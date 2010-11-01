Пользователи Яндекса давно привыкли к поисковым подсказкам. Зачем набирать «отоларинголог», если можно написать первые буквы, а потом просто кликнуть на подсказку. Так быстрее и удобнее. Сегодня мы добавили специальные географические подсказки на сервис, где они нужны как нигде. Конечно, вы уже поняли на какой — на Яндекс.Карты.

Например, вам нужно попасть на Космод*м*анскую набережную. Вы знаете, как это пишется? «Космодемь..», «Космодим..»? Теперь об этом можно не думать. Просто начинайте набирать – Яндекс.Карты подскажут все подходящие названия.

Геоподсказки умеют опознавать объекты по первым буквам любого входящего в название слова. Скажем, вам нужна улица Вилиса Лациса. Начинайте хоть с имени, хоть с фамилии — в подсказках вы все равно увидите нужную улицу. Причем вы никогда не перепутаете улицу Вилиса Лациса в Москве и в Чернигове. Объекты, которые от вас далеко, будут указаны вместе с названием региона и города.

Порядок расположения названий в списке подсказок зависит от двух факторов. Первое – близость объектов к тому месту, карту которого смотрит пользователь. Второе – частота, с которой ищут те или иные города, улицы, площади и переулки. Так, среди московских проспектов первым будет показан Ленинский.

Подсказки помогают в поиске не только географических объектов, но в поиске организаций — и по названию, и по сфере деятельности. Например, если начать свой запрос с «ка..», в подсказках появятся кафе, кадровые агентства, гипермаркеты «Карусель» и сеть кинотеатров «Каро Фильм».

Не набирая запрос до конца, вы можете сразу перейти к нужной организации. И все получится быстрее и легче. Как всегда, когда нам подсказывают.

Команды Поиска и Яндекс.Карт