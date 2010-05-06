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Блог Яндекс.України

травень 2010
Назад у майбутнє
6 травня 2010, 16:45
Протягом кількох тижнів ракети, літачки, автівки та навіть летючий ведмедик допомагали нам подорожувати минулими десятиріччями. Ми пригадали своє дитинство, юність наших батьків, а дехто й дідусів. Які ж із символів другої половини ХХ століття привернули увагу сьогоднішніх користувачів Яндекса з України?
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7 коментарів
Пошук,Музика,головна сторінка,Зображення
Яндекс на майстер-класі для розробників Android
11 травня 2010, 14:10
19 травня в Києві відбудеться майстер-клас для розробників програм під Android. (Це третій, завершальний майстер-клас в рамках конкурсу HTC Android Developers Contest.)
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Ніч музеїв на Яндексі
14 травня 2010, 12:58
Сто років не був у музеї? Саме час завітати туди.
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ніч музеїв
Yandex.com - пошук у світовому інтернеті
19 травня 2010, 16:44
Мітя Іванов, директор з проектів Яндекса, розповідає про запущену сьогодні альфа-версію пошуку Яндекса у світовому інтернеті.

Когда-то Яндекс был поисковиком только по рунету, а для поиска по мировому интернету мы использовали зарубежные поисковые системы (на них удобно переходить по ссылкам внизу выдачи Яндекса). Однако потом зарубежные поисковики стали по умолчанию добавлять местные результаты к мировым, из-за чего пользователи, которые хотели «чистого зарубежа», были недовольны.

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Пошук
Майстер-клас для розробників Android-програм – презентація Яндекса
21 травня 2010, 12:35
Цієї середи , розробник мобільних Java-програм, виступив на третьому майстер-класі для розробників програм під Android. Він розповів про справжній життєвий цикл програм під Android, а саме про стек Activity-об'єктів, життєвий цикл Activity та правильне завершення роботи Activity. До речі, Валентин розробляв мобільні Яндекс.Карти (в т.ч. і для Android), тому багато питань аудиторії стосувалися саме них.
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мобільні застосунки,конференції та семінари
Яндекс.Карти знають про "Жирафа" в Одесі та "Ведмедя" в Харкові
26 травня 2010, 10:36
На Яндекс.Картах українських міст з’являється все більше організацій. Донедавна найповніші бази закладів були в Києва і Дніпропетровська, а зараз до них можна сміливо додати Одесу (14496 організацій) та Харків (12272 організації).
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2 коментарі
Карти,Довідник
Спорт під каштанами
26 травня 2010, 12:13
Уже не перший рік День Києва – свято не пива і чипсів, а здоров’я і спорту. Ролер-марафон, велоперегони, парусна регата та шоу байкерів чекають на вас 28, 29 та 30 травня у столиці.
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Весь цей Marketing Jazz
26 травня 2010, 16:03
Цього року Яндекс знову бере участь у міжнародному фестивалі Marketing Jazz Fest 2010.
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3 коментарі
конференції та семінари