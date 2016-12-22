Хто кого: Снігуронька проти Харлі Квінн

Чим ближче свято, тим більша паніка. Українці активно готуються до Нового року та вибирають карнавальні костюми. Ми вирішили дослідити запити наших користувачів і з’ясувати, у яких персонажів вони перевдягнуться цьогоріч.
Інтерес до святкових нарядів досягає свого піку в середині грудня. Протягом першого зимового місяця до Яндекса надходить майже мільйон запитів про новорічне вбрання. Саме в цей період батьки починають шукати, у що одягнути малечу: вони переглядають фото, цікавляться, де можна придбати костюми або як зробити їх власноруч. До речі, за поспіхом та метушнею наші користувачі не забувають і про естетику – наприклад, до запиту "зробити власними руками швидко" часто додають "красиво".
Цьогоріч топ-20 найпопулярніших карнавальних костюмів виявився досить традиційним, тож біля новорічних ялинок, швидше за все, кружлятимуть сніговики, гномики, сніжинки та інші знайомі герої:
- Сніговик
- Гномик
- Сніжинка
- Снігуронька
- Дід Мороз
- Зайчик
- Зірочка
- Пірат/піратка
- Ангел
- Розбійник/розбійниця
- Ялинка
- Східна красуня
- Білочка
- Лисичка
- Петрушка
- Пінгвін
- Ведмідь
- Баба Яга
- Принц
- Білосніжка
Хоча у виборі новорічних образів українці здебільшого консерватори, але й вони зазнали впливу трендів. Деякі користувачі цього року мають намір нарядитися у костюми покемонів, міньйонів та ніндзь:
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Фантазії, як ми бачимо, українцям не позичати. Проте в деяких запитах вони перевершили самі себе. Чого тільки варті костюми євро та худої принцеси? Ми зібрали найнезвичніші запитання про новорічне вбрання:
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