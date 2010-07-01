Раніше наш україномовний пошук вмів шукати різні словоформи лише для слів зі словника. Таких приблизно 200 тис. Звісно, що лексична система української мови значно багатша. Зокрема, до класичних словників не входять такі відносно нові поняття чи складні слова, як «вікіпедія» або «укрзалізниця».