Нас вже давно просили зробити так, щоб на Яндекс.Картах можна було шукати вулиці та міста українською мовою. Річ справді корисна. Навіть спілкуючись російською, ми звикли казати «Майдан Незалежності», а не «Площадь Независимости».
Через епідемію Україною стрімко поширюються різні страшні чутки – чи то в нас атипова пневмонія, чи то легенева чума, чи то від свинячого грипу помирають набагато частіше, ніж від звичайного. Дані про захворюваність часто варіюються в десятки і навіть сотні разів.
Останнього разу ми розповідали про те, як виглядає наша блогосфера, у червні. Звісно, що наступні п’ять місяців не минулися для неї просто так. Щойно Антон Волнухін презентував на київському Медіакемпі свіжі факти щодо нашої блогосфери. Не всі змогли прийти на подію, тому спішимо поділитися з вами спостереженнями команди Яндекс.Пошук по блогах.
За рекламні кампанії на Яндексі вже давно можна було сплачувати в гривні — шляхом безготівкового розрахунку, за допомогою кредитних карток Visa і MasterCard, через Приват24 або ж просто оплатити квитанцію від Яндекса в банківському відділенні. Сьогодні ми додали ще один зручний спосіб оплати — WMU, тобто Webmoney в гривні.
Минулої суботи Лев Гершензон розповідав на Медіакемпі, як уживаються разом агрегатори новин та онлайнові ЗМІ. Якщо цікаво, можете подивитися його презентацію. Я ж нагадаю, що Льова як керівник Яндекс.Новин знає все про справи цього сервісу в Україні. А справи непогані . Щось він встиг розповісти на Медіакемпі, щось – ні, але нам вдалося з нього витягти ще трошки цікавих фактів.
Два місяці тому ми розповідали про появу на Яндекс.Картах нової функціональності — пошук організацій. Завдяки цьому маєте змогу знайти необхідну установу в певному районі й отримати її контактну інформацію (адресу, телефони, сайт).
Яндекс.Карти оновилися. Цього разу перетворень зазнали карти Сімферополя та Севастополя – змінився дизайн, з’явилося багато нових будівель, значно розширено адресну базу, детальніше промальовано околиці.