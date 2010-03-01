Блог Яндекс.України
березень 2010
1 березня 2010, 17:37
2 березня 2010, 10:56
9 березня 2010, 09:53
11 березня 2010, 12:44
11 березня 2010, 18:53
15 березня 2010, 18:06
- Региональное табло под поисковой строкой. Оно содержит ссылки и информеры сервисов, относящихся к вашему городу. На главную страницу Яндекса люди приходят не только для того, чтобы искать информацию в интернете, но и для того, чтобы видеть ответы на незаданные вопросы. Региональное табло отвечает на вопрос: «Что происходит сейчас в моём городе?» – например, какая погода, как обстоят дела с пробками.
- Больше воздуха. Главную страницу стало еще проще просматривать, а заодно освободилось пространство для виджетов.
18 березня 2010, 13:12
18 березня 2010, 13:23
19 березня 2010, 15:32
23 березня 2010, 15:14
23 березня 2010, 15:31
25 березня 2010, 11:17