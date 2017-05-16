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Блог Яндекс.України

Заява Яндекса щодо рішення про санкції

Яндекс розвиває свої сервіси для України з 2005 року. Більше 12 років ми робимо український пошук, карти українських міст, навігацію, освітні проекти та ще кілька десятків різних проектів. Весь цей час наша українська команда працює відповідно до законодавства України, вкладає всі свої сили у створення якісних продуктів.

На жаль, рішення про санкції стосується не лише нас. Це санкції проти 11 мільйонів українських користувачів, які щомісяця обирають наші сервіси, і проти тисяч українських організацій, які використовують наші технології та сервіси для розвитку своїх бізнесів. Бізнес групи компаній Яндекса, звичайно, дуже великий, і санкції на нього не вплинуть. Але ми вважаємо Україну важливою частиною нашої роботи і шкодуємо, що санкції зводять нанівець всі багаторічні зусилля нашої команди. Головний потерпілий від санкцій — це український користувач. Дуже шкода.

89 коментарів
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tysergey
16 травня 2017, 16:14
Необхідно до Конституційного суду звертатись! Обуренню не має меж!
MFedorchenko
16 травня 2017, 16:55
Категорично проти. Дякую Яндекс за відмінну роботу впродовж... дуже багатьох років.
igoryenya
16 травня 2017, 17:18
Демократия на высшем уровне. Все , что связано с Россией запретить. Это по нашему,- надеюсь когда-нибудь этот маразм закончиться.
Сева Севастополь
16 травня 2017, 18:12
igoryenya,
Игорь, а кто вообще сказал что Яндекс Российская компания? Яндекс давным давно Швейцарская компания..
apollo2k4
16 травня 2017, 20:17
Сева Севастополь,
Голландская если что, и вообще она всегда была таковой.
Валерий Прошкин
18 травня 2017, 21:22
apollo2k4,
тогда её надо еще и в России запретить! :D
filomax10
14 червня 2017, 20:50
apollo2k4,
Что за бред? Погуглите, Яндекс Российская компания и всегда ей была. 
oleg.konon-kozyak
16 травня 2017, 18:31
Шкода, шкода..... Естественно жаль. Но, лучше напишите что делать пользователям: срочно открывать ящики на других серваках, менять яндекс-браузер на... (кстати, блинн, а,реально, на что?) или сидеть и не заморачиватся?
tysergey
16 травня 2017, 19:44
oleg.konon-kozyak,
Использовать VPN или TOR и пошли они со своим блокированием...
oleg.konon-kozyak
16 травня 2017, 20:01
tysergey,
Чем мне поможет тор, если закроется яндесовский сервак с моим "мылом"? 
K
16 травня 2017, 20:11
oleg.konon-kozyak,
Да и зачем надо будет заходить на сервисы Яндекса, если они не будут работать, поддерживаться и развиваться. Все почему-то решили, что блокируется только доступ к сайту и его можно будет обойти. Но санкции касаются юридического лица и всех финансовых операций.
tysergey
16 травня 2017, 20:15
oleg.konon-kozyak,
Мыло работает как в yandex.ua та и в yandex.ru.
K
16 травня 2017, 20:18
tysergey,
блокируют и тот и другой адрес. Почитайте указ, там полный список всех сайтов и доменов Яндекса есть.
tysergey
16 травня 2017, 20:32
K,
Блокирование ресурсов (выполнение Указа в этой части) возлагается на интернет-провайдеров. А если работать через VPN блокирование не представляется возможным. 
oleg.konon-kozyak
16 травня 2017, 20:45
tysergey,
Ну, представитель провайдера мне сегодня ответил буквально следующие: "Дадут деньги на оборудование или само оборудование - будем блокировать, а что делать....  А сами покупать "...." (что-то с фаером связанное, я  здесь... не особо понял - ремарка моя), дык Вы представляете сколько это стоит? Мы и так еле концы с концами сводим"
tysergey
16 травня 2017, 21:35
oleg.konon-kozyak,
Согласен. Так, что это еще вилами по воде... Не так просто это исполнить. 
oleimila@yandex.ru
19 травня 2017, 20:28
tysergey,
Большое спасибо!
