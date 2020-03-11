Сегодня команда Яндекс.Расписаний представила широкой общественности то, чем она занималась вторую половину декабря и послепраздничную часть января. Интересных запусков случилось сразу несколько, поэтому о каждом понемногу.

Во-первых, Яндекс.Паровозики. Теперь вы можете посмотреть на карте, какие поезда сейчас едут на территории России, Украины, Белоруссии и некоторых других стран. Местоположение поездов рассчитывается на основе расписания движения.

Фильтры слева позволяют ограничивать количество показываемых поездов по городу, станции или номеру поезда; а количество показываемых поездов зависит от выбранного масштаба. Чем подробней масштаб, тем больше поездов в регионе вы можете увидеть.

Второй запуск - вещь гораздо более практичная, хоть и менее эффектная на вид :) Впервые в Рунете появились расписания пригородных поездов во многих регионах Поволжья: в Самаре и Самарской области; Уфе и Республике Башкортостан; Ульяновске и Ульяновской области; Пензе и Пензенской области; Саранске и Республике Мордовия, а также части Республики Татарстан - той, что около Набережных Челнов.

За это большое спасибо нашему партнёру: Куйбышевской железной дороге - филиалу ОАО "РЖД".

Также опубликованы расписания пригородных поездов по городам Тверской области - Ржев, Бежецк, Максатиха и другим. Тут спасибо большое еще одному нашему партнёру - Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Яндекс.Расписания учитывают все изменения и показывают только те поезда, которые на самом деле отправятся в путь, например, из Набережных Челнов в Алнаши или в Бугульму. Можно посмотреть, с какими остановками пойдут электрички и сколько времени уйдет на дорогу. Кроме расписаний мы показываем и цену билета.

С другими изменениями, сделанными на сервисе, можно подробнее ознакомиться в клубе Яндекс.Расписаний.

Ну а мы пока пойдем работать дальше, чтобы представить вам очередные новинки в феврале.

Команда Расписаний,

с трудом отрывая себя от "Паровозиков"