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Задания квеста на русском языке
5 квітня ми запустили Панорами ще для 11 міст України. Щоб вам було цікаво ними подорожувати, ми приготували для вас невеликий, але, маємо надію, захопливий квест українськими містами, для яких уже є Панорами.
Усього у вас буде десять завдань. У перших дев'яти зашифровано літери, з яких треба скласти слово і знайти місце, пов'язане з цим словом. Якщо все збіглося – ви побачите адресу електронної пошти, на яку приймаються відповіді.
Перші п'ять слідопитів, які пройшли квест, отримають призи від Яндекса, а всі інші, як ми сподіваємося, піднімуть собі настрій і весело проведуть час, розгадуючи загадки.
Якщо у вас не виходить пройти всі завдання, ви можете опублікувати в коментарях до цього посту посилання на те місце на Панорамах, де знайшли літеру. Цим допоможете іншим у проходженні. А самі – отримаєте невеликий сувенір.
У пошуках вам знадобляться:
1. Мозок
2. Яндекс.Карти
3. Панорами вулиць
4. Пошук організацій на Яндекс.Картах
5. Маршрути
6. Пошук Яндекса
Прочитали? Вирушайте в дорогу!
Бажаємо вам успіхів у пошуках!
P.S. У конкурсі можуть брати участь усі охочі, звісно, крім співробітників Яндекса.
UPD - cтаном на 20 квітня, 11:00 знайдено 6 літер:
К (http://maps.yandex.ru/-/CBQevI7-), О (http://maps.yandex.ru/-/CBQe7J0d), Р (http://maps.yandex.ru/-/CBQiA4nA), О (http://maps.yandex.ru/-/CBQe7-50), В (http://maps.yandex.ru/-/CBQiAC8c), А (http://maps.yandex.ru/-/CBQiI6oE)
Залишилося знайти ще три літери, а також електронну адресу.
Повністю квест наразі ще не розгадав ніхто. Тож ви легко можете стати одним з 5 переможців, а також отримати заохочувальний приз за одну з трьох літер, що залишилися.
Щасти вам!
UPD - станом на 20 квітня, 15:40 знайдено 8 літер, а також у нас з'явився перший переможець!
Василь Ярошевич знайшов усі літери та надіслав листа на потрібну електронну адресу. Вітаємо з перемогою!
Проте ми чекаємо ще на чотирьох переможців. До того ж, нагадую, що посилання на літеру 9 досі не опубліковано, тобто у вас ще є шанс отримати заохочувальний приз.
UPD - конкурс завершено!
Ми визначили всіх переможців. Завтра чекайте на офіційний пост з результатами конкурсу. Дякуємо всім, хто долучився!
В. В. та О. С., знані конспіратори
Раньше посетители Яндекс.Маркета (а их около 9 млн человек ежемесячно, по данным TNS) могли выбрать товар на сервисе только в интернет-магазинах. Сегодня у нас случилась небольшая революция – мы начали принимать обычные розничные торговые точки.
Сегодня у нас хорошая новость для пользователей Народной карты Яндекса. Это сервис, где все желающие сами рисуют карты своих любимых мест: дома, дороги, остановки транспорта, парки, леса и всё остальное. Чтобы сделать Народную карту удобнее для рисования и поиска объектов, мы подготовили несколько нововведений.
Набор объектов существенно расширился: школы, клубы, фонтаны, магазины, рестораны, детские площадки - сейчас доступны для рисования более 150 самых востребованных среди народных картографов категорий. Большинство объектов имеют свои собственные значки, которые видны на карте, как на картинке справа. Эти значки служат ориентирами и превращают карту в удобный атлас. Теперь, если вы решили нанести на карту свое любимое кафе, вы можете не только нарисовать контур здания, но и указать, что там находится кафе. Оно будет отмечено на карте значком с чашкой.
На Народной карте изменилась панель инструментов, расширено описание объектов. В описании организаций появились специальные поля для телефона, адреса электронной почты и сайта.
Рисование и уточнение карт - это занятие не только увлекательное для участников, но и очень полезное для всех пользователей Яндекс.Карт. Информация, которую добавляют народные картографы, используется для улучшения карт, которыми пользуется сейчас больше полутора миллионов человек в день.
Приглашаем попробовать.
Команда Народной карты