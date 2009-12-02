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Блог Яндекс.України

грудень 2009
Шукаємо і слухаємо музику на Яндексі
2 грудня 2009, 10:08
Скучили за улюбленою піснею? Наберіть у пошуковому рядку Яндекса її назву (та, якщо потрібно, виконавця), наприклад:
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2 коментарі
Пошук,Музика
Яндекс.Бар — україномовна версія для Internet Explorer
2 грудня 2009, 14:22
Знову маємо непоганий привід — Яндекс.Бар українською став доступний для Internet Explorer. Встановіть нову версію Бара для IE і виберіть потрібну мову — російську чи українську (Настроювання -> Вигляд).
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2 коментарі
українська мова,браузери
Розклад авіарейсів з усього світу на Яндексі
9 грудня 2009, 17:20
Запитайте в Яндекс.Розкладів, як дістатися на новорічні свята з Козятина до острова Пасхи

Многомесячный труд про переводу, разгребанию часовых поясов, привязыванию и перепривязыванию сегодня наконец-то подошел к концу, и на Яндекс.Расписаниях можно ознакомиться с расписанием самолётов по всему миру.

Объем данных на сервисе увеличился в десятки раз. Теперь мы можем не только показывать самолёты из Москвы в Новосибирск и из Москвы в Париж, но и из Нью-Йорка в Бостон, из Сиднея в Брисбен или Вагара в Копенгаген.

Теперь нет никаких проблем в том, чтобы построить маршрут из Александрова в Санту-Барбару. Или посетить остров Пасхи или Шпицберген.

Особенно внушают теперь Яндекс.Самолётики. Теперь можно смотреть за тем, что происходит по всему миру. Вот я поймал рейс Новый Уренгой - Белгород, вот полетел Сингапур - Виктория авиакомпании Air Seychelles, вот стремительно пересекает австралийские просторы рейс FQ503 Коффс-Харбор - Брисбен.

         

К сожалению, сейчас нет знаменитого рейса Пярну - Рухну, но поиск всяких смешных названий может стать любопытным квестом. Вот маршрут Луч - Пеликан. Про Санту-Барбару я уже говорил.

Можно посмотреть и расписания по вылету и прилёту всех аэропортов мира. В большинстве случаев пока - без онлайн-обновления статусов, но тем не менее. Например, я вот не знал, что каждый день в аэропорту Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея) такой большой авиатраффик.

Безусловно, вы все равно спросите, когда можно будет узнать цену на эти рейсы и купить билет. Мы над этим работаем. Имейте, пожалуйста, в виду, что если вы купили билет, например, Москва - Хельсинки - Нью-Йорк на сайте авиакомпании, то у нас рейсы Москва - Хельсинки и Хельсинки - Нью-Йорк показываются как два разных. Пока.

В заключение хотелось бы поблагодарить за работу всю команду проекта и наших партнёров - компанию OAG Travel Solutions.

Дмитрий Крюков, старый космополит

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2 коментарі
Розклади,транспорт
Що нового на Яндекс.Картах?
10 грудня 2009, 12:45
Напередодні новорічних свят прийнято щось оновлювати: гардероб, меблі або ж улюблений сервіс. Дотримуючись традиції, ми внесли кілька приємних змін до Яндекс.Карт.
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9 коментарів
супутникові знімки,Карти
Новий Рік на Яндексі!
10 грудня 2009, 17:57
Новорічний скрінсейвер, щука-лічильник, тости, листівки, ворожіння, рецепти коктейлів та багато інших корисних речей на Новорічному Яндексі.Многие говорят, что елочные игрушки ненастоящие. Не верьте им. Поинтересуйтесь сами. На Новогоднем Яндексе много разных игрушек – открытки, тосты, рецепты коктейлей, гадания, выбиралка подарков, снежный скринсейвер. И обязательно есть ответ на главный вопрос декабря: сколько дней осталось до Нового года. Да, отдельный подарок получают те, кто не верит в Деда Мороза. Карта путешествий Деда Мороза с точными координатами – прямое доказательство того, что он есть. С уже наступающим! Отдел всевозможных праздников
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Новий Рік
Друкуємо Яндекс.Фотки через інтернет
11 грудня 2009, 10:36
Як надрукувати улюблені шедеври з Яндекс.Фоток в хорошій якості? Легко. Просто відправте їх на друк через інтернет.
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1 коментар
Фотки
Замовити додому чи забрати самому?
11 грудня 2009, 14:06
 Яндекс.Маркет навчився показувати ціну товару з урахуванням вартості доставки по місту. Тепер легко визначитися, в який магазин звернутися за товаром, не замислюючись над тим, в яку суму виллється доставка, і чи не дешевше самотужки поїхати за «об’єктом свого бажання». Може так статися, що і не дешевше.
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Маркет
Світ вашими очима на Яндекс.Картах
15 грудня 2009, 10:45
Багато з нас обожнюють мандрувати, фотографувати, а потім ділитися своїми фотоспогадами з іншими, наприклад, викладаючи їх на Яндекс.Фотки. Зараз цей ресурс налічує понад 72 млн фотографій з різних куточків світу. Більш ніж 400 тисяч з них – фото відомих архітектурних і природних об’єктів, які користувачі власноруч прив’язали до місця розташування на географічній карті. Саме ці об’єкти ми долучили до нового шару «Фотографии» на Яндекс.Картах.
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3 коментарі
Фотки,Карти
Цікава географія з Яндекс.Картами
16 грудня 2009, 10:34
Щоб подолати пішки всі дороги України, доведеться витратити п’ять з половиною років без вихідних, проходячи по 50 кілометрів щодня. Відпустку, до речі, теж проведете в дорозі. Ще щонайменше півтора роки знадобиться, аби пройти всіма вулицями, проспектами та майданами семи найбільших міст України.
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дослідження,Карти
Мобільні Яндекс.Карти – для 6 операційних систем
17 грудня 2009, 12:25
Оновлено версії для Symbian, Windows Mobile и Java, з’явилися версії для Android та Blackberry, а також серйозно перероблено Яндекс.Пробки для iPhone.

Сегодня для всех нынешних и будущих пользователей мобильных Яндекс.Карт есть сразу несколько хороших новостей: обновление версий для Symbian, Windows Mobile и Java, первые версии для Android и Blackberry, а также серьезно переработанные Яндекс.Пробки для iPhone.

Таким образом, Яндекс впервые на российском рынке предложил Карты с пробками для шести основных мобильных платформ.

Пользователи Java, Windows Mobile и Symbian могут скачать и установить новую версию – 3.40. Традиционно это можно сделать с мобильного телефона по адресу http://m.ya.ru/ymm/)

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мобільні застосунки
Обирайте ВНЗ з Яндекс.Картами
22 грудня 2009, 16:42
15 грудня в Україні розпочалася реєстрація охочих взяти участь у зовнішньому незалежному тестуванні в 2010 році. Якщо ви плануєте наступного року стати студентом, уже зараз необхідно вибрати ВНЗ і визначитися з переліком конкурсних предметів, необхідних для вступу.
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3 коментарі
Карти
З Новим Роком!
29 грудня 2009, 09:56
Відеопривітання від яндексоїдів :) До зустрічі в 2010-му!В последний рабочий понедельник уходящего года поздравляем вас с наступающим. И желаем вам вот чего:
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1 коментар
офіс