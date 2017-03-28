Всякому дослідженню свій час

Не встигли українці оговтатися від переведення годинника, як ми уже підготували дослідження про час. [як програмісти відчувають час], [чому з віком час іде швидше] і [як правильно дізнатися час у перехожого] – про все це та інше розповідаємо у нашому блозі.

Виявляється, користувачі з України щомісяця задають Яндексу понад 3,2 млн запитів зі словами «час» та «година». Приміром, цікавляться, як організувати дозвілля, – [як подорожувати в часі], просять поради – [як знайти гроші на вулиці за одну годину], а дехто навіть зазирає у майбутнє – [що буде з доларом найближчим часом].

Ми проаналізували запитання наших користувачів про час і з’ясували, що найбільше їх цікавили такі теми:

1. Навчання і нові знання

2. Здоров'я

3. Технології і техніка

4. Право

5. Ігри

Схоже, українці спраглі до нових знань, адже приблизно кожне третє запитання стосується навчання або пошуку нової інформації. Користувачі цікавляться біологією – [що утворюється в листках під час живлення рослин], літературою – [чи можливе кохання як у івана і марічки в наш час], астрономією – [як тече час на різних планетах]. Дехто шукає у Яндексі розв’язки задач – [як знайти час знаючи відстань], а хтось хоче з’ясувати, [як використовують слонів у наш час] та [як дихають дельфіни під час сну].

На другому місці за популярністю – запитання про красу та здоров’я. Українців цікавить дія ліків: [через який час діє фортранс] – та особливості їх застосування: [чому не можна приймати алкоголь під час курсу антибіотиків]. Частина запитів стосується вагітності, як-от [як не товстіти під час вагітності] або ж [як правильно слухати музику під час вагітності]. Досить часто люди запитують про різні способи схуднення, особливо зі швидким результатом, – наприклад, [як правильно дихати щоб схуднути за годину на 1.5 кг] та [як позбутися живота за короткий час].

Трапляється слово «час» і в запитаннях українців про техніку, інтернет та комп’ютерні програми. Найчастіше люди звертаються по допомогу до Яндекса, коли не можуть впоратися із пристроями: [як вимкнути пікання годинника кожну годину] або [навушники від айфона крутилися годину у пральній машині що з ними робити]. Багато запитів стосується соціальних мереж та інтернет-сервісів: [як зробити так щоб мені весь час писали у вк] і [як дізнатися кого лайкає людина вк і в який час].

Чимало запитань присвячено правовій сфері. Українців цікавить особисте: [у який час заборонено шуміти у квартирі], [забруднила сукню під час примірки хто повинен платити] – і робоче: [чи може директор прогуляти робочий час], [через який час можна звільнити співробітника якщо він не відповідає на телефон].

Завершують рейтинг запитання про комп’ютерні ігри. Користувачі з’ясовують, [як встановити час грози в майнкрафт], цікавляться [як приємно провести час у сталкері тінь чорнобиля] та [як під час бою в танки подивитися хто скільки настріляв]. А ті, кому було не дуже солодко, запитують і таке: [як переконати маму пограти в комп'ютер під час покарання].

А ось ще кілька оригінальних запитів від українців:





Олександра Колеснікова,

досі не розумію, [в який час потрібно лягати спати щоб висипатися]