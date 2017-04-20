Яндекс.Таксі довезе без готівки

Відсьогодні жителі Харкова, Дніпра та Одеси зможуть оплачувати поїздки у Яндекс.Таксі банківською карткою. Достатньо один раз додати її в налаштуваннях програми – і більше не доведеться чути від водія «У мене немає решти» чи «Пошукайте дрібні гроші».

Розраховуватися у такий спосіб зручно та надійно. Потрібна сума автоматично списується у кінці кожної поїздки, і таксист миттєво отримує інформацію про платіж. Чайові також можна перераховувати просто з картки: для цього необхідно вибрати відсоток заздалегідь або наприкінці мандрівки.

За нашою статистикою, в інших містах, де вже доступна така функція, у середньому кожна п’ята поїздка оплачується карткою. До речі, у Києві можливість безготівкової оплати з’явилася ще на початку року.

Яндекс.Таксі працює у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. Усього в Україні до сервісу підключено близько 30 тис машин. Завантажити програму можна на iOS та Android.

Команда Яндекс.Таксі,

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