Alex Gvardiyan
18 червня 2017, 16:32
oleg.konon-kozyak,
Yandex Access через магазин Гугл поставити на Яндекс.Браузер, і жодний сайт не буде заблокованим.
trikita-bts
16 травня 2017, 18:58
Запретить верховну раду
egor.makienko1995
16 травня 2017, 19:14
Яндекс - вот уже 12 с лишнем лет, с первого моего дня в интернете, бессменно установлен стартовой страницей в моем браузере. Для меня это лучший поисковик, лучшие всевозможные сервисы, прекрасный дизайн.
Карты, Кинопоиск, Музыка и еще много всего, для меня это стало не просто привычным, а в какой-то степени родным.
Ни один политик или закон не сможет помешать мне пользоваться сервисами Яндекса.
Желаю команде Яндекса развития и успехов, все адекватные жители Украины с Вами.
lozowski.vlad
16 травня 2017, 19:18
Ребята, как пользовались, так и будем пользоваться! Надеюсь, продолжите полноценно развивать сервис в Украине.
Андрей
16 травня 2017, 19:19
ДЕБИЛ ПОРОШЕНКО
dedbaraded
16 травня 2017, 20:09
Пааазвольте, а чем пользоваться вместо него? Запрещаете - предлагайте альтернативу! Нема? Так отож
inmarke
18 травня 2017, 23:58
dedbaraded,
http://bfy.tw/BsL8
Оновлено 18 травня 2017, 23:58
lexsms
19 травня 2017, 11:10
dedbaraded,
https://www.youtube.com/watch?v=0o5l4CZWS-I
Роман Гришан
16 травня 2017, 20:14
Ураа..... RIP наконец-то, ведь давно уже пропутинский сервис))))
Статфорт Эйвон
17 травня 2017, 15:02
Роман Гришан,
Сам ты пропутинский сервис. В чем вина яндекса?
inmarke
19 травня 2017, 00:12
Статфорт Эйвон,
уверен, что команду, да и весь яндекс.офис, с таким опытом успешной работы на украинском рынке в Google Украина примут с руками и ногами. Давно пора R&D офис открывать и у нас :)
K
16 травня 2017, 20:24
А компания планирует обращаться в какие-то суды или международные инстанции или нет? Я понимаю еще контакт, одноклассники и мэйл.ру., у них даже украинских доменов не было.
oleg.konon-kozyak
16 травня 2017, 20:41
K,
 Почему не было?) mail.ua уже несколько лет есть. Есть, если не ошибаюсь, и украинские одноклассники.  За контакт не скажу, не зарегистрирован)
K
16 травня 2017, 20:51
oleg.konon-kozyak,
да, но мейл редиректит на русский домен, а одноклассников нет вообще. Так что это все не то :−)
Оновлено 16 травня 2017, 20:53
Тарас
16 травня 2017, 20:31
Вопрос по Яндекс.Деньгам в Украине.
Что будет со счетами пользователей этого сервиса?
nick.atamanenko
17 травня 2017, 00:12
Тарас,
поддерживаю вопрос. Понятное дело - блокировку сайтов можно обойти, но в данной записи представители Яндекса никак не прокомментировали, что намерена предпринять сама компания в отношении украинских пользователей, исходя из новых "санкционных" реалий. Как быть? Выводить деньги/удалять почту? Что теперь с Директом и РСЯ для украинцев? Очень бы не хотелось всё это терять, поскольку сервисы действительно достойные и крайне важные как для физ. лиц, так и для бизнеса. Пожалуйста, проясните ситуацию.
Андрей Лазорев
17 травня 2017, 12:05
Тарас,
Мы не располагаем информацией о каких-либо иных ограничениях в отношении Яндекс.Денег, кроме тех, что перечислены в списке, а также о сроках начала блокировки. В любом случае деньги пользователей останутся на их счетах. Со своей стороны мы не вводим никаких новых ограничений — всеми услугами сервисами можно будет пользоваться до тех пор, пока доступ к ним не будет ограничен украинскими провайдерами. До тех пор можно вывести деньги на банковскую карту, снять наличные с карты Яндекс.Денег или воспользоваться средствами любым другим доступным способом.
