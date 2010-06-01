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Блог Яндекс.України

червень 2010
Заходи за участю Яндекса – червень 2010
1 червня 2010, 12:50
Літо для українських яндексоїдів починається з таких заходів:
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реклама,конференції та семінари,Директ
А у вас є улюблена кав’ярня у Львові?
1 червня 2010, 15:38
На Яндекс.Карті Львова з'явилися нові інформаційні шари - «Готелі» і «Ресторани та кафе». Вони допоможуть якнайкраще спланувати вікенд у цьому казковому місті або ж визначитися з найближчим місцем для обіду чи посиденьок із друзями.
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1 коментар
Карти
Яндекс шукає стартапи
2 червня 2010, 10:41
Щиро запрошуємо до проекту українські стартапи та стартап-спільноти.

Мы постоянно ищем таланты – организовали конкурс «Интернет-математика» (http://company.yandex.ru/academic/grant/), открыли Школу анализа данных (http://shad.yandex.ru/), приглашаем студентов на стажировку (http://company.yandex.ru/job/intern/). Теперь мы хотим наладить системное взаимодействие со стартапами.

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стартапи
Кулінарні рецепти в результатах пошуку
2 червня 2010, 21:51
У вас є сайт з кулінарними рецептами? Розкажіть про нього Яндексу. І тоді користувач, який шукає рецепт блюда, побачить набір інгредієнтів та початок інструкції з приготування просто в результатах пошуку
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Пошук
Що бачу, те малюю
3 червня 2010, 13:27
Є ідеї, де це знаходиться?
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2 коментарі
супутникові знімки,Народна карта,Карти
Гарячі новини
4 червня 2010, 12:11
Багато хто вже помітив у своєму крані або принаймні чув про початок щорічних профілактичних відключень гарячої води.
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5 коментарів
Пошук
Новий інтерфейс панорам на Яндекс.Картах
10 червня 2010, 13:30
Панорами тепер займають більшу частину екрана. Користувач бачить під панорамою велику смугу з картою, але за бажанням може зменшити її до розміру міні-карти або взагалі згорнути (зручно для нетбуків). Про те, як швидко пересуватися панорамами, та інші нововведення - в корпоративному блозі Яндекса.
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1 коментар
Панорами,Карти
Український пошук: КМДА, ЛЗОП та інші міськради
16 червня 2010, 14:12
Пошук в українському інтернеті тепер має власний словник абревіатур і скорочень. Якщо пошукати в українському Яндексі скорочення, ми розшифруємо його, знайдемо всі релевантні сайти, а в результатах пошуку виділимо повну назву.
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Пошук,український пошук
Мобільні Яндекс.Карти - тепер і для Samsung Bada
16 червня 2010, 16:28
Програма вже доступна в магазині Samsung Apps.
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1 коментар
мобільні застосунки,Карти
Одеса, 15 липня, конференція «Маркетинг у цифрові часи»
23 червня 2010, 09:25
Минулого року ми провели в Одесі конференцію «Інтернет-реклама в нових умовах», на яку зібралося кілька сотень колег, спеціалістів з інтернет-реклами та рекламодавців.
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конференції та семінари
Кожному магазину - свої "зірки"
23 червня 2010, 13:09
Рейтинг магазинів на Маркеті тепер будується не лише на базі оцінок, які їм виставили користувачі, а з урахуванням даних нашої Служби якості. Зручно для невеличких магазинів, у яких мало або ще зовсім немає оцінок користувачів - довгоочікувані "зірочки" з'явилися й у них.
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Маркет
До Знам’ янки, Корсуня, Рені та Євпаторії з Яндекс.Розкладами
25 червня 2010, 09:54
На Яндекс.Розкладах з’явилися приміські потяги для Криму, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Черкаської областей. З їхньою допомогою ви самотужки зможете:
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5 коментарів
Розклади,транспорт
Нова версія Яндекс.Словників
25 червня 2010, 13:41
Яндекс.Словники - новий вигляд і більше енциклопедичних джерел для пошуку слів. А якщо на головній сторінці slovari.yandex.ru набрати слово в пошуковому рядку, справа одразу можна подивитися переклад, не клікаючи на "Найти".

Рады сообщить, что в свет вышла новая версия сервиса Яндекс.Словари – посвежевшая и дополненная приятными и полезными возможностями.

Мы постарались сделать так, чтобы основные ответы всех разделов сервиса уместились на одну страницу – страницу о слове. Например, страница slovari.yandex.ru/тыква предложит вам разнообразную информацию – толкование, переводы на разные языки мира, языковую справку. Кстати, задавать вопрос Словарям теперь можно просто добавляя к адресу сервиса слово или фразу в строке браузера.

Яндекс.Словари теперь смогут ответить почти на все ваши вопросы. Это стало возможно благодаря тому, что теперь поиск на сервисе ведется не только по оцифрованным энциклопедическим изданиям, но и по таким известным многим словарно-энциклопедическим сайтам, как Wikipedia, DicAcademic или Xumuk. Это позволяет в удобной форме и в одном месте предоставить вам информацию как о новом сериале, так и о химических свойствах редких металлов.

Есть и много небольших изменений. К примеру, теперь прямо на главной странице вы можете получить краткий перевод слова на несколько языков. Просто вбейте слово в поисковую строку и кликните по слову в блоке "Перевод".

Остальные улучшения скорее ищите сами, а о том, что вам понравилось или нет, обязательно пишите нам, чтобы стало еще лучше!

Скромная команда Яндекс.Словарей

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3 коментарі
Словники,Переклад
Заходи за участю Яндекса – липень 2010 (оновлено)
30 червня 2010, 14:24
У спекотному липні ми відзначимося такими заходами:
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конференції та семінари,Директ
Яндекс.Авто для мобільного, версія 1
30 червня 2010, 18:58
Перша мобільна версія Яндекс.Авто на m.auto.yandex.ru. Шукайте оголошення про продаж автомобілів і дізнавайтеся статистику цін.
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Авто