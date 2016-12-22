Хто кого: Снігуронька проти Харлі Квінн

Чим ближче свято, тим більша паніка. Українці активно готуються до Нового року та вибирають карнавальні костюми. Ми вирішили дослідити запити наших користувачів і з’ясувати, у яких персонажів вони перевдягнуться цьогоріч.





Інтерес до святкових нарядів досягає свого піку в середині грудня. Протягом першого зимового місяця до Яндекса надходить майже мільйон запитів про новорічне вбрання. Саме в цей період батьки починають шукати, у що одягнути малечу: вони переглядають фото, цікавляться, де можна придбати костюми або як зробити їх власноруч. До речі, за поспіхом та метушнею наші користувачі не забувають і про естетику – наприклад, до запиту "зробити власними руками швидко" часто додають "красиво".

Цьогоріч топ-20 найпопулярніших карнавальних костюмів виявився досить традиційним, тож біля новорічних ялинок, швидше за все, кружлятимуть сніговики, гномики, сніжинки та інші знайомі герої:

Сніговик Гномик Сніжинка Снігуронька Дід Мороз Зайчик Зірочка Пірат/піратка Ангел Розбійник/розбійниця Ялинка Східна красуня Білочка Лисичка Петрушка Пінгвін Ведмідь Баба Яга Принц Білосніжка

Хоча у виборі новорічних образів українці здебільшого консерватори, але й вони зазнали впливу трендів. Деякі користувачі цього року мають намір нарядитися у костюми покемонів, міньйонів та ніндзь:

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Фантазії, як ми бачимо, українцям не позичати. Проте в деяких запитах вони перевершили самі себе. Чого тільки варті костюми євро та худої принцеси? Ми зібрали найнезвичніші запитання про новорічне вбрання:

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Олександра Колеснікова,

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