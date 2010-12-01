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Залишилося зовсім небагато часу до Нового року. У містах таки пахне хвоєю, мандаринами та петардами. Найзапеклішим трудоголікам, заклопотаним і всім, хто ще не встиг купити ялинку та подарунки, стане у пригоді наша новорічна Афіша. Вона взагалі багато чого знає: що і коли йде у кіно на свята, а що по телевізору, де розташовані ялинкові базари, міські ялинки та ковзанки, куди повести дітлахів, що подарувати коханій, бабусі та шефові, де шукати рецепти святкових страв і новорічні тости.