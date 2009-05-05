Як і обіцяли минулого тижня, ми підготували відеозаписи доповідей Я.Суботника, що пройшов у Києві 25-го квітня. Тепер їх зможуть подивитися всі, хто не потрапив на захід або хоче пригадати окремі доповіді семінару. Відео можна переглянути на сайті:
Яндекс традиційно бере участь в конференції «Інтернет-маркетинг в Україні», що відбудеться 20-21 травня у Києві. Організатор конференції, компанія UA Master, підготувала досить насичену програму, в рамках якої доповідатимуть Сергій Петренко від Яндекс.Україна і наші колеги з Москви Євген Ломізе та Микола Шестаков, а також представники Facebook, Gemius-Україна, Google, Mail.Ru, TNS Україна, «Бегун-Україна», МЕТА, Одноклассники.ру, представники провідних рекламних агенцій і спеціалісти-практики.
Минулого тижня пройшла щорічна п’ята конференція «Інтернет-маркетинг в Україні», на якій ми вже традиційно розповідали про контекстну рекламу, можливості Директа для нових умов ринку (Микола Шестаков), а також про зміни в інформаційному попиті (Євген Ломізе). Однією з ознак нового часу стало те, що рекламодавці почали більш уважно придивлятися до своїх клієнтів,
Цими вихідними столиця нашої країни, златоверхий і заквітчаний Київ, святкує вже 1527-й день народження. З цієї нагоди в місті буде багато цікавих подій, і для тих, хто хоче всюди встигнути, ми підготували путівник до свята: