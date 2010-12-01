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Блог Яндекс.України

грудень 2010
Заходи за участю Яндекса – грудень 2010
1 грудня 2010, 10:42
На початку зими яндексоїдів можна буде зустріти на таких заходах:
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реклама,конференції та семінари,Директ
2010 рік в Україні очима пошуку
1 грудня 2010, 13:11
Згадаймо, якими важливими, смішними чи сумними подіями відзначився для нас 2010 рік. Ну ось, наприклад, у квітні по всій Європі було закрито аеропорти через вулкан зі складною назвою.
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дослідження,Пошук
Народна карта для всіх
2 грудня 2010, 17:41
Сьогодні Народна карта з'явилася в API Яндекс.Карт.
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Народна карта
Україна вибирає Леді Гагу
6 грудня 2010, 12:09
Рік тому українці отримали можливість слухати музику безпосередньо в результатах пошуку Яндекса. 22 вересня цього року ми запустили окремий проект – Яндекс.Музика.
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дослідження,Пошук,Музика
Про львівську зустріч з Яндекс.Новинами та Пошуком по блогах
13 грудня 2010, 14:20
9 грудня команди Яндекс.Новин і Пошуку по блогах провели зустріч у Львові. Хоч як нам намагалася перешкодити погода, ми все одно дісталися туди в повному складі.
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конференції та семінари,Пошук у блогах,Новини,головна сторінка
Яндекс у пошуках нерухомості
14 грудня 2010, 13:22
Восени ми запустили два вертикальні сервіси – Робота та Послуги. А сьогодні хочемо представити наш новий проект із пошуку нерухомості в Україні – Яндекс.Нерухомість.
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Вузлик зав'яжеться, вузлик розв'яжеться
15 грудня 2010, 17:55
Коли в жовтні на ТБ з'явилася наша реклама, деякі говорили – ну звичайно, на комп'ютері можна намалювати все, що завгодно, а справжні стрілки так у вузол не зав'яжуться:
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Новини з небес
16 грудня 2010, 13:46
Сьогодні ми знову поповнили колекцію супутникових знімків українських міст в Яндекс.Картах.
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супутникові знімки,Карти
Нова версія мобільних Яндекс.Карт для iPhone
22 грудня 2010, 11:56
Якщо ви оновите мобільні Карти на своєму iPhone сьогодні, ймовірно, ви їх не впізнаєте — ми повністю переробили інтерфейс і додали кілька можливостей.
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мобільні застосунки
Карта напоїв від Яндекса
22 грудня 2010, 16:42
В який час доби найбільше шукають алкоголь у пошукачі, що користувачі думають про шкоду і користь вина, які види вин їх цікавлять найбільше та багато інших цікавинок в дослідженні пошукових запитів про алкогольні напої.
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Свято наближається
29 грудня 2010, 12:37
Залишилося зовсім небагато часу до Нового року. У містах таки пахне хвоєю, мандаринами та петардами. Найзапеклішим трудоголікам, заклопотаним і всім, хто ще не встиг купити ялинку та подарунки, стане у пригоді наша новорічна Афіша. Вона взагалі багато чого знає: що і коли йде у кіно на свята, а що по телевізору, де розташовані ялинкові базари, міські ялинки та ковзанки, куди повести дітлахів, що подарувати коханій, бабусі та шефові, де шукати рецепти святкових страв і новорічні тости.
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Новий Рік,Афіша