Мітя Іванов, директор з проектів Яндекса, розповідає про запущену сьогодні альфа-версію пошуку Яндекса у світовому інтернеті

Когда-то Яндекс был поисковиком только по рунету, а для поиска по мировому интернету мы использовали зарубежные поисковые системы (на них удобно переходить по ссылкам внизу выдачи Яндекса). Однако потом зарубежные поисковики стали по умолчанию добавлять местные результаты к мировым, из-за чего пользователи, которые хотели «чистого зарубежа», были недовольны.