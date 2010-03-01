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Блог Яндекс.України

березень 2010
Конкурс "Інтернет-математика 2010"
1 березня 2010, 17:37
Спробуйте свої сили в прогнозуванні ситуації на дорогах. Відповіді приймаються до 16 травня.Стартовал очередной конкурс Яндекса «Интернет-математика 2010». На этот раз задача конкурса — предсказать пробки на дорогах города М вечером одного дня на основе данных наблюдений за предыдущий месяц. По аналогии с прошлогодним конкурсом участвовать можно по одиночке или в команде, результаты загружать в течение всего времени проведения конкурса и следить за рейтингом решений. Победителя ждет денежный приз. На этот раз только один — за первое место, но большой ;) Решения принимаются до 16 мая 2010 года включительно. Обсуждать методы и задавать вопросы можно по соседству, в клубе «Интернет-математика». Павел Браславский
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змагання,Затори
Дослідження заторів у Києві: січень’09 – лютий’10
2 березня 2010, 10:56
А ви знаєте, що…
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дослідження,Затори
Ще більше українських міст із пробками
4 березня 2010, 16:48
Багато киян, одеситів та харків’ян вже взяли собі за правило планувати поїздки, дивлячись Пробки на Яндексі. Тепер оцінювати дорожню ситуацію можуть і мешканці інших міст, для яких Яндекс.Пробки мають відповідні дані.
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Затори
Весні дорогу
9 березня 2010, 09:53
Встановіть весняний Яндекс, весна почує і прийде швидше.
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головна сторінка
Твітер в Україні, березень 2010
11 березня 2010, 12:44
Вчора на зустрічі з Яндекс.Новинами та Пошуком по блогах ми поділилися останніми даними щодо українського Твітеру. Розповідаємо для тих, хто не доїхав.
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дослідження,Пошук у блогах
Яндекс.Новини та Пошук по блогах – як це було
11 березня 2010, 18:53
Вчора ми провели зустріч з керівниками сервісів Яндекс.Новини та Пошук по блогах – Тетяною Ісаєвою, Львом Гершензоном, Антоном Волнухіним і Романом Івановим. Також до нас завітав Тигран Худавердян, керівник головної сторінки Яндекса, який розповів, як привести додаткову аудиторію собі на сайт чи в блог за допомогою віджетів.
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конференції та семінари,Пошук у блогах,Новини
Головна сторінка Яндекса - версія 11
15 березня 2010, 18:06
Незабаром головна сторінка Яндекса виглядатиме по-іншому, попередній варіант можна побачити вже зараз на next.yandex.ua.Совсем скоро главная страница Яндекса будет выглядеть по-другому. Предварительный вариант вы можете увидеть прямо сейчас на странице next.yandex.ru. Хотя, возможно, вам никуда не нужно переходить – новая версия www.yandex.ru уже показывается нескольким процентам пользователей. Сейчас мы проводим различные эксперименты с интерфейсными решениями (вообще, каждое изменение на главной странице принимается только после экспериментов, затрагивающих небольшую долю аудитории).
После тестирования главная страница обновится для всех пользователей. В финальном варианте мы постараемся учесть ваши пожелания и предложения – высказать их можно в комментариях к записи и на странице обратной связи. Напомним, что в прошлый раз «глас народа» довольно серьезно повлиял на окончательный вид главной страницы. О переходе на десятую версию мы объявили более двух лет назад. Все эти два с половиной года мы постоянно внедряли небольшие улучшения. То же самое будет происходить и с новой версией. Все отличия версии 11 от версии 10 мы перечислять не станем – надеемся, разглядеть их не составит труда. Отметим два наиболее важных:
  • Региональное табло под поисковой строкой. Оно содержит ссылки и информеры сервисов, относящихся к вашему городу. На главную страницу Яндекса люди приходят не только для того, чтобы искать информацию в интернете, но и для того, чтобы видеть ответы на незаданные вопросы. Региональное табло отвечает на вопрос: «Что происходит сейчас в моём городе?» – например, какая погода, как обстоят дела с пробками.
    "Табло города" на главной страницы Яндекса
  • Больше воздуха. Главную страницу стало еще проще просматривать, а заодно освободилось пространство для виджетов.
Кто-то скажет: «Яндекс как Яндекс». И, в общем, будет прав. Наша позиция по отношению к массовым сервисам такова: любые изменения должны учитывать традиционные пользовательские сценарии. Люди, которые увидят новую главную страницу, должны найти на ней всё то, к чему привыкли. Поэтому – эволюция вместо революции. Ждём ваших отзывов!
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7 коментарів
головна сторінка
Гуляємо по Києву, не виходячи з дому
18 березня 2010, 13:12
Ви корінний киянин, але погано знаєте місто? Вам цікаво, як живуть люди по той бік Дніпра? А, можливо, ви давно мріяли роздивитися столицю не з вікна екскурсійного автобуса, а самостійно, крок за кроком, досліджуючи цікаві вулички, площі з пам’ятниками, оглядаючи фасади старовинних будівель?
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1 коментар
Панорами,Карти
Розшукується наш лось у Києві (оновлено)
18 березня 2010, 13:23
На Яндекс.Картах відкрилися панорами вулиць Києва. Тепер ви можете прогулятися Хрещатиком, Майданом та іншими не менш прекрасними місцями нашої столиці, про які зазвичай не розповідають у новинах.
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221 коментар
змагання,Панорами,Карти
Карта новин на Яндексі
19 березня 2010, 15:32
Яндекс.Новини запустили карту новин. Наведіть курсор на область України і дізнайтеся, про яку новину з цієї області наразі більше всього пишуть у ЗМІ.
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Новини
Лосі знайшлися!
23 березня 2010, 15:14
Минулого четверга ми оголосили пошук лосів на Панорамах Києва. І ось вся рогата вісімка знайшлася:
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15 коментарів
змагання,Панорами,Карти
Тернопіль і Мелітополь — з космосу
23 березня 2010, 15:31
Сьогодні на Яндекс.Картах з’явились супутникові знімки ще двох українських міст — Тернополя і Мелітополя.
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1 коментар
супутникові знімки,Карти
Семінар API Яндекс.Карт у Києві
25 березня 2010, 11:17
9 квітня 2010 року Яндекс запрошує в гості веб-розробників, котрі хочуть дізнатися більше про технологію АPI Яндекс.Карт, поспілкуватися з нашими розробниками та отримати відповіді на питання, що давно цікавлять.
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конференції та семінари,Карти
Заходи за участю Яндекса – квітень 2010
25 березня 2010, 14:10
У квітні яндексоїдів можна буде зустріти на таких подіях:
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реклама,конференції та семінари,Карти,Директ
По Києву зі швидкістю літака
29 березня 2010, 16:37
Хочете проїхатися київськими вулицями з вітерцем? А з дуже сильним вітром – просто як на «Боїнгу»?
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9 коментарів
Панорами,Карти