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Блог Яндекс.України

серпень 2011
Цікавинки в Яндекс.Пошті
1 серпня 2011, 14:50
Днями в Пошті з’явилася нова тема оформлення – «Газетна».
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3 коментарі
Пошта,головна сторінка
Які рецепти українці шукають в Яндексі
2 серпня 2011, 09:46
Мешканці Львова віддають перевагу салатам з тунця і морської капусти, а креветки їм смакують з лимоном та часником. У Дніпропетровську готують торт "Кучерявий пінчер" і капусняк. У Севастополі - хаш і азу по-татарськи. Одесити в'ялять рибу та коптять м'ясо. В Донецьку шукають рецепти самогону, а у Львові - медовухи та хреновухи. І абсолютно всі полюбляють сирники і солянку.
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2 коментарі
дослідження,Пошук
«Новий маркетинг і змішування реальностей»: відео, фото, презентації
3 серпня 2011, 11:18
14 липня в Одесі відбулася конференція «Новий маркетинг і змішування реальностей».
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3 коментарі
конференції та семінари
Портрети київських будинків на Яндекс.Картах
8 серпня 2011, 10:14
Сьогодні база фотографій Києва на Яндекс.Картах «погладшала» на 31 тисячу фото.
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2 коментарі
Фотки,Карти
Попереджений – отже, озброєний, або дорожні події на Яндекс.Картах
9 серпня 2011, 10:22
Частенько, вийшовши з дому або офісу, ви бачите, що на звичному маршруті утворився нехарактерно довгий затор. Для того, щоб розібратися в його причинах, зазвичай доводилося звертатися до мобільної програми Яндекс.Карти. Бо на них «добрі користувачі», як правило, вже встигали позначити точкою джерело проблеми.
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10 коментарів
мобільні застосунки,Карти
Козацька тема на Яндексі
24 серпня 2011, 12:21
До ювілею Незалежності України ми підготували козацьку тему для головної сторінки Яндекса. Скачіть (або летіть) вільним степом разом з нами:
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головна сторінка
Автобуси на Яндекс.Розкладах
25 серпня 2011, 15:51
У Яндекс.Розклади до поїздів, літаків та електричок додалися ще й автобуси. Тепер можна подивитися розклади між- та приміських автобусів Донецька (Південний та Західний автовокзали), Одеси (Привоз та частково Центральний автовокзал) і Львова (Центральний автовокзал та автостанція №8). Це перший наш крок на шляху «автобусизації» розкладів по всій Україні, далі буде ще.
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Розклади,транспорт
Статистика відвідуваності Яндекса в Україні
25 серпня 2011, 17:21
На Яндексі з’явилася сторінка з відкритою статистикою відвідуваності наших сервісів в Україні - stat.yandex.ua. Інформацію надає компанія Gemius, яка регулярно вимірює інтернет-аудиторію в рамках дослідження gemiusAudience.
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Безкоштовний трафік: продовження
29 серпня 2011, 13:56
У Яндекса гарна новина - нашу спільну акцію з «Київстар» продовжено!  Ще два місяці - до 31 жовтня - абоненти нашого партнера можуть користуватися мобільною