Нещодавно ми замислилися над тим, які зміни сталися на сайтах з автомобільними оголошеннями. Чи вплинула криза на продаж та купівлю машин? Зібрати такі дані нам допомогла служба Яндекс.Авто, яка займається пошуком оголошень із продажу автомобілів. Так, ми дізналися, що після початку кризи та відповідного стрибка курсу долара українці почали купувати більше дешевих машин (до 61 тис. грн). Проте, як не дивно, зросла й частка проданих машин вартістю від 196 до 294 тис. грн. Взагалі, не все так погано в нашому королівстві. Якщо на початку кризи частка авто, на які знайшлися покупці, впала, то вже у січні вона повернулася на рівень жовтня і з того часу продовжує впевнено зростати. У березні оборот вторинного автомобільного ринку (тобто ринку машин, які вже були у використанні) в Уанеті становив 1,8 млрд грн. Щодня у нас з’являється близько 2000 оголошень про продаж автомобілів.
Відсьогодні жителі Миколаєва можуть насолоджуватися красотами рідного міста з висоти пташиного польоту на Яндекс.Карті. А кожен з нас тепер може відчути себе дослідником і зайнятися пошуком дивовижних об'єктів. Наприклад, спробуйте відшукати серед промислових джунглів справжнісіньку зірку:
На головній сторінці Яндекса вже давно «оселився» курс НБУ популярних в Україні валют. А зараз до цього блоку можна додати і готівкові курси купівлі та продажу, які оперативно оновлюються протягом дня.
Є добра новина для водіїв Києва, які не дуже полюбляють стояти у пробках. В Україні з'явився перший автомобільний навігатор, укомплектований програмою Автосупутник Україна - Mitac MIO Moov 330. Цей пристрій дозволяє не тільки визначати ваше місцезнаходження і шукати необхідні об'єкті, а також використовувати сервіс Яндекс.Пробки для оптимального прокладання маршрутів у складних міських умовах. Інформація про затори передається на навігатор з вашого мобільного телефону по каналу Bluetooth. При цьому ви нічого не платите за інформацію про пробки - тільки за інтернет-трафік.