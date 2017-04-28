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Кому кучерики, а кому тиц-тиц-тиц

Вже вкотре головний пісенний конкурс Європи спричиняє чимало галасу серед українців. Найближчі два тижні столиця житиме музикою, і ми – не виняток.

Яндекс.Музика підготувала спецпроект до Євробачення: ми зібрали на одній сторінці усі хіти, які цьогоріч беруть участь у конкурсі. Їх можна слухати підряд, а можна фільтрувати залежно від настрою чи вподобань. Наприклад, якщо бракує сильних емоцій, слухайте лише драматичні пісні. Коли ж захочеться відчути себе на вечірці, вмикайте «тиц-тиц-тиц». А ще можете залишити треки тільки кучерявих виконавців або лише тих, хто в капелюсі та з бородою. Це вже як кому до смаку.

Джерело зображення: http://banda.agency/eurovision

За учасника, чия музика найбільше припаде до душі, можна проголосувати просто на сторінці. Чим більше буде лайків, тим вище підніметься пісня у рейтингу проекту. На підсумки самого Євробачення це голосування не вплине, але допоможе нам обрати народного улюбленця.

Нагадуємо, що перший півфінал Євробачення відбудеться уже 9 травня. А поки що готуйтеся до конкурсу та вболівайте за найкращі композиції.

Ольга Гриценко та команда Яндекс.Музики,
сьогодні хочеться тиц-тиц-тиц

3 коментарі
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Видалений користувач
1 серпня 2017, 17:20
чудово

kavya sharma
5 жовтня 2019, 10:02
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4 березня, 11:49
Nice post. I will post.


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