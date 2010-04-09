Завантажуйте нову версію 3.6 мобільних Яндекс.Карт (для Symbian, WM або Java) через комп'ютер або одразу на мобільний та вступайте до спільноти користувачів. Разом веселіше!

Сегодня мы выпустили новую версию мобильных Яндекс.Карт – 3.6 (Symbian, WM и Java). Но это не просто очередное обновление – в приложении появился важный сервис. А именно – Сообщество пользователей мобильных Карт.

Пользователи приложения давно помогают друг другу, передавая информацию о дорожном движении или отмечая на карте места, где проводятся дорожные работы, случилась авария, и другие точки. Благодаря этому, водители стали настоящей командой. Вспомним новогодние точки – Ёлки: сколько было поздравлений и просто общения в комментариях к этим точкам! Мы поняли, что участники нашего приложения хотят общаться и видеть друг друга на карте. А значит, в Яндекс.Картах нужно официальное сообщество. Сегодня оно объявляется открытым.

Чтобы стать участником сообщества, нужно скачать и установить на телефон мобильные Яндекс.Карты 3.6 и авторизоваться в приложении. Участники сообщества видят друг друга на карте и могут общаться между собой. Установить приложение можно через компьютер или сразу на телефон.

Тем, у кого нет авторизации на Яндексе, необходимо зарегистрироваться, чтобы стать участником Сообщества. Чтобы авторизоваться в приложении, нужно зайти в меню Настройки и выбрать пункт Авторизация.

Подробности в клубе мобильных Яндекс.Карт.