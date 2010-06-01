Яндекс.Словники - новий вигляд і більше енциклопедичних джерел для пошуку слів. А якщо на головній сторінці slovari.yandex.ru набрати слово в пошуковому рядку, справа одразу можна подивитися переклад, не клікаючи на "Найти".

Рады сообщить, что в свет вышла новая версия сервиса Яндекс.Словари – посвежевшая и дополненная приятными и полезными возможностями.

Мы постарались сделать так, чтобы основные ответы всех разделов сервиса уместились на одну страницу – страницу о слове. Например, страница slovari.yandex.ru/тыква предложит вам разнообразную информацию – толкование, переводы на разные языки мира, языковую справку. Кстати, задавать вопрос Словарям теперь можно просто добавляя к адресу сервиса слово или фразу в строке браузера.

Яндекс.Словари теперь смогут ответить почти на все ваши вопросы. Это стало возможно благодаря тому, что теперь поиск на сервисе ведется не только по оцифрованным энциклопедическим изданиям, но и по таким известным многим словарно-энциклопедическим сайтам, как Wikipedia, DicAcademic или Xumuk. Это позволяет в удобной форме и в одном месте предоставить вам информацию как о новом сериале, так и о химических свойствах редких металлов.

Есть и много небольших изменений. К примеру, теперь прямо на главной странице вы можете получить краткий перевод слова на несколько языков. Просто вбейте слово в поисковую строку и кликните по слову в блоке "Перевод".

Остальные улучшения скорее ищите сами, а о том, что вам понравилось или нет, обязательно пишите нам, чтобы стало еще лучше!

Скромная команда Яндекс.Словарей