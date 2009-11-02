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Блог Яндекс.України

листопад 2009
Заходи за участю Яндекса — листопад 2009
2 листопада 2009, 18:00
За вікном листопад, отже, ми вирішили коротенько проінформувати вас, які заходи за участю Яндекса відбудуться цього місяця.
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2 коментарі
реклама,конференції та семінари
Шукаймо українською на Яндекс.Картах
3 листопада 2009, 12:00
Нас вже давно просили зробити так, щоб на Яндекс.Картах можна було шукати вулиці та міста українською мовою. Річ справді корисна. Навіть спілкуючись російською, ми звикли казати «Майдан Незалежності», а не «Площадь Независимости».
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5 коментарів
українська мова,Пошук,Карти
Грип в областях України – більше жодних провокацій
5 листопада 2009, 14:19
Через епідемію Україною стрімко поширюються різні страшні чутки – чи то в нас атипова пневмонія, чи то легенева чума, чи то від свинячого грипу помирають набагато частіше, ніж від звичайного. Дані про захворюваність часто варіюються в десятки і навіть сотні разів.
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9 коментарів
дослідження,грип
Українська блогосфера у листопаді 2009 року – феномен твітера
7 листопада 2009, 13:38
Останнього разу ми розповідали про те, як виглядає наша блогосфера, у червні. Звісно, що наступні п’ять місяців не минулися для неї просто так. Щойно Антон Волнухін презентував на київському Медіакемпі свіжі факти щодо нашої блогосфери. Не всі змогли прийти на подію, тому спішимо поділитися з вами спостереженнями команди Яндекс.Пошук по блогах.
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2 коментарі
дослідження,конференції та семінари,Пошук у блогах
Інформаційні шари на Яндекс.Картах
9 листопада 2009, 17:50
Ми вже звикли запитувати в Яндекс.Карт, як знайти потрібний будинок, чи є поблизу якась піцерія, чи варто зараз їхати в центр Києва машиною або ж краще дістатися туди метро. Сьогодні ж на Картах з’явилося ще чимало цікавинок. Це смішні та незвичні пам’ятники, унікальні фотографії початку XX сторіччя, фото тварин з різних куточків світу, цікаві відеосюжети з різних країн і багато іншого.
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3 коментарі
Карти
За Яндекс.Директ тепер можна розрахуватися через Webmoney в гривнях
10 листопада 2009, 13:23
За рекламні кампанії на Яндексі вже давно можна було сплачувати в гривні — шляхом безготівкового розрахунку, за допомогою кредитних карток Visa і MasterCard, через Приват24 або ж просто оплатити квитанцію від Яндекса в банківському відділенні. Сьогодні ми додали ще один зручний спосіб оплати — WMU, тобто Webmoney в гривні.
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реклама,Директ,WebMoney
Яндекс.Новини в Україні – цікава статистика
12 листопада 2009, 12:11
Минулої суботи Лев Гершензон розповідав на Медіакемпі, як уживаються разом агрегатори новин та онлайнові ЗМІ. Якщо цікаво, можете подивитися його презентацію. Я ж нагадаю, що Льова як керівник Яндекс.Новин знає все про справи цього сервісу в Україні. А справи непогані . Щось він встиг розповісти на Медіакемпі, щось – ні, але нам вдалося з нього витягти ще трошки цікавих фактів.
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1 коментар
конференції та семінари,Новини
А ваша організація є на Яндекс.Картах?
16 листопада 2009, 12:02
Два місяці тому ми розповідали про появу на Яндекс.Картах нової функціональності — пошук організацій. Завдяки цьому маєте змогу знайти необхідну установу в певному районі й отримати її контактну інформацію (адресу, телефони, сайт).
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3 коментарі
Карти,Довідник
Українське обличчя Яндекса
19 листопада 2009, 10:07
Відсьогодні головна сторінка Яндекса доступна українською мовою.
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18 коментарів
українська мова
Що нового в Криму та Тернополі?
19 листопада 2009, 16:51
 Яндекс.Карти оновилися. Цього разу перетворень зазнали карти Сімферополя та Севастополя – змінився дизайн, з’явилося багато нових будівель, значно розширено адресну базу, детальніше промальовано околиці.
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4 коментарі
українська мова,Пошук,Карти
Заходи за участю Яндекса — грудень 2009
27 листопада 2009, 12:25
За кілька днів розпочнеться зима (втім, судячи з погоди, цього не скажеш ). Першого зимового місяця українські яндексоїди візьмуть участь у таких заходах:
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Немає коментарів
реклама,конференції та семінари