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Блог Яндекс.України

квітень 2011
Запрошуємо на віртуальну прогулянку 11 містами України
5 квітня 2011, 10:47
Ми так чекали на цю подію, і от сьогодні на Яндекс.Картах з’явилися Панорами вулиць низки міст України.
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3 коментарі
Панорами,Карти
Прип'ять. 25 років потому
5 квітня 2011, 13:11
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13 коментарів
Панорами,Карти
Ще трохи про iForum – презентації, сертифікати, фото
6 квітня 2011, 17:35
На iForum-2011 від нас виступали Сергій Петренко, Тигран Худавердян та Слава Баранський. Можете переглянути презентації Тиграна та Слави на slideshare:
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конференції та семінари
Яндекс запускає георекламу в Україні
15 квітня 2011, 09:29
Інтернет допомагає знайти будь-що, навіть перукарню на розі власного будинку. Багатьом користувачам пошук за організаціями на Яндекс.Картах (тепер він називається Яндекс.Довідник) допомагає знайти найближчі автомайстерні, кінотеатри, готелі та багато іншого в Одесі, Києві, Львові й інших містах України.
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12 коментарів
реклама,Карти,Довідник
Квест у Панорамах – пошуки починаються (конкурс завершено)
19 квітня 2011, 14:41

Задания квеста на русском языке

5 квітня ми запустили Панорами ще для 11 міст України. Щоб вам було цікаво ними подорожувати, ми приготували для вас невеликий, але, маємо надію, захопливий квест українськими містами, для яких уже є Панорами.

Усього у вас буде десять завдань.  У перших  дев'яти зашифровано літери, з яких треба скласти слово і знайти місце, пов'язане з цим словом. Якщо все збіглося – ви побачите адресу електронної пошти, на яку приймаються відповіді.

Перші п'ять слідопитів, які пройшли квест, отримають призи від Яндекса, а всі інші, як ми сподіваємося, піднімуть собі настрій і весело проведуть час, розгадуючи  загадки.

Якщо у вас не виходить пройти всі завдання, ви можете опублікувати в коментарях до цього посту посилання на те місце на Панорамах, де знайшли літеру. Цим допоможете іншим у проходженні. А самі – отримаєте невеликий сувенір.

У пошуках вам знадобляться:
1.    Мозок

2.    Яндекс.Карти
3.    Панорами вулиць
4.    Пошук організацій на Яндекс.Картах
5.    Маршрути
6.    Пошук Яндекса

 
Прочитали? Вирушайте в дорогу!

Бажаємо вам успіхів у пошуках!

P.S. У конкурсі можуть брати участь усі охочі, звісно, крім співробітників Яндекса.

UPD - cтаном на 20 квітня, 11:00 знайдено 6 літер:

К (http://maps.yandex.ru/-/CBQevI7-), О (http://maps.yandex.ru/-/CBQe7J0d), Р (http://maps.yandex.ru/-/CBQiA4nA), О (http://maps.yandex.ru/-/CBQe7-50), В (http://maps.yandex.ru/-/CBQiAC8c), А (http://maps.yandex.ru/-/CBQiI6oE)

Залишилося знайти ще три літери, а також електронну адресу.

Повністю квест наразі ще не розгадав ніхто. Тож ви легко можете стати одним з 5 переможців, а також отримати заохочувальний приз за одну з трьох літер, що залишилися.

Щасти вам!

UPD - станом на 20 квітня, 15:40 знайдено 8 літер, а також у нас з'явився перший переможець!

Василь Ярошевич знайшов усі літери та надіслав листа на потрібну електронну адресу. Вітаємо з перемогою!

Проте ми чекаємо ще на чотирьох переможців. До того ж, нагадую, що посилання на літеру 9 досі не опубліковано, тобто у вас ще є шанс отримати заохочувальний приз. 

UPD - конкурс завершено!

Ми визначили всіх переможців. Завтра чекайте на офіційний пост з результатами конкурсу. Дякуємо всім, хто долучився!


В. В. та О. С., знані конспіратори

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179 коментарів
змагання,Панорами,Карти
Яндекс.Маркет тепер приймає і роздрібні точки продажу
20 квітня 2011, 14:42
Тепер до Яндекс.Маркету можуть підключитися і роздрібні точки продажу з України, в яких немає можливості замовлення товарів через інтернет або доставки.

Раньше посетители Яндекс.Маркета (а их около 9 млн человек ежемесячно, по данным TNS) могли выбрать товар на сервисе только в интернет-магазинах. Сегодня у нас случилась небольшая революция – мы начали принимать обычные розничные торговые точки.

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Маркет
Квест у Панорамах – фініш
21 квітня 2011, 14:05
Лише два дні знадобилося учасникам нашого квесту, аби знайти усі літери та потрібний імейл.
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7 коментарів
змагання,Панорами,Карти
Оновлення Народної карти
27 квітня 2011, 12:31
Малюємо свої міста і села на http://n.maps.yandex.ru/.

Сегодня у нас хорошая новость для пользователей Народной карты Яндекса. Это сервис, где все желающие сами рисуют карты своих любимых мест: дома, дороги, остановки транспорта, парки, леса и всё остальное. Чтобы сделать Народную карту удобнее для рисования и поиска объектов, мы подготовили несколько нововведений.

Набор объектов существенно расширился: школы, клубы, фонтаны, магазины, рестораны, детские площадки - сейчас доступны для рисования более 150 самых востребованных среди народных картографов категорий. Большинство объектов имеют свои собственные значки, которые видны на карте, как на картинке справа. Эти значки служат ориентирами и превращают карту в удобный атлас. Теперь, если вы решили нанести на карту свое любимое кафе, вы можете не только нарисовать контур здания, но и указать, что там находится кафе. Оно будет отмечено на карте значком с чашкой.

На Народной карте изменилась панель инструментов, расширено описание объектов. В описании организаций появились специальные поля для телефона, адреса электронной почты и сайта.

Рисование и уточнение карт - это занятие не только увлекательное для участников, но и очень полезное для всех пользователей Яндекс.Карт. Информация, которую добавляют народные картографы, используется для улучшения карт, которыми пользуется сейчас больше полутора миллионов человек в день.

Приглашаем попробовать.

Команда Народной карты

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Народна карта,Карти