення на Яндекс.Маркеті вимагає від інтернет-магазину певної підготовки. Важливо, щоб сайт працював стабільно, статус та ціна товарів були актуальними, а зазначені умови й терміни доставки відповідали дійсності. Завдяки продовженню акції у вас буде достатньо часу, щоб пройти контроль якості та приєднатися до Маркету на вигідних умовах.

Ольга Гриценко і команда Яндекс.Маркету,

нехай акції тривають вічно

[1] Або 5 у.о. за внутрішнім курсом Яндексу. 1 у.о. = 10 грн без урахування ПДВ.

[2] Або 10 у.о. за внутрішнім курсом Яндексу. 1 у.о. = 10 грн без урахування ПДВ.