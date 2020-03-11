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Блог Яндекс.України

січень 2010
Снігові затори в Києві
14 cічня 2010, 13:23
Завантаженість доріг має річний цикл. Найвільніші дороги влітку, восени щільність руху зростає і досягає максимуму перед Новим роком. Потім вулиці швидко порожніють, і повне завантаження відновлюється тільки наприкінці січня. Проте цієї зими погода внесла корективи у «розклад заторів»: заметіль й ожеледиця значно ускладнили дорожню ситуацію в Києві.
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Затори
Заходи за участю Яндекса – лютий 2010
15 cічня 2010, 14:17
Новорічно-різдвяна відпустка скінчилася, і яндексоїди повертаються до активного семінарського життя. Ось де можна поспілкуватися з нами в лютому:
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реклама,конференції та семінари,Директ
Нова розв’язка в районі мосту Патона — чи зменшилися затори?
26 cічня 2010, 14:18
У вересні минулого року на Яндекс.Карті Києва з’явилися схеми 52 основних автомобільних розв’язок. А 27 листопада нарешті офіційно відкрили нову розв’язку в районі мосту Патона. Її призначення — забезпечити безперешкодний рух машин від Дніпровської до Русанівської набережної (щоб вони не перетиналися з потоком, який прямує проспектом Возз’єднання).
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Карти,Затори
Паровозики на Яндекс.Розкладах
28 cічня 2010, 10:49
Дивимося на карті, які поїзди просто зараз їдуть територією України, Росії та Білорусі. Ось поки я це пишу, фірмовий поїзд 078 "Волинь" (Ковель-Москва) вже майже доїхав до Луцька. Де він буде, коли ви прочитаєте пост?

Сегодня команда Яндекс.Расписаний представила широкой общественности то, чем она занималась вторую половину декабря и послепраздничную часть января. Интересных запусков случилось сразу несколько, поэтому о каждом понемногу.

Во-первых,  Яндекс.Паровозики. Теперь вы можете посмотреть на карте, какие поезда сейчас едут на территории России, Украины, Белоруссии и некоторых других стран. Местоположение поездов рассчитывается на основе расписания движения.

Фильтры слева позволяют ограничивать количество показываемых поездов по городу, станции или номеру поезда; а количество показываемых поездов зависит от выбранного масштаба. Чем подробней масштаб, тем больше поездов в регионе вы можете увидеть.

Второй запуск - вещь гораздо более практичная, хоть и менее эффектная на вид :) Впервые в Рунете появились расписания пригородных поездов во многих регионах Поволжья: в Самаре и Самарской области; Уфе и Республике Башкортостан; Ульяновске и Ульяновской области; Пензе и Пензенской области; Саранске и Республике Мордовия, а также части Республики Татарстан - той, что около Набережных Челнов.

За это большое спасибо нашему партнёру: Куйбышевской железной дороге - филиалу ОАО "РЖД".

Также опубликованы расписания пригородных поездов по городам Тверской области - Ржев, Бежецк, Максатиха и другим. Тут спасибо большое еще одному нашему партнёру - Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. 

Яндекс.Расписания учитывают все изменения и показывают только те поезда, которые на самом деле отправятся в путь, например, из Набережных Челнов в Алнаши или в Бугульму. Можно посмотреть, с какими остановками пойдут электрички и сколько времени уйдет на дорогу. Кроме расписаний мы показываем и цену билета. 

С другими изменениями, сделанными на сервисе, можно подробнее ознакомиться в клубе Яндекс.Расписаний. 

Ну а мы пока пойдем работать дальше, чтобы представить вам очередные новинки в феврале.

 

Команда Расписаний,

с трудом отрывая себя от "Паровозиков"

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Розклади,Карти,транспорт