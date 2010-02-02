Свято розпочнеться 13 лютого о 4-й ранку за київським часом. Зворотній відлік пішов!

Через 9 дней 10 часов и сколько-то минут в канадском Ванкувере состоится долгожданное событие — открытие зимней Олимпиады. Даже держа в голове дату, можно ее забыть. Поэтому на сайте olymp2010.yandex.ru начался обратный отсчет.

12 февраля в 18.00 по ванкуверскому времени (в Москве будет пять утра следующего дня, а в Петропавловске-Камчатском — два часа пополудни) начнется олимпийское время.