Тарас
17 травня 2017, 13:54
Андрей Лазорев,
Спасибо за ответ. Восстановить доступ к сервисам будет не проблема через прокси и другие способы. Гораздо важнее знать, после этих блокировок будет ли работать карта Яндекс.Денег на территории Украины (России)? Можно ли будет и дальше выводить средства на карты украинских пользователей? РСЯ для партнеров с украинскими паспортами также продолжит работу по старым договорам?
natalia.izveckova
16 травня 2017, 22:12
Как обойти запрет на пользование? Без яндекса уже себя не представляю(((((
satyr-studio
16 травня 2017, 21:52
Дякуємо за плідну співпрацю!
Це розлучення не на довго. Скоро побачимось
maksym.maksymets
16 травня 2017, 22:50
Нормальних слів просто немає...
uagotmot
17 травня 2017, 00:13
Ну ладно без соц сетей обойдусь (давно превратились в мусорку) - а вот без инструментов Яндекса будет сложно.
yurako
17 травня 2017, 02:23
Диск тоже перестанет работать?
inmarke
18 травня 2017, 23:49
yurako,
так
yurako
19 травня 2017, 11:39
inmarke,
Та я уже понял)
igoryenya
17 травня 2017, 05:29
Тем более, если компания зарубежная, давайте запретим вообще Интернет в украине.  Так проще. Никто вообще против ничего не скажет ни против власти ни против капиталистов, кстати на пятницу намечен митинг-протест  на арселормиттал кривой рог (бывшая криворожсталь) даже ходят слухи подтягивают нацгвардию.
piston
2 серпня 2017, 22:48
igoryenya,
да ничего у вас не получится потому что,МЫ рабы,а рабы должны работать.https://mdeva.ru/principy-sovremennogo-rabstv  прочти это!
ddvt
17 травня 2017, 08:25
ВК уже разослал в ЛС как обходить блокировки. Яндексу тоже немешало бы это сделать для своих пользователей. Понятно всю аудиторию не сберечь, но хотя бы части людей можно помочь получать доступ к яндексу.
ole2838
17 травня 2017, 21:29
Не собираюсь пользоваться другой почтой и поиском. Как обойти блокировку? Будет официальная инструкция как во Вконтакте?))
yurako
18 травня 2017, 01:19
ole2838,
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tishiki
18 травня 2017, 14:14
Відмінний сервіс та надійна робота! Я дякую Яндекс від всієї душі. Та буду продовжувати користуватись Вашими сервісами й надалі. Нажаль політичний терор торкнувся дійсно "народного" сервіса Яндекс. Впевнений, що і користувачі ресурсу, і адміністрація докладатимуть зусиль, щоб мінімізувати негативні наслідки. Особисто я вже будую власний mail-server та буду пробувати організовувати маршрутизацію іншими напрямками на Ваши сервери. Маю відмітити, що станом на зараз поки що в мене все працює, і пошта, і диск, і гроші...

Щиро дякую Вам за Вашу роботу, рідний Яндекс!
mykh
18 травня 2017, 22:16
Мне конечно жаль вас, ребята, из ЯУ. Но ситуация такая, что приходится рвать все связи с агрессором. И в том числе и информационно. Мое мнение - Порох прав. Ухожу на гугл.
Коментар видалено
inmarke
18 травня 2017, 23:48
tysergey,
образами розкидатись - це напевно єдине, що можете робити наразі. 
tysergey
19 травня 2017, 00:18
inmarke,
Возможно Вы и правы... Но, все равно, при чем здесь РФ и гребенный агрессор? Это называется "нарушение прав человека и свободы слова"!
Оновлено 19 травня 2017, 00:19
vetal.latjev
19 травня 2017, 13:06
Дякую за роботу! Мы с вами до конца !
