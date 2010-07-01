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Блог Яндекс.України

липень 2010
Дороги Києва наживо
1 липня 2010, 17:42
На Яндекс.Карті Києва з’явилися відеокамери. Тепер можна на власні очі спостерігати, що відбувається на вулиці просто зараз.
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4 коментарі
Карти
Пряма трансляція Я.Суботника з Москви
2 липня 2010, 19:20
Завтра в головному офісі Яндекса відбудеться черговий Я.Суботник, присвячений верстці та проектуванню інтерфейсів.
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розробка,Суботник,конференції та семінари
Український пошук: знайти «вікіпедію»
6 липня 2010, 14:06
Раніше наш україномовний пошук вмів шукати різні словоформи лише для слів зі словника. Таких приблизно 200 тис. Звісно, що лексична система української мови значно багатша. Зокрема, до класичних словників не входять такі відносно нові поняття чи складні слова, як «вікіпедія» або «укрзалізниця».
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1 коментар
Пошук,український пошук
«Маркетинг у цифрові часи» - відеотрансляція з Одеси
14 липня 2010, 18:50
Завтра в Одесі відбудеться конференція Яндекса «Маркетинг у цифрові часи», про яку ми розповідали кілька тижнів тому. Для тих, кому не вдалося потрапити до Одеси, ми організуємо відеотрансляцію заходу. Дивитися її можна буде за цим посиланням; початок конференції – о 10:30.
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конференції та семінари
Космічні новини на Яндекс.Картах України
20 липня 2010, 13:07
Сьогодні Яндекс.Карти України поповнилися новими супутниковими знімками. Відтепер мешканці Ковеля, Мерефи, Очакова, Південного, Славутича, Южноукраїнська зможуть роздивлятися знайомі й не дуже місця з висоти пташиного польоту.
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4 коментарі
супутникові знімки,Карти
Особисті пошукові підказки
21 липня 2010, 11:01
Якщо ви увімкнете запис своїх пошукових запитів, Яндекс додаватиме в перелік підказок ті запити, які ви вводили раніше. Ввімкнути та вимкнути особисті пошукові підказки можна в Моїх знахідках або в настроюваннях Яндекса.Сегодня Яндекс сделал очередной шаг в сторону персонализации поиска – поисковые подсказки стали учитывать историю запросов. Теперь, если вы пользуетесь сервисом Мои находки, Яндекс будет добавлять в список подсказок те запросы, которые именно вы уже вводили ранее. Если вы, конечно, этого хотите.
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4 коментарі
Пошук
Яндекс.Новини — говоримо українською
27 липня 2010, 14:22
Торік на Яндекс.Новинах вийшов перший російськомовний випуск українських новин. А відсьогодні новини на Яндексі можна читати й українською. 
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1 коментар
українська мова,Новини
Яндексу в Україні – п’ять років
27 липня 2010, 19:14
Цими днями ми святкуємо ювілей — 5 років тому Яндекс прийшов в Україну. Ось короткий зміст попередніх серій:
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4 коментарі
офіс
«Полтава» – пошук в українських регіонах
27 липня 2010, 19:46
З чим у нас асоціюється Полтава? З полтавським борщем, галушками, героями Котляревського й Гоголя. А тепер це ще і нова версія пошуку Яндекса, створена спеціально для українців. Вона вміє шукати відповідь на запит користувача з урахуванням регіону України, в якому той мешкає.
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2 коментарі
Пошук,український пошук
Зустрінемось на КаZантипі
28 липня 2010, 12:11
Щороку республіка КаZантип збирає на лазурному березі Південного Криму тисячі любителів сонця, моря, і, звісно ж, музики. До відкриття однієї з головних подій цього літа залишилися лічені дні.
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3 коментарі
Казантип,Афіша
Пошукові асоціації українців
29 липня 2010, 11:27
Як думаєте, який овоч найголовніший для українців – капуста, картопля, морква чи щось екзотичніше?
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2 коментарі
дослідження,Пошук