Найпоширеніші стереотипи про Яндекс і Яндекс.Таксі в Україні

Останнім часом з боку журналістів та користувачів нам надходить безліч однакових запитань щодо діяльності Яндекса та Яндекс.Таксі в Україні. Незважаючи на те що жодне зі звернень не залишається без відповіді, ми продовжуємо стикатись із перекручуванням фактів і помилковими висновками про сервіс у ЗМІ. Тож вирішили зібрати тут найпоширеніші стереотипи про Яндекс і Яндекс.Таксі й дати на них вичерпні аргументовані коментарі.

1. Яндекс/Яндекс.Таксі – російська компанія

В Україні сервіс Яндекс.Таксі представлений юридичною особою ТОВ «Яндекс.Таксі Україна», яка є дочірньою компанією ТОВ «Яндекс.Україна» і працює відповідно до місцевого законодавства.

ТОВ «Яндекс.Україна» працює в Україні з 2006 року. Компанія сплачує всі належні податки, зокрема і військовий збір, та постійно отримує відзнаки за сумлінне поповнення державного бюджету всіх рівнів. За даними https://stat.yandex.ua сервісами Яндекса щомісяця користується понад 11 млн українців.



Якщо ж говорити про Яндекс загалом, то це міжнародна компанія, одна із найбільших ІТ-компаній світу, що має офіси у багатьох країнах. ЇЇ акції торгуються на NASDAQ. Яндекс давно переріс кордони однієї держави. Дивно вішати на компанію ярлик «російської» та звинувачення у збиранні даних для ФСБ через те, що її колись було засновано в Росії. Зауважимо також, що Яндекс — це низка інтернет-сервісів, які не можуть мати політичних, релігійних та будь-яких інших поглядів.

2. Кінцевим бенефіціаром Яндекса є Аркадій Волож, громадянин РФ, який платить податки в Росії. Це свідчить про те, що Яндекс/Яндекс.Таксі контролюється Росією

Яндекс – публічна компанія, акціонерами якої є компанії та окремі громадяни різних держав (Великобританії, США та ін.) Наш засновник – нідерландський Yandex N.V. (99,9%). Аркадій Волож, зі свого боку, як кінцевий бенефіціар володіє не більше ніж 10% Yandex N.V. і не може без участі інших акціонерів приймати рішення щодо діяльності Яндекс.України.

Прибуток Яндекса розподіляється між всіма акціонерами. Він може бути оподаткованим у різних країнах. Первинним є те, що податки з прибутку, отриманого Яндексом/Яндекс.Таксі в Україні, надходять до державного бюджету України.

3. Російський офіс Яндекса платить податки до російського бюджету

Яндекс у Росії діє відповідно до місцевого законодавства та сплачує податки, як і всі інші міжнародні компанії, що працюють у Росії (наприклад, Google).

4. Яндекс належить Сбербанку/Золота акція дає право Кремлю контролювати Яндекс!

Ні й ні. По-перше, Яндекс у жодній мірі не належить Сбербанку. Сбербанк володіє російським ООО НКО «Яндекс.Деньги» на 75% мінус 1 рубль (це означає, що Яндекс зберігає за собою блокуючий пакет). Проте ООО НКО «Яндекс.Деньги» — це окрема юридична особа, зокрема, вона не має жодного відношення або стосунків з ТОВ «Яндекс.Україна».

Що стосується «пріоритетної» (або «золотої») акції: все, що вона дає власникові — це можливість накладати вето на угоди з акціями Яндекса понад 25%. Пріоритетна акція не дає права на місце у Раді директорів або участі у прийнятті рішень, що впливають на операційну діяльність компанії. Докладніше див. у прес-релізі.

Ну і якщо ми заговорили про Яндекс.Гроші: всупереч розповсюдженій думці, вони не вели й не ведуть діяльність в Україні (тому претензії НБУ до них не мали сенсу) — хоча, звісно, ними можуть користуватися в будь-яких країнах світу.



5. Яндекс.Таксі працює без будь-яких дозволів



Яндекс.Таксі – інтернет-сервіс, що з'єднує водіїв, які працюють у місцевих таксопарках, із пасажирами. Важливо розуміти, що Яндекс.Таксі не є перевізником і не має власного парку машин – ми працюємо із локальними диспетчерськими й таксопарками і надаємо їм програмне забезпечення. Така діяльність не вимагає спеціальних дозволів з боку держави. Наразі жодних претензій від органів влади чи правоохоронних органів ми не отримали.

