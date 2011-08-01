Мешканці Львова віддають перевагу салатам з тунця і морської капусти, а креветки їм смакують з лимоном та часником. У Дніпропетровську готують торт "Кучерявий пінчер" і капусняк. У Севастополі - хаш і азу по-татарськи. Одесити в'ялять рибу та коптять м'ясо. В Донецьку шукають рецепти самогону, а у Львові - медовухи та хреновухи. І абсолютно всі полюбляють сирники і солянку.
Частенько, вийшовши з дому або офісу, ви бачите, що на звичному маршруті утворився нехарактерно довгий затор. Для того, щоб розібратися в його причинах, зазвичай доводилося звертатися до мобільної програми Яндекс.Карти. Бо на них «добрі користувачі», як правило, вже встигали позначити точкою джерело проблеми.
На Яндексі з’явилася сторінка з відкритою статистикою відвідуваності наших сервісів в Україні - stat.yandex.ua. Інформацію надає компанія Gemius, яка регулярно вимірює інтернет-аудиторію в рамках дослідження gemiusAudience.
У Яндекса гарна новина - нашу спільну акцію з «Київстар» продовжено! Ще два місяці - до 31 жовтня - абоненти нашого партнера можуть користуватися мобільною програмою Яндекс.Карти і не платити за спожитий при цьому інтернет.