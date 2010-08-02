Сьогодні ввечері в Києві Яндекс.Пробки зафіксували максимально можливу завантаженість доріг – 10 балів. Всі вулиці в центрі міста практично паралізовано. При цьому в місті не було ані сильного дощу, ані перекриттів або інших специфічних для автомобілістів подій. Проте зрозуміти, чому так відбувається, цілком можливо…