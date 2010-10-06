Яндекс.Пробки для Києва були запущені в 2008 році, у 2009 році інформація про пробки з'явилася на картах Харкова та Одеси, цього року сервіс став доступним для жителів усіх українських міст, де в Яндекса є відповідні дані. За весь цей час ми багато дізналися про ситуацію на дорогах у різних містах і сьогодні вирішили поділитися цими сокровенними знаннями з нашими користувачами – на Яндекс.Картах з'явився сервіс «Статистика пробок».
Сьогодні відбудеться другий тур Root.yandex.ru - Олімпіади для UNIX-адмінів. З понад 3 тис. зареєстрованих учасників олімпіади до II туру пройшли 40 осіб, і серед них – 9 українців! Тож уболіваймо за наших – єдина гра другого туру відбудеться сьогодні о 18:00 за київським часом, а стежити за нею можна на сайті події.