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Блог Яндекс.України

березень 2009
Про що цей блог
31 березня 2009, 11:41
Це блог компанії «Яндекс.Україна». Тут ми розповідаємо про оновлення наших сервісів для українських користувачів, цікаві факти та статистику, про наші події в Україні тощо. Ви можете написати коментар до будь-якого запису, але бажано за темою. Якщо ваш відгук стосується роботи якогось із сервісів Яндекса, краще скористатися зворотним зв’язком цього сервісу або зайти у розділ «Допомога».
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Немає коментарів
Вітаємо!
31 березня 2009, 12:07
Друзі,
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14 коментарів
офіс
Я.Суботник у Києві: верстка, API та інше
31 березня 2009, 14:56
25 квітня 2009 року Яндекс запрошує в гості всіх, кому цікаво послухати про HTML-верстку та API, а також обговорити ці теми за горнятком кави у весняний суботній день.
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4 коментарі
розробка,Суботник,Карти,конференції та семінари
Про машинки та кризу
31 березня 2009, 16:33
Завтра в Києві відбудеться Форум інтернет-діячів. Організатори погрожують, що на ньому збереться щонайменше 700 осіб, і обіцяють розважати нас по повній програмі. Буду там і я, а якщо вже буду, то з доповіддю. Абсолютно нема бажання говорити про щось серйозне (перше квітня все-таки), тому будемо про машинки. Що трапиться, якщо зібрати учасників Чемпіонату світу з ралі та «Формули-1» на міському стадіоні?
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2 коментарі
реклама,конференції та семінари