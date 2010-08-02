Сьогодні радіостанція Kiss FM Україна на технологіях Яндекса запустила проект KissTraffic для київських автомобілістів — слухачів радіостанції. Ви багато часу сидите за кермом, слухаючи радіохвилю 106.5 FM, і хочете знати, як уникнути заторів? Приєднуйтеся!
Гарні новини для львівських користувачів Яндекса, що стежать за культурним життям свого міста. На Яндекс.Афіші Львова з'явилося декілька нових розділів: Виставки, Театри та Клуби. Львів не даремно називають культурною столицею Західної України. Тут постійно відбуваються цікаві події, про які жителі та гості міста тепер можуть дізнаватися на сторінках Афіші. Наприклад, 16 серпня у Львові відбудеться відкриття польсько-українського проекту "Сила мистецтва".
Що ближче осінь, то довші затори на дорогах. Відсьогодні всі, хто хотів би показувати на своєму сайті завантаженість доріг, можуть абсолютно безкоштовно встановити карту заторів Яндекса на свій ресурс. Це можна зробити за допомогою API Яндекс.Карт, і дехто вже так і вчинив:
Власникам iPhone - завантажуйте програму Яндекс.Електрички та дивіться актуальні розклади приміських поїздів. В Україні ми нещодавно запустили розклади для Криму, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Черкаської областей, а за деякий час з'явиться і решта потягів.
Сьогодні ввечері в Києві Яндекс.Пробки зафіксували максимально можливу завантаженість доріг – 10 балів. Всі вулиці в центрі міста практично паралізовано. При цьому в місті не було ані сильного дощу, ані перекриттів або інших специфічних для автомобілістів подій. Проте зрозуміти, чому так відбувається, цілком можливо…