Лучик Саша
19 травня 2017, 19:23
Подавайте в суд, пользователи яндекса Украина с вами.
oleimila@yandex.ru
19 травня 2017, 20:31
Прощай надёжный друг  "Яндекс". Горько и больно, что не могу защитить тебя, товарищ "Яндекс". Очень надеюсь, что до скорой встречи. 
m-print2009
20 травня 2017, 18:28
Я так понимаю янлекс уже работает над собственным vpn сервисом, так-же как и другие компании. Когда ждать решение ?
v.kakarin1967
21 травня 2017, 12:14
Категорично проти.
morgesobu
22 травня 2017, 18:07
Да, согласен полностью. Яндекс делают очень много для нас, это рабочие места, Яндекс.ЗНО, удобнейшие сервисы... Очень жаль, что у нас такие пи***асы при власти
Дмитрий
24 травня 2017, 17:36
Яндекс, планируете ли и далее поддерживать и развивать ваши сервисы для пользователей из Украины? Или же отток пользователей существенен, и это невыгодно? У вас превосходные карты, будет жаль, если они потеряют актуальность.
nataliazhkyiv
25 травня 2017, 08:25
Дмитрий,
коллеги делают все возможное, чтобы жители Украины и дальше могли пользоваться сервисами Яндекса. Спасибо за теплые слова насчет карт! :)


Наталья Журавлева, Яндекс.Украина
Дмитрий
25 травня 2017, 12:56
Наталья, спасибо за информацию, желаю успехов!
antagonistaHD
24 травня 2017, 18:28
У меня большая просьба к компании Яндекса. Вы можете сделать новое обновление браузера? С встроенным впн сервисом для ВК, ОК, Вашего продукта и прочего. 
Заранее благодарю.
simonkartveli
29 травня 2017, 22:35
Давно надо блокировать его работу, удивляюсь, что это сделано только сейчас!
Агата Бояренко
1 червня 2017, 19:50
Очень удобные сервисы, неужели карты и яндекс-пробки  потеряют актуальность? Поисковиком-то и почтой я через ВПН пользуюсь... И Яндекс-Такси жалко: хороший сервис.
Оновлено 1 червня 2017, 19:51
Olga Petrenko
8 червня 2017, 09:10
мне не всё равно.
цём!
когда я узнала, про указ* - подумала, что я сплю и мне всё это снится. что такого быть не может, и это бред. и что такого никогда не случится.
но. оно таки случилось. я была в шоке. потом опечалена и расстроена. настолько, что даже хотела писать пост на своих страничках в соцсетях, как во времена майдана.
но видно Бог отвел - увел в другое более позитивное и созидательное русло. 
и правильно. нечего кормить и так уже зажравшихся эгрегоров власти. пусть сидят голодные. цём. они уже и так как тот колосс, что на глиняных ногах.
спасибо.
oleg.konon-kozyak
8 червня 2017, 11:31
Olga Petrenko,

Мда....  Уважаемая, Вы сами хоть поняли, что написали? 
maevskiy.viktor
5 липня 2017, 20:38
Я ваш постійний користувач.щиро вдячній за вашу роботу і дуже-дуже хочу.щоб вас не блокували.а навпаки-сприяли вашій безумовно потрібній.просто НЕОБХІДНІЙ роботі.Мені 62 роки,я люблю свою краіну,тому прикро,що керівництво наше отак вчиняє з тими,хто працює на справжню користь украінцям.З вами і за вас,шановні "Яндексівці".
andriypalchik
25 серпня 2017, 20:36
Сервіси непогані, але поки агресор не покине наші Крим і Донбас треба змиритися з блокуванням...
