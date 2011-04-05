Малюємо свої міста і села на http://n.maps.yandex.ru/

Сегодня у нас хорошая новость для пользователей Народной карты Яндекса. Это сервис, где все желающие сами рисуют карты своих любимых мест: дома, дороги, остановки транспорта, парки, леса и всё остальное. Чтобы сделать Народную карту удобнее для рисования и поиска объектов, мы подготовили несколько нововведений.

Набор объектов существенно расширился: школы, клубы, фонтаны, магазины, рестораны, детские площадки - сейчас доступны для рисования более 150 самых востребованных среди народных картографов категорий. Большинство объектов имеют свои собственные значки, которые видны на карте, как на картинке справа. Эти значки служат ориентирами и превращают карту в удобный атлас. Теперь, если вы решили нанести на карту свое любимое кафе, вы можете не только нарисовать контур здания, но и указать, что там находится кафе. Оно будет отмечено на карте значком с чашкой.

На Народной карте изменилась панель инструментов, расширено описание объектов. В описании организаций появились специальные поля для телефона, адреса электронной почты и сайта.

Рисование и уточнение карт - это занятие не только увлекательное для участников, но и очень полезное для всех пользователей Яндекс.Карт. Информация, которую добавляют народные картографы, используется для улучшения карт, которыми пользуется сейчас больше полутора миллионов человек в день.

Приглашаем попробовать.

Команда Народной карты