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Блог Яндекс.України

квітень 2010
Новий Яндекс – усім користувачам
9 квітня 2010, 12:26
Сьогодні змінився дизайн головної сторінки Яндекса.

Понад три тижні тому ми показали вам майбутній дизайн і почали тестувати його з невеликою частиною аудиторії. Нашу обережність, зокрема, викликало те, що навіть такі деталі, як відтінок посилання та взаємне розташування посилань, можуть вплинути на поведінку користувачів – всі посилання мали, як і раніше, одразу впадати в око, а інформація – легко читатися. Допомогла статистика кліків, яку ми весь час детально досліджували. Це дало змогу виправити багато дрібних помилок. Ми врахували численні прохання користувачів – понад усе нам дорікали, що Яндекс перестав бути «гумовим», і з’явилася «жахлива біла смуга» (с) з правого боку. Визнавши помилку, ми зробили сторінку ширшою і розташували її по центру. Незважаючи на те, що всі вже побачили новий дизайн, ми продовжуємо приймати ваші зауваження та пропозиції з його покращення. Пишіть! Команда Порталу
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1 коментар
головна сторінка
Народна карта – створюємо мапи разом
9 квітня 2010, 17:15
Учора ми запустили новий картографічний сервіс – Народну карту, - за допомогою якого кожен може намалювати мапу свого населеного пункту так, як вважає за потрібне. Минув день, і можемо сказати, що заняття, вочевидь, сподобалося українським користувачам.
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2 коментарі
Народна карта,Карти
Назад в 60-ті
12 квітня 2010, 18:15
Яндекс перенесе вас у 60-ті роки минулого століття - The Doors, "Голубой огонёк", горбатий "Запорожець" і людина в космосі.
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Пошук,Новини,головна сторінка,Музика
Заходи за участю Яндекса – квітень 2010 (оновлено)
14 квітня 2010, 13:21
24 квітня Андрій Козаченко візьме участь у семінарі «Бізнес в інтернеті: практика створення і просування інтернет-магазину» (Запоріжжя), де розкаже про систему контролю якості магазинів у Яндекс.Маркеті.
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3 коментарі
конференції та семінари,Маркет
Київський семінар API Яндекс.Карт відбувся
14 квітня 2010, 17:16
9 квітня в Києві відбувся семінар для веб-розробників про API Яндекс.Карт.
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конференції та семінари,Карти
На черзі - 70-ті
17 квітня 2010, 15:20
Переміщуємося в 70-ті: The Beatles перетворилися на чотирьох окремих виконавців, зате у британців є Queen, в американців - солодкоголоса Blondie, а у нас - "Смерічка" і славетна "Червона рута".
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2 коментарі
Пошук,Новини,головна сторінка,Музика
Яндекс на CodeCamp 2010
19 квітня 2010, 15:10
Цими вихідними в Київському політеху відбулася друга щорічна конференція CodeCamp, присвячена сучасним технологіям розробки програмного забезпечення. На ній виступили два яндексоїди. Андрій Кузьмичов, керівник групи тестування навантаження, розповів про те, як Яндекс готує свої сервіси до високого навантаження, а Олександр Тармолов, розробник API Яндекс.Карт (на фото), — про програмування з використанням нашого API.
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конференції та семінари,Карти
Заходи за участю Яндекса – травень 2010 (оновлено)
22 квітня 2010, 11:15
Ось які заходи ми відвідаємо у травні:
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6 коментарів
реклама,конференції та семінари,Директ
Спільнота мобільних Яндекс.Карт оголошується відкритою
22 квітня 2010, 19:59
Завантажуйте нову версію 3.6 мобільних Яндекс.Карт (для Symbian, WM або Java) через комп'ютер або одразу на мобільний та вступайте до спільноти користувачів. Разом веселіше!

Сегодня мы выпустили новую версию мобильных Яндекс.Карт – 3.6 (Symbian, WM и Java). Но это не просто очередное обновление – в приложении появился важный сервис. А именно – Сообщество пользователей мобильных Карт.

Пользователи приложения давно помогают друг другу, передавая информацию о дорожном движении или отмечая на карте места, где проводятся дорожные работы, случилась авария, и другие точки. Благодаря этому, водители стали настоящей командой. Вспомним новогодние точки – Ёлки: сколько было поздравлений и просто общения в комментариях к этим точкам! Мы поняли, что участники нашего приложения хотят общаться и видеть друг друга на карте. А значит, в Яндекс.Картах нужно официальное сообщество. Сегодня оно объявляется открытым.

Чтобы стать участником сообщества,  нужно скачать и установить на телефон мобильные Яндекс.Карты 3.6 и авторизоваться в приложении. Участники сообщества видят друг друга на карте и могут общаться между собой. Установить приложение можно через компьютер или сразу на телефон.

Тем, у кого нет авторизации на Яндексе, необходимо зарегистрироваться, чтобы стать участником Сообщества. Чтобы авторизоваться в приложении, нужно зайти в меню Настройки и выбрать пункт Авторизация.

Подробности в клубе мобильных Яндекс.Карт.

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мобільні застосунки,Карти
80-ті!
23 квітня 2010, 12:04
На Яндексі настали 80-ті.
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2 коментарі
Пошук,Новини,головна сторінка
Тепер і на iPad
23 квітня 2010, 15:33
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мобільні застосунки,Карти
Семінар з API Яндекс.Карт – відеозапис доповідей
28 квітня 2010, 11:01
Ми підготували відеозаписи доповідей із київського семінару, присвяченого API Яндекс.Карт, що відбувся 9 квітня. Тепер їх зможуть подивитися всі, хто не потрапив на захід або хоче пригадати цікаві моменти. Ви можете переглянути відео в онлайні:
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1 коментар
конференції та семінари,Карти
Картинки про картинки по-українськи
28 квітня 2010, 11:42
Нещодавно ми аналізували, які картинки шукають в інеті користувачі Яндекса. А згодом зацікавилися: як же ж виглядає пошук картинок в Яндексі по-українськи?
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6 коментарів
дослідження,Пошук,Зображення
І ось 90-ті
29 квітня 2010, 13:00
Машина часу Яндекса потихеньку наближається до сьогодення. Згадуємо 90-ті: Україна отримала незалежність, по телевізору йшли "Санта-Барбара" і "Беверлі Хіллз", в продажу з'явилися Барбі, справжні й не дуже. А ще - November Rain, Street Spirit, Don't Look Back in Anger, My Heart Will Go On і багато іншої чудової музики.
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2 коментарі
Пошук,Новини,головна сторінка,Музика