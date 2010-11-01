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Блог Яндекс.України

листопад 2010
Теревені-теревені
1 листопада 2010, 18:25
Ми часто помічали, як користувачі мобільних Карт діляться своїми емоціями і спостереженнями в дорозі за допомогою «крапок» на мапі. Іноді це виливається в справжнє листування.
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3 коментарі
мобільні застосунки
Заходи за участю Яндекса – листопад 2010
2 листопада 2010, 15:50
У листопаді яндексоїди відвідають такі заходи:
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реклама,конференції та семінари,Директ
Кожному будинку по фотографії
2 листопада 2010, 18:05
На Яндекс.Картах з'явилася можливість додавати зроблені власноруч фотографії до картки будинку.
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1 коментар
Фотки,Карти
Рідне слово, рідний розум, - рідна й правда буде
9 листопада 2010, 10:37
Сьогодні – День української мови та писемності. Численні користувачі Уанету та офлайнові українці цього дня намагаються долучитися до події – написати українською мовою в блог, розмовляти нею чи просто прочитати хорошу українську книгу.
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1 коментар
українська мова,Пошук,головна сторінка
Root.yandex.ru – наші у фіналі!
10 листопада 2010, 11:18
Олімпіада для UNIX-адмінів добігає кульмінації.
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змагання,олімпіада
API Яндекс.Карт – 2 роки
15 листопада 2010, 13:20
13 листопада виповнилося 2 роки, як ми відкрили API Яндекс.Карт — інструмент для вбудовування карт Яндекса на сайти користувачів. Наразі  вже понад 50 тис. інтернет-проектів встановили Яндекс.Карти на своїх сайтах.
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2 коментарі
Карти
Віджет Яндекса для ЖЖ
15 листопада 2010, 16:30
Встановити віджет для ЖЖ на головну Яндекса
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5 коментарів
головна сторінка
Зателефонуйте до Яндекса зі Скайпу
16 листопада 2010, 10:29
Тепер до відділу продажів українського Яндекса можна телефонувати з комп’ютера.
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3 коментарі
реклама,офіс,Директ,Маркет
Пошукові підказки на Яндекс.Картах
19 листопада 2010, 15:28

Пользователи Яндекса давно привыкли к поисковым подсказкам. Зачем набирать «отоларинголог», если можно написать первые буквы, а потом просто кликнуть на подсказку. Так быстрее и удобнее. Сегодня мы добавили специальные географические подсказки на сервис, где они нужны как нигде. Конечно, вы уже поняли на какой — на Яндекс.Карты.

 

Например, вам нужно попасть на Космод*м*анскую набережную. Вы знаете, как это пишется? «Космодемь..», «Космодим..»? Теперь об этом можно не думать. Просто начинайте набирать – Яндекс.Карты подскажут все подходящие названия.

 

Геоподсказки умеют опознавать объекты по первым буквам любого входящего в название слова. Скажем, вам нужна улица Вилиса Лациса. Начинайте хоть с имени, хоть с фамилии — в подсказках вы все равно увидите нужную улицу. Причем вы никогда не перепутаете улицу Вилиса Лациса в Москве и в Чернигове. Объекты, которые от вас далеко, будут указаны вместе с названием региона и города.

 

 

Порядок расположения названий в списке подсказок зависит от двух факторов. Первое – близость объектов к тому месту, карту которого смотрит пользователь. Второе – частота, с которой ищут те или иные города, улицы, площади и переулки. Так, среди московских проспектов первым будет показан Ленинский.

 

Подсказки помогают в поиске не только географических объектов, но в поиске организаций — и по названию, и по сфере деятельности. Например, если начать свой запрос с «ка..», в подсказках появятся кафе, кадровые агентства, гипермаркеты «Карусель» и сеть кинотеатров «Каро Фильм».

 

 

Не набирая запрос до конца, вы можете сразу перейти к нужной организации. И все получится быстрее и легче. Как всегда, когда нам подсказывают.

 

Команды Поиска и Яндекс.Карт

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Карти
І ще трохи про українську блогосферу
22 листопада 2010, 11:35
Після конференції Блогтоберфест, на якій Антон Волнухін оприлюднив дані про українську блогосферу станом на жовтень 2010 року, нам надійшло кілька листів з проханням розповісти про те, як українські блогери розподіляються за місцем проживання і віком. Ось що можемо повідомити з цього приводу.
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6 коментарів
дослідження,Пошук у блогах
[Способи ефективного вирощування коноплі], або Що і як українці шукають в інтернеті
23 листопада 2010, 12:43
Ми вже досліджували, які зображення шукають в інтернеті наші співвітчизники, та які асоціації в них виникають під час пошуку.
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4 коментарі
дослідження,Пошук,український пошук
Відеокамери в Києві - як гриби після дощу
25 листопада 2010, 12:15
Продовжуємо розвивати проект «Дорожні камери». Перші 10 відеокамер на карті Києва з’явилися ще в липні, а сьогодні їх значно побільшало – понад 80.
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10 коментарів
Карти
Яндекс.Новини та Пошук по блогах у Львові
30 листопада 2010, 10:27
Традиційна зустріч із командами Яндекс.Новин та Пошуку по блогах переміщується на захід – 9 грудня ми проведемо її у Львові.
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4 коментарі
конференції та семінари,Пошук у блогах,Новини