Запитайте в Яндекс.Розкладів, як дістатися на новорічні свята з Козятина до острова Пасхи

Многомесячный труд про переводу, разгребанию часовых поясов, привязыванию и перепривязыванию сегодня наконец-то подошел к концу, и на Яндекс.Расписаниях можно ознакомиться с расписанием самолётов по всему миру.

Объем данных на сервисе увеличился в десятки раз. Теперь мы можем не только показывать самолёты из Москвы в Новосибирск и из Москвы в Париж, но и из Нью-Йорка в Бостон, из Сиднея в Брисбен или Вагара в Копенгаген.

Теперь нет никаких проблем в том, чтобы построить маршрут из Александрова в Санту-Барбару. Или посетить остров Пасхи или Шпицберген.

Особенно внушают теперь Яндекс.Самолётики. Теперь можно смотреть за тем, что происходит по всему миру. Вот я поймал рейс Новый Уренгой - Белгород, вот полетел Сингапур - Виктория авиакомпании Air Seychelles, вот стремительно пересекает австралийские просторы рейс FQ503 Коффс-Харбор - Брисбен.

К сожалению, сейчас нет знаменитого рейса Пярну - Рухну, но поиск всяких смешных названий может стать любопытным квестом. Вот маршрут Луч - Пеликан. Про Санту-Барбару я уже говорил.

Можно посмотреть и расписания по вылету и прилёту всех аэропортов мира. В большинстве случаев пока - без онлайн-обновления статусов, но тем не менее. Например, я вот не знал, что каждый день в аэропорту Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея) такой большой авиатраффик.

Безусловно, вы все равно спросите, когда можно будет узнать цену на эти рейсы и купить билет. Мы над этим работаем. Имейте, пожалуйста, в виду, что если вы купили билет, например, Москва - Хельсинки - Нью-Йорк на сайте авиакомпании, то у нас рейсы Москва - Хельсинки и Хельсинки - Нью-Йорк показываются как два разных. Пока.

В заключение хотелось бы поблагодарить за работу всю команду проекта и наших партнёров - компанию OAG Travel Solutions.

Дмитрий Крюков, старый космополит