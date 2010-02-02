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Блог Яндекс.України

лютий 2010
Карта Львова. Оновлена
2 лютого 2010, 13:47
«…а знаєте, куме, як москалі нашого Генерала Чупринку називають — Чууубчік…»
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4 коментарі
українська мова,Карти
Готуй лижі влітку, а відпочинок плануй взимку - звісно, з Яндекс.Картами
2 лютого 2010, 18:37
Від Рибачого до Масандри тепер можна прогулятися лише за «кілька кліків», адже на Яндекс.Картах з’явилася супутникова фотографія Південного берега Криму. На ній детально видно Малоріченське, Генеральське, Сонячногірське, Алушту, Малий Маяк, Пушкіне, Партеніт, Гурзуф, Нікіту та інші улюблені курортні місця кримського узбережжя.
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9 коментарів
супутникові знімки,Карти
Другий тур наближається…
3 лютого 2010, 16:08
… а у нас є віджет, за допомогою якого на головній сторінці Яндекса можна спостерігати за підрахунком голосів від ЦВК.
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1 коментар
вибори,головна сторінка
Незабаром - Олімпіада!
3 лютого 2010, 17:30
Свято розпочнеться 13 лютого о 4-й ранку за київським часом. Зворотній відлік пішов!

Через 9 дней 10 часов и сколько-то минут в канадском Ванкувере состоится долгожданное событие — открытие зимней Олимпиады. Даже держа в голове дату, можно ее забыть. Поэтому на сайте olymp2010.yandex.ru начался обратный отсчет.

До Олимпиады в Ванкувере осталось...

12 февраля в 18.00 по ванкуверскому времени (в Москве будет пять утра следующего дня, а в Петропавловске-Камчатском — два часа пополудни) начнется олимпийское время.

Спортивные болельщики Яндекса
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1 коментар
олімпіада
Заходи за участю Яндекса – лютий 2010 (оновлено)
12 лютого 2010, 12:42
21 лютого Сергій Петренко виступить у Києві на конференції для студентів UniversITy, де розповість про те, як продати рекламу на стартапі. Маєте ще 3 дні, щоб зареєструватися.

Новорічно-різдвяна відпустка скінчилася, і яндексоїди повертаються до активного семінарського життя. Ось де можна поспілкуватися з нами в лютому:

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реклама,конференції та семінари
Загальна довжина пробок у Києві досягла майже 500 км
12 лютого 2010, 20:16
Сьогодні Київ встав у заторах на цілий день через снігопад. Вже о дев’ятій ранку місто було завантажене на всі 10 балів, і вони протрималися цілий день.
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6 коментарів
Затори
Яндекс.Новини та Пошук по блогах знову в Києві
25 лютого 2010, 16:01
10 березня ми проведемо чергову зустріч із командами Яндекс.Новин та Пошуку по блогах. Вона обіцяє бути цікавою як для «новачків», так і для тих, хто приходив до нас минулого разу. Ми обговорюватимемо роботу цих сервісів – наприклад, як визначаються головні теми дня в ЗМІ та блогосфері, що змінилося з появою українського випуску Яндекс.Новин, за яким принципом формуються рейтинги Пошуку по блогах, як збільшити аудиторію свого сайту чи блогу за допомогою віджетів для головної сторінки Яндекса. І, звичайно, Волнухін та Кукуц презентують свіжі дані щодо українських блогів і твітеру.
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Пошук у блогах,Новини
Заходи за участю Яндекса – березень 2010
26 лютого 2010, 16:13
В березні поспілкуватися з Яндексом в Україні можна ось на яких подіях:
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1 коментар
реклама,конференції та семінари,Директ