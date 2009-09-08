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Блог Яндекс.України

вересень 2009
Яндекс як дзеркало справжніх змін
8 вересня 2009, 14:25
 
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Яндекс у серії форумів «Інтернет, що працює на бізнес»
9 вересня 2009, 11:19
У вересні-жовтні в чотирьох містах України відбудеться серія навчальних форумів «Інтернет, що працює на бізнес» для малого та середнього бізнесу.
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реклама,конференції та семінари
Яндекс візьме участь у конференції «Бізнес інтернет-магазинів і онлайн-сервісів»
11 вересня 2009, 11:47
Продовжуємо інформувати вас про заходи, в яких найближчим часом братимемо участь. Цього разу мова піде про конференцію «Бізнес інтернет-магазинів і онлайн-сервісів», яка відбудеться в Києві 27 жовтня. Одним з її учасників традиційно є Яндекс.
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конференції та семінари,Маркет
Шукаємо організації на Яндекс.Картах Києва
14 вересня 2009, 11:42
Орієнтуватися в Києві за допомогою Яндекс.Карт стало ще зручніше. Відтепер ви можете знайти не лише потрібну вулицю та адресу, а й необхідну вам організацію, як у межах міста, так і у визначеному вами районі (біля станції метро, поблизу вулиці чи вибраного будинку).
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4 коментарі
Пошук,Карти,Довідник
Яндекс і конференція оптимізаторів
14 вересня 2009, 13:59
Спекотною ж видається нинішня осінь для фахівців у сфері інтернет-маркетингу!
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реклама,конференції та семінари
Розклад осінніх заходів в Яндекс.Календарі
15 вересня 2009, 13:00
Ось і пройшло літо, яке в Україні було переповнене купою подій на тему інтернет-маркетингу – нашою конференцією в Одесі, фестивалями Marketing Jazz та Remarketing, численними семінарами. Настала осінь – час прохолодних, комфортних умов для роботи і, як наслідок, традиційного пожвавлення активності.
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конференції та семінари,Карти
Знайомтеся - київські розв'язки на Яндекс.Картах
21 вересня 2009, 11:30
«Як до вас проїхати? Ага, тобто мені потрібно повернути з Наддніпрянського шосе на Інженерну. Ой, а куди повертати?! Тут цих з'їздів… ААААА!!! Ну ось, знов заплуталася»
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10 коментарів
Карти
Ходімо в кіно!
22 вересня 2009, 10:17
Українська Яндекс.Афіша постійно поповнюється новими містами. Ще деякий час тому ми пропонували розклад подій лише киянам та одеситам. Відсьогодні ж мешканці ще 12 міст України можуть переглядати розклад місцевих кінотеатрів. Ось наші нові міста: Біла Церква, Бровари, Дніпропетровськ, Житомир, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Полтава, Сімферополь, Харків, Черкаси та Чернівці.
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6 коментарів
Афіша
Я.Суботник у Києві: API - Віджети, Карти, Web-master, Метрика
22 вересня 2009, 15:13
3-го жовтня 2009 року запрошуємо в гості всіх, кому цікаво послухати про API. Цього разу ми хочемо розповісти про Віджети, Карти, Web-Master, Метрику, та обговорити ці теми за філіжанкою кави осіннього суботнього дня.
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6 коментарів
Метрика,Суботник,Карти,головна сторінка,розробка,конференції та семінари
Харків'янам – у вас пробки!
24 вересня 2009, 12:15
Ще для одного міста України стала доступною інформація про дорожні пробки. Тепер дані про затори і вільні дороги на Яндекс.Картах можуть отримувати мешканці та гості Харкова.
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4 коментарі
Карти,Затори