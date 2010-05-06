Блог Яндекс.України
травень 2010
6 травня 2010, 16:45
11 травня 2010, 14:10
19 травня 2010, 16:44
Когда-то Яндекс был поисковиком только по рунету, а для поиска по мировому интернету мы использовали зарубежные поисковые системы (на них удобно переходить по ссылкам внизу выдачи Яндекса). Однако потом зарубежные поисковики стали по умолчанию добавлять местные результаты к мировым, из-за чего пользователи, которые хотели «чистого зарубежа», были недовольны.
21 травня 2010, 12:35
26 травня 2010, 10:36
26 травня 2010, 12:13