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Блог Яндекс.України

травень 2009
«Верстка, API та інше» - відео з Я.Суботника
5 травня 2009, 15:34
Як і обіцяли минулого тижня, ми підготували відеозаписи доповідей Я.Суботника, що пройшов у Києві 25-го квітня. Тепер їх зможуть подивитися всі, хто не потрапив на захід або хоче пригадати окремі доповіді семінару. Відео можна переглянути на сайті:
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розробка,Суботник,Карти,конференції та семінари
Інтернет-маркетинг в Україні
7 травня 2009, 15:20
Яндекс традиційно бере участь в конференції «Інтернет-маркетинг в Україні», що відбудеться 20-21 травня у Києві. Організатор конференції, компанія UA Master, підготувала досить насичену програму, в рамках якої доповідатимуть Сергій Петренко від Яндекс.Україна і наші колеги з Москви Євген Ломізе та Микола Шестаков, а також представники Facebook, Gemius-Україна, Google, Mail.Ru, TNS Україна, «Бегун-Україна», МЕТА, Одноклассники.ру, представники провідних рекламних агенцій і спеціалісти-практики.
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конференції та семінари
Про ІМУ та Яндекс.Директ за нових часів
25 травня 2009, 13:34
Минулого тижня пройшла щорічна п’ята конференція «Інтернет-маркетинг в Україні», на якій ми вже традиційно розповідали про контекстну рекламу, можливості Директа для нових умов ринку (Микола Шестаков), а також про зміни в інформаційному попиті (Євген Ломізе). Однією з ознак нового часу стало те, що рекламодавці почали більш уважно придивлятися до своїх клієнтів,
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реклама,конференції та семінари,Директ
Київські пробки в навігаторах
29 травня 2009, 14:48
Відтепер кияни можуть дивитися Яндекс.Пробки не лише на сайті та в мобільному телефоні, але й у GPS-навігаторах. Користувачі навігаційної програми «Автоспутник» тепер не тільки бачать на своїх пристроях, де саме в місті виникли пробки, але й можуть побудувати маршрут в об’їзд ділянок з ускладненим рухом.
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Карти,Затори
Київ гуляє, або День міста на Яндексі
29 травня 2009, 17:26
Цими вихідними столиця нашої країни, златоверхий і заквітчаний Київ, святкує вже 1527-й день народження. З цієї нагоди в місті буде багато цікавих подій, і для тих, хто хоче всюди встигнути, ми підготували путівник до свята:
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день міста