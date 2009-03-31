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Завтра в Києві відбудеться Форум інтернет-діячів. Організатори погрожують, що на ньому збереться щонайменше 700 осіб, і обіцяють розважати нас по повній програмі. Буду там і я, а якщо вже буду, то з доповіддю. Абсолютно нема бажання говорити про щось серйозне (перше квітня все-таки), тому будемо про машинки. Що трапиться, якщо зібрати учасників Чемпіонату світу з ралі та «Формули-1» на міському стадіоні?