Яндекс.Транспорт крокує Україною: тепер у Дніпрі та Івано-Франківську

Уже сьогодні жителі Дніпра та Івано-Франківська зможуть планувати свої поїздки із Яндекс.Транспортом. Програма знає, за скільки хвилин прибуде на зупинку потрібний транспорт, і допоможе користувачам його не проґавити.

Наприклад, франківцям більше не доведеться гадати, сісти у переповнену 23 маршрутку чи зачекати на 29, яка теж прямує до Автостанції № 3. А дніпровці тепер зможуть подивитися, як скоро автобус 87А під’їде до Театру опери та балету і чи вистачить часу, щоб забігти до буфету.

У Дніпрі Транспорт дозволяє стежити за автобусами та маршрутками, а в Івано-Франківську – ще й за тролейбусами. Достатньо запустити програму на смартфоні та натиснути на значок зупинки – і ви побачите, який транспорт та за скільки хвилин прибуде на неї. Автобуси, маршрутки та тролейбуси позначено на карті мітками, які рухаються у режимі реального часу. Клікнувши на будь-яку з них, можна подивитися маршрут, список зупинок та інтервал руху.

Якщо ви не знаєте, як дістатися до потрібної точки, Яндекс.Транспорт сам побудує маршрут. Його зручно зберігати у вибраному, коли ви регулярно їздите одним і тим самим шляхом. До речі, програма не дасть вам проїхати зупинку – попередить звуковим сигналом або push-сповіщенням, що час виходити. Тож вам більше не потрібно рахувати зупинки або боятися пропустити свою.

Крім мешканців зазначених міст, стежити за рухом громадського транспорту можуть жителі Києва, Житомира, Ужгорода, Кам'янця-Подільського, Коростеня та Кам'янського.

Завантажуйте Яндекс.Транспорт в App Store або Google Play.

Ольга Гриценко і команда Транспорту,

їдемо далі!