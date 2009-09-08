Продовжуємо інформувати вас про заходи, в яких найближчим часом братимемо участь. Цього разу мова піде про конференцію «Бізнес інтернет-магазинів і онлайн-сервісів», яка відбудеться в Києві 27 жовтня. Одним з її учасників традиційно є Яндекс.
Орієнтуватися в Києві за допомогою Яндекс.Карт стало ще зручніше. Відтепер ви можете знайти не лише потрібну вулицю та адресу, а й необхідну вам організацію, як у межах міста, так і у визначеному вами районі (біля станції метро, поблизу вулиці чи вибраного будинку).
Ось і пройшло літо, яке в Україні було переповнене купою подій на тему інтернет-маркетингу – нашою конференцією в Одесі, фестивалями Marketing Jazz та Remarketing, численними семінарами. Настала осінь – час прохолодних, комфортних умов для роботи і, як наслідок, традиційного пожвавлення активності.
Українська Яндекс.Афіша постійно поповнюється новими містами. Ще деякий час тому ми пропонували розклад подій лише киянам та одеситам. Відсьогодні ж мешканці ще 12 міст України можуть переглядати розклад місцевих кінотеатрів. Ось наші нові міста: Біла Церква, Бровари, Дніпропетровськ, Житомир, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Полтава, Сімферополь, Харків, Черкаси та Чернівці.
3-го жовтня 2009 року запрошуємо в гості всіх, кому цікаво послухати про API. Цього разу ми хочемо розповісти про Віджети, Карти, Web-Master, Метрику, та обговорити ці теми за філіжанкою кави осіннього суботнього дня.