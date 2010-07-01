Раніше наш україномовний пошук вмів шукати різні словоформи лише для слів зі словника. Таких приблизно 200 тис. Звісно, що лексична система української мови значно багатша. Зокрема, до класичних словників не входять такі відносно нові поняття чи складні слова, як «вікіпедія» або «укрзалізниця».
Завтра в Одесі відбудеться конференція Яндекса «Маркетинг у цифрові часи», про яку ми розповідали кілька тижнів тому.
Для тих, кому не вдалося потрапити до Одеси, ми організуємо відеотрансляцію заходу. Дивитися її можна буде за цим посиланням; початок конференції – о 10:30.
Якщо ви увімкнете запис своїх пошукових запитів, Яндекс додаватиме в перелік підказок ті запити, які ви вводили раніше. Ввімкнути та вимкнути особисті пошукові підказки можна в Моїх знахідках або в настроюваннях Яндекса.Сегодня Яндекс сделал очередной шаг в сторону персонализации поиска – поисковые подсказки стали учитывать историю запросов. Теперь, если вы пользуетесь сервисом Мои находки, Яндекс будет добавлять в список подсказок те запросы, которые именно вы уже вводили ранее. Если вы, конечно, этого хотите.
З чим у нас асоціюється Полтава? З полтавським борщем, галушками, героями Котляревського й Гоголя. А тепер це ще і нова версія пошуку Яндекса, створена спеціально для українців. Вона вміє шукати відповідь на запит користувача з урахуванням регіону України, в якому той мешкає.