Оновлено 25 серпня 2017, 20:37
Наше старе село
28 липня 2018, 02:58
andriypalchik,
Так ми навчились користуватись ВПН. І з Яндексом й далі...
support@macro.ua
12 вересня 2017, 17:32
Да, жаль, вы лучшие. Но для дальнейшего пользования нужно включить https://makrous.com/ и вы сможете пользоваться всеми сервисными услугами.
support@macro.ua
12 вересня 2017, 17:33
А как же быть с этим ресурсом http://www.rumacro.ru/?
support@macro.ua
12 вересня 2017, 17:34
Вы не подскажете, как я могу купить ламинат тут https://www.diamantpol.com.ua/
Ася Мур
3 грудня 2017, 15:22
Что за бред, Яндекс? Почему, когда ищешь Ли Чонсока, получаешь информацию о том, что он женат, когда он даже девушки не имеет, потому что слишком занят? Но это пол беды. Как вы могли написать, что его "жена" - Ким Тэхен? Тэхен - парень, стоит в мужской, известной по всему миру, группе  BTS, что сейчас рушат мировые чарты, взбираясь на первые места в 73 странах Земли, а их фанаты сносят серверы, в том числе и Youtube, который "вылетал"! И никакого отношения к актеру  вообще не имеет. Они даже не знакомы. Откуда вы берете эту инфу? С небес? Пожалуйста, исправьте это. В пабликах уже давно орут с этого.
Оновлено 3 грудня 2017, 15:24
Viktor
22 грудня 2017, 21:40
Я дякую вам .
bayrakuretimi
5 березня 2018, 00:17
bayrak üretimi www.reklamciadana.com  
Оновлено 5 березня 2018, 00:18
bayrakuretimi
5 березня 2018, 00:19
bayrak üretimi bayrak uretimi    adana bayrak 
bayrakuretimi
11 березня 2018, 23:23
www.celikonlinebayrak.com   
Оновлено 11 березня 2018, 23:24
bayrakuretimi
11 березня 2018, 23:24
adana bayrak
bayrakuretimi
15 березня 2018, 11:46
bayrak üretimi bizim işimiz www.celikonlinebayrak.com
bayrakuretimi
15 березня 2018, 11:52
ADANA BAYRAK ÜRETİMİ
bayrakuretimi
15 березня 2018, 11:53
Türk Bayrak Üretimi
bayrakuretimi
25 березня 2018, 23:21
bayrak üretimi
Анатолий Анатолий
3 квітня 2018, 10:00
https://motormoney.org/?u=525999
Анатолий Анатолий
3 квітня 2018, 10:01
 https://tropic-birds.biz/ref/33535 
EldarUA
12 липня 2018, 03:09
Так вже замучились без якісних сервісів які ви надавали... Google ж мав цілий рік, але й далі плює на Україну, як і раніше.
Вам же можна працювати під інакшим брендом, як то зробив МТС ставши Vodafone. А ще краще працювати взагалі без контролю від російських компаній, щоб уникнути проблем. 
Зробіть вже щось, будь ласочка.
Наше старе село
28 липня 2018, 02:56
EldarUA,
Зробіть доступ ВПН. Я сиджу, як і сидів на цих сервісах
madein.dmitrii
30 листопада 2018, 17:05
Яндекс, или закройте Тему или заткнитесь вместе со своими "миротворцами"
Неужели люди, которые ни Секунды не были в Донецке, могут нам говорить или советовать как нам Жить!
Україно, живи як бажаеш! З пед... гомо.... Но без нас, дійсних громодян!
san.egorova
20 квітня 2019, 08:28
Достали запреты !
LIHTTRADER
12 червня 2019, 11:48
Жалко что кто-то заплатил, за блокировку РФ ресурса, Яндекс  явно сдвинул Гугл, он всегда был номером 2, замете что с момента блокировки Яндекса, андроид и  Гугл збесился!
Это первый был удар, второй антивирусы перешли в режим Буссинес не управляемый, дырявых. Обидно что власти Украины не образованные и не понимающие люди или нелюди,
за то что народ грабят и всё сильнее заганяют в клетку, ограниченности и тупизны.
МЫ НЕ СКОТ! И МОЖЕМ ПОДНЯТЬ СТАНУ! НО НЕТ ЖЕЛАНИЯ ИДЕИ И ЗНАНИЯ ТУПО ДАРИТЬ.     ЯНДЕКС НАДЕЮСЬ ТО МЫ БУДЕМ С ВАМИ.
Dream You
учора, 13:52
Very informative post. I think there is less alternative.


Jaya Ahsan 