Згідно з умовами співпраці між ТОВ «Яндекс.Таксі Україна» і диспетчерською службою або таксопарком, останні повинні повністю дотримуватися законодавства України. Ми, безумовно, за прозорість та цивілізованість ринку таксі.



6. Яндекс.Таксі є перевізником



Хоча ми торкалися цієї теми вище, але ще раз зауважимо: ні, Яндекс.Таксі не є перевізником, не має власного парку машин та не укладає прямих договорів з водіями. Ми надаємо програмне забезпечення, яке з'єднує пасажирів з місцевими водіями, що працюють у таксопарках.



7. Яндекс.Таксі демпінгує



Ні, це не так. Завдяки використанню технологій Яндекса – Карт, Заторів, Навігатора – ми розраховуємо відстань від таксистів до клієнта і будуємо оптимальний маршрут в об'їзд заторів. Це робить поїздки в межах сервісу швидшими та комфортнішими. Виклик автоматично пропонується водіям, які перебувають найближче до пасажира і мають найвищий рейтинг. За рахунок цього ми мінімізуємо час прибуття на виклик автомобіля, холостий пробіг та витрати палива. Це дозволяє водіям робити більше поїздок протягом дня, саме тому тарифи наших партнерів вигідніші.



8. Мобільна програма Яндекс.Таксі (й решта сервісів Яндекса) отримує доступ до персональних даних, які згодом передає ФСБ



Під час встановлення програми Яндекс.Таксі користувачеві надходить запит на доступ до тих функцій телефона, які необхідні для коректної роботи програми. Це звичайна ситуація, будь-яка інша програма робить аналогічний запит.



Працюючи із сервісом, користувач зазначає тільки номер телефону, що доступний лише водієві таксі на період виконання замовлення для того, аби він у виняткових ситуаціях міг зв'язатися з пасажиром. Наші договори з таксопарками складено таким чином, щоб інформація про телефонний номер не використовувалася якось інакше. Також у разі виникнення скарг з боку пасажира за його номером телефону ми можемо ідентифікувати поїздку та вирішити проблему.

Якщо ж пасажир хоче скористатися безготівковим розрахунком, він також прив'язує до програми банківську картку. Дані картки захищаються згідно з вимогами законодавства та стандартів платіжних систем (Visa, Mastercard тощо).

Насамкінець, ФСБ, як і інші правоохоронні або державні органи, не має доступу до персональних даних користувачів. Інформація може надаватися за запитом уповноваженого органу виключно у випадках і порядку, передбачених законодавством, наприклад у рамках розслідування кримінальної справи. Більш того, навіть при наявності судового рішення Яндекс може відмовити у наданні інформації, якщо визнає рішення недостатньо аргументованим (див. наприклад http://www.kommersant.ru/doc/2946249). Тому звинувачення компанії у передачі даних ФСБ не мають жодних підстав.

9. Щоб їздити на Яндекс.Таксі, необхідно встановити Яндекс.Браузер, який слідкує за вашим пересуванням

Ні, щоб користуватися сервісом, необхідно встановити мобільну програму Яндекс.Таксі або зробити замовлення на сайті. Мобільна програма запитає у вас дозвіл на визначення місця вашого перебування, аби ви могли викликати таксі за вашими координатами.

Користуватися Яндекс.Браузером при цьому не обов’язково.

10. Машини Яндекс.Таксі якось пов’язані з ФСБ

Яндекс.Таксі не має власних автомобілів. Усі машини, підключені до Яндекс.Таксі, є автомобілями, зареєстрованими в українських таксопарках.

11. Програму Яндекс.Таксі не можна повністю видалити з телефона

Можна, ми перевіряли :)

12. Яндекс.Таксі належить фінам/вірменам

Ні, це не так. В Україні сервіс Яндекс.Таксі представлений місцевою юридичною особою ТОВ «Яндекс.Таксі Україна», яка є дочірньою компанією ТОВ «Яндекс.Україна». Засновник ТОВ «Яндекс.Україна» ― нідерландська компанія Yandex N.V.

13. Яндекс.Таксі обклеїв увесь Львів несанкціонованою рекламою



Яндекс.Таксі працює з таксопарками і диспетчерськими, які є партнерами сервісу. На жаль, рекламу на вулицях Львова без нашого відома самостійно розмістив один з наших партнерів. Його номер телефону та адресу сайту було зазначено на рекламних оголошеннях, попри заяви ЗМІ, що власник реклами невідомий.

