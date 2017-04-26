Нові панорами Прип’яті та Чорнобиля

До річниці аварії на ЧАЕС Яндекс оновив панорами Прип’яті та вперше додав світлини Чорнобиля. Кожен охочий може на власні очі побачити покинуті міста, прогулятися спорожнілими вулицями й відчути себе сталкером, зазирнувши туди, куди рідко водять екскурсії.

Цього року наша знімальна група проїхала і пройшла пішки загалом 54 км. Нові панорами відзнято наприкінці березня, коли вже зійшов сніг, але ще не розпустилися дерева. Тому роздивитися більшість споруд користувачі зможуть у найдрібніших деталях.

Поглянути на Прип’ять тепер можна з даху 16-поверхівки. У місті ми заново сфотографували туристичні об’єкти – центральну площу, парк атракціонів зі знаменитим колесом огляду, а також територію навколо ЧАЕС. Було оновлено усі доступні для проїзду вулиці та сфотографовано двори житлових будинків.

Панорами поповнилися світлинами нового саркофага над четвертим енергоблоком. Крім того, завдяки пішохідній зйомці з’явилася можливість зазирнути до школи та подивитися на спортзал і бібліотеку. Тут на підлозі усе ще лежать недочитані книги.

До об’єктива Яндекс.Карт потрапили трибуни стадіону «Авангард», річковий порт та радіолокаційна станція «Дуга», яка збереглася практично в незмінному вигляді. Доїхав наш панорамомобіль і до кладовища поїздів біля станції Янів. Тепер на знімках можна роздивитися старі покинуті вагони та залишки локомотивів.

У Чорнобилі сфотографували центр міста, відвідали Алею зниклих сіл та зазирнули до приватного сектору. А ще проїхалися до евакуйованих сіл – Черевача та Залісся, які вже давно заросли чагарниками. Побачити все це і навіть більше можна на yandex.ua/maps.



Олександра Колеснікова і команда Яндекс.Карт