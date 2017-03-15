Маршрути громадського транспорту на Яндекс.Картах

Планувати поїздки із Яндекс.Картами стало ще зручніше. Відтепер на yandex.ua/maps можна побачити актуальні маршрути автобусів, тролейбусів, маршруток і трамваїв. Достатньо ввести у поле пошуку номер потрібного транспорту – наприклад, [18 тролейбус], – і за лічені секунди з’явиться карта його руху із переліком усіх зупинок. Натиснувши на мітку зупинки, користувач зможе дізнатися, які номери повз неї проходять, та переглянути лінії їх маршрутів.

Нова функція дозволяє вибрати оптимальний шлях і скорегувати його відповідно до своїх потреб. Приміром, якщо Карти радять їхати 18, 16 або 6 тролейбусом на вибір, ви можете подивитися, чим відрізняються схеми їх руху, та зрозуміти, на що краще сісти.

Наразі подивитися, як курсує громадський транспорт, можна на Картах у всіх великих містах України. Нагадаємо, що трохи раніше ця функція з’явилася у мобільній програмі Яндекс.Транспорт.

Олександра Колеснікова і команда Яндекс.Карт,

допоможемо не заблукати