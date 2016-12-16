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Блог Яндекс.України

Яндекс.Таксі вже у Дніпрі

Після успішного запуску у двох найбільших містах країни Яндекс.Таксі прибуло до Дніпра. Відсьогодні машину до будь-якої точки можна викликати за допомогою мобільної програми для iOS та Android або просто на сайті taxi.yandex.ua.

Сервіс працює таким чином, що виклик отримує водій, який перебуває найближче до адреси замовлення. Тому таксі приїжджає швидко – у середньому за 5–10 хвилин. Програма одразу показує тариф, а також інформацію про водія та автомобіль. А за рухом машини користувач може спостерігати на карті міста.

Поїздка для дніпрян обійдеться так само, як і для мешканців Харкова. Вартість перших двох кілометрів становитиме 14 грн, кожен наступний коштуватиме 4 грн у межах міста та 6 грн – поза ним. Наприклад, проїхатися від Соборного майдану до ТРЦ «Вавилон», що на протилежному березі, можна всього за 26 грн. 5 хвилин водій чекатиме безкоштовно, далі пасажир сплачуватиме 1,5 грн за хвилину. Розрахуватися поки що можна лише готівкою, банківською карткою – трохи пізніше.

Користувачі можуть оцінити поїздку за шкалою від 1 до 5 балів просто у мобільній програмі чи на сайті. Спеціалісти Яндекс.Таксі також стежать за якістю обслуговування: що три дні водій підтверджує технічний стан і чистоту свого авто, фотографуючи його з 8 ракурсів. Усе це впливає на рейтинг таксиста. У результаті водії з вищим показником отримують замовлення першочергово.

Нагадаємо, що 26 жовтня 2016 року Яндекс.Таксі приїхало до Києва, а 1 грудня – до Харкова. Незважаючи на недовгий термін роботи, нині за кількістю замовлень столиця входить до першої п’ятірки серед 46 міст, де вже працює сервіс. Тут до програми підключилося уже 2000 водіїв. У Харкові це число становить понад 1000.

Команда Яндекс.Таксі, 
їдемо далі!

5 коментарів
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martyn05
19 грудня 2016, 14:31
интересно, какой нормальный таксист в час пик поедет с соборной площади к Вавилону за 26 грн. ?????
martyn05
19 грудня 2016, 14:45
Даже если получит 20 грн. бонуса.
А если от цирка на Игрень. в 10 вечера. 66 грн от клиента + 20 грн. бонус = 86 грн.



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Оновлено 22 cічня, 08:54
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учора, 09:19
Really great effort by Yandex. taxi. It will surely help in the rush hour by launching taxi service in two cities.


Madhumita Sarkar Age.