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Блог Яндекс.України

серпень 2010
«Маркетинг у цифрові часи» - презентації з конференції
2 серпня 2010, 03:37
15 липня в Одесі відбулася конференція Яндекса «Маркетинг у цифрові часи».
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реклама,конференції та семінари
Оминаємо затори під звуки Kiss FM!
3 серпня 2010, 13:52
Сьогодні радіостанція Kiss FM Україна на технологіях Яндекса запустила проект KissTraffic для київських автомобілістів — слухачів радіостанції. Ви багато часу сидите за кермом, слухаючи радіохвилю 106.5 FM, і хочете знати, як уникнути заторів? Приєднуйтеся!
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мобільні застосунки
Заходи за участю Яндекса – серпень 2010
4 серпня 2010, 10:12
У серпні за участю яндексоїдів відбудуться такі заходи:
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6 коментарів
конференції та семінари,Директ
Львівські події на Яндекс.Афіші
10 серпня 2010, 17:24
Гарні новини для львівських користувачів Яндекса, що стежать за культурним життям свого міста. На Яндекс.Афіші Львова з'явилося декілька нових розділів: Виставки, Театри та Клуби. Львів не даремно називають культурною столицею Західної України. Тут постійно відбуваються цікаві події, про які жителі та гості міста тепер можуть дізнаватися на сторінках Афіші. Наприклад, 16 серпня у Львові відбудеться відкриття польсько-українського проекту "Сила мистецтва".
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Афіша
Яндекс.Карти знають про ще більшу кількість організацій у Донецьку
12 серпня 2010, 10:11
Ми постійно працюємо над розширенням покриття міст, для яких доступний пошук організацій на Яндекс.Картах.
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Карти,Довідник
Нові теми з приводу п’ятниці
13 серпня 2010, 13:39
Готичні та кавайні теми, в’язані шапочки та інші аксесуари для модної молоді – на головній сторінці Яндекса.
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1 коментар
головна сторінка
Оновлена Україна на Яндекс.Картах
16 серпня 2010, 11:05
Сьогодні у нас відразу декілька новин про карту України на Яндексі. Але про все по черзі.
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3 коментарі
Карти
Віддамо карту заторів у добрі руки. Безкоштовно
25 серпня 2010, 10:20
Що ближче осінь, то довші затори на дорогах. Відсьогодні всі, хто хотів би показувати на своєму сайті завантаженість доріг, можуть абсолютно безкоштовно встановити карту заторів Яндекса на свій ресурс. Це можна зробити за допомогою API Яндекс.Карт, і дехто вже так і вчинив:
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21 коментар
Карти,Затори
Facebook на головній сторінці Яндекса
27 серпня 2010, 13:54
Встановіть на головну сторінку Яндекса віджет для Facebook - зручно читати останні повідомлення та новини друзів.
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головна сторінка
Заходи за участю Яндекса – вересень 2010 (оновлено)
30 серпня 2010, 12:13
Ось як наразі виглядає наша семінарська програма у вересні:
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2 коментарі
реклама,конференції та семінари,Директ
Яндекс.Електрички для iPhone (із додатковими функціями)
31 серпня 2010, 15:33
Власникам iPhone - завантажуйте програму Яндекс.Електрички та дивіться актуальні розклади приміських поїздів. В Україні ми нещодавно запустили розклади для Криму, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Черкаської областей, а за деякий час з'явиться і решта потягів.
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мобільні застосунки,Розклади,транспорт
Діти до школи - затори на дороги
31 серпня 2010, 19:58
Сьогодні ввечері в Києві Яндекс.Пробки зафіксували максимально можливу завантаженість доріг – 10 балів. Всі вулиці в центрі міста практично паралізовано. При цьому в місті не було ані сильного дощу, ані перекриттів або інших специфічних для автомобілістів подій. Проте зрозуміти, чому так відбувається, цілком можливо…
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Карти,Затори