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Блог Яндекс.України

жовтень 2010
«Воображенью край священный» — Крим на панорамах Яндекса
6 жовтня 2010, 12:22
«Волшебный край! Очей отрада...»
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Панорами,Карти
Нові розділи та міста Афіші
7 жовтня 2010, 13:26
Наприкінці літа ми запустили нові розділи Яндекс.Афіші для Львова. І ось анонси і розклади виставок, театральних постановок, концертів і клубних вечірок нещадовно з’явилися одразу для семи великих міст країни: Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Луганська, Сімферополя, Харкова та Чернігова.
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Афіша
Про Яндекс.Директ в Україні
15 жовтня 2010, 12:32
Ми нечасто розповідаємо в блозі про контекстну рекламу, але сьогодні вирішили поділитися фактами з нового дослідження Яндекс.Директа в Україні.
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3 коментарі
дослідження,реклама,Директ
Звичайна історія, або «Статистика пробок» на Яндексі
20 жовтня 2010, 16:13
Яндекс.Пробки для Києва були запущені в 2008 році, у 2009 році інформація про пробки з'явилася на картах Харкова та Одеси, цього року сервіс став доступним для жителів усіх українських міст, де в Яндекса є відповідні дані. За весь цей час ми багато дізналися про ситуацію на дорогах у різних містах і сьогодні вирішили поділитися цими сокровенними знаннями з нашими користувачами – на Яндекс.Картах з'явився сервіс «Статистика пробок».
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Карти,Затори
Розклад електричок Запоріжжя та Дніпропетровська на Яндексі
22 жовтня 2010, 11:32
На Яндекс.Розкладах з'явилися розклади приміських поїздів ще для двох областей України – Запорізької та Дніпропетровської, а також графік руху на двох популярних напрямках – Дніпропетровськ – Донецьк і Дніпропетровськ – Харків.
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Розклади,транспорт
Root.yandex.ru – вболіваймо за українців
22 жовтня 2010, 15:47
Сьогодні відбудеться другий тур Root.yandex.ru - Олімпіади для UNIX-адмінів. З понад 3 тис. зареєстрованих учасників олімпіади до II туру пройшли 40 осіб, і серед них – 9 українців! Тож уболіваймо за наших – єдина гра другого туру відбудеться сьогодні о 18:00 за київським часом, а стежити за нею можна на сайті події.
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змагання,олімпіада
Українська блогосфера – жовтень 2010
23 жовтня 2010, 12:03
Настав час знову кинути оком на українську блогосферу – як вона змінилася за рік?
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дослідження,конференції та семінари,Пошук у блогах
Яндекс.Робота працює для вас
25 жовтня 2010, 11:44
Часто, щоб знайти вакансію, яка вам підходить, доводиться «моніторити» інформацію одразу на кількох сайтах. Це займає багато часу і не завжди зручно.
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Робота