Заява Яндекса щодо рішення про санкції

Яндекс розвиває свої сервіси для України з 2005 року. Більше 12 років ми робимо український пошук, карти українських міст, навігацію, освітні проекти та ще кілька десятків різних проектів. Весь цей час наша українська команда працює відповідно до законодавства України, вкладає всі свої сили у створення якісних продуктів.

На жаль, рішення про санкції стосується не лише нас. Це санкції проти 11 мільйонів українських користувачів, які щомісяця обирають наші сервіси, і проти тисяч українських організацій, які використовують наші технології та сервіси для розвитку своїх бізнесів. Бізнес групи компаній Яндекса, звичайно, дуже великий, і санкції на нього не вплинуть. Але ми вважаємо Україну важливою частиною нашої роботи і шкодуємо, що санкції зводять нанівець всі багаторічні зусилля нашої команди. Головний потерпілий від санкцій — це український користувач. Дуже шкода.