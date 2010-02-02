Блог Яндекс.України
лютий 2010
2 лютого 2010, 18:37
3 лютого 2010, 16:08
3 лютого 2010, 17:30
Через 9 дней 10 часов и сколько-то минут в канадском Ванкувере состоится долгожданное событие — открытие зимней Олимпиады. Даже держа в голове дату, можно ее забыть. Поэтому на сайте olymp2010.yandex.ru начался обратный отсчет.
12 февраля в 18.00 по ванкуверскому времени (в Москве будет пять утра следующего дня, а в Петропавловске-Камчатском — два часа пополудни) начнется олимпийское время.Спортивные болельщики Яндекса
12 лютого 2010, 12:42
Новорічно-різдвяна відпустка скінчилася, і яндексоїди повертаються до активного семінарського життя. Ось де можна поспілкуватися з нами в лютому:
- 9 лютого Олексій Кирпичніков виступить на першому в цьому році регіональному форумі з циклу «Інтернет на службі бізнесу», що цього разу відбудеться у Дніпропетровську.
- 18 лютого Сергій Петренко в Одесі зустрінеться з учасниками конференції Marketing Drive.
- 27 лютого Сергій відбуде до Яремчі на практичний семінар «Інтернет як інструмент реклами та маркетингу в туризмі».
25 лютого 2010, 16:01