Перепрошуємо, що так вийшло. Ми провели роботу з партнером, аби ву майбутньому такі прикрі інциденти не повторювались.



14. У Львові до Яндекс.Таксі не підключаються місцеві таксопарки та водії, а працюють лише харків'яни, одесити, кияни



На момент запуску сервісу у Львові було підключено близько 350 водіїв з 15 місцевих таксопарків. У рамках промо-акції протягом перших тижнів роботи у місті працювало близько 20 автомобілів класу люкс з інших областей України. Це незначна частина від загальної кількості місцевих машин.

15. Брендовані авто Яндекс.Таксі поїхали зі Львова до Запоріжжя – значить, сервіс пішов з міста

Яндекс.Таксі продовжує працювати у Львові у звичайному режимі – сервіс не припиняв роботу в місті. Кілька брендованих автомобілів класу люкс, які працювали у Львові в рамках промо-акції, поїхали з міста після її завершення. Це наша звичайна практика – ми робили так і в Києві, і в інших містах, де запускали Таксі. Ці машини були з Харкова і Дніпра, а не із Запоріжжя – хоча, звісно, ми не стежимо за тим, куди вони вирішили поїхати після завершення роботи з нами :) «Звичайні» ж автомобілі таксі продовжують працювати, як і на старті.

Зазначимо також, що у кожному місті ми брендуємо лише невелику частину машин – не більше 5–10 відсотків від усіх. Оскільки ми не маємо власного автопарку і співпрацюємо з місцевими таксопарками, брендування для нас – це, по суті, зовнішня реклама, розміщення якої повинно мати певний економічний сенс.



16. Яндекс.Таксі «кинув» одеських водіїв на гроші

Наприкінці лютого у ЗМІ з’явилися публікації про заборгованість водіям з боку Яндекс.Таксі в Одесі. Наприклад: http://dumskaya.net/news/yandeks-taksi-kinulo-odesskih-voditeley-na-dengi-068916/.

У цій та інших аналогічних публікаціях наведено неправдиві факти, а саме:

― Будинок, що знято на фото та відео, не є офісом чи представництвом Яндекса в Одесі. Тож люди, які також фігурують на фото, не є співробітниками Яндекса або Яндекс.Таксі. У зазначеній будівлі розміщено офіс таксопарку Non-Stop taxi, який є партнером Яндекс.Таксі в Одесі.

Зазначимо, що Яндекс.Таксі не має окремого офісу в Одесі. Фото та контакти офісу компанії «Яндекс.Україна» можна знайти на корпоративному сайті Яндекса.

― Non-Stop taxi повідомив, що люди, які пікетували офіс, не є співробітниками таксопарку – принаймні жоден з тих, хто є на фото. Наразі у таксопарку немає проблем із виплатою бонусів водіям, платежі надходять в узгоджений термін.

Якщо ж говорити загалом, то Яндекс.Таксі перераховує платню вчасно. З технічних причин деякі партнери можуть виплачувати бонуси з невеликими затримками, однак усіх водіїв партнерських таксопарків про це поінформовано. Проблем або затримок із виплатами немає.

Ми не готові стверджувати напевно, але вищезазначені факти можуть свідчити про те, що сюжет зрежисовано нашими конкурентами з метою зіпсувати імідж Яндекс.Таксі в Одесі.



17. У Яндекс.Таксі є окремий офіс в Одесі, а у Львові – поки що немає



Загалом для інтернет-компанії не обов’язково мати офіс у місті чи країні, де вона працює. У Яндекс.Таксі немає окремого офісу в Одесі, як і в інших містах. В Одесі та Києві є офіси компанії «Яндекс.Україна». Їх фото та контакти можна знайти на корпоративному сайті Яндекса.

18. Їздити на Яндекс.Таксі небезпечно. У разі чого, навіть немає до кого звернутись зі скаргами

Яндекс.Таксі, на відміну від конкурентів, не працює з приватними водіями, лише виключно з таксопарками та диспетчерськими. З кожною компанією підписано відповідний договір. Саме тому ми вважаємо, що їхати з нами безпечніше – у разі чого, є юридична особа, до якої можна звернутися зі скаргою на водія.

Тож якщо ви незадоволені якістю наданих послуг або протягом поїздки відбулась якась надзвичайна ситуація, одразу повідомте нам про це. Виберіть у меню мобільної програми пункт «Служба підтримки» та опишіть ситуацію. Ми швидко реагуємо на скарги та ретельно аналізуємо кожний випадок.

Команди Яндекса та Яндекс.Таксі в Україні