Через епідемію Україною стрімко поширюються різні страшні чутки – чи то в нас атипова пневмонія, чи то легенева чума, чи то від свинячого грипу помирають набагато частіше, ніж від звичайного. Дані про захворюваність часто варіюються в десятки і навіть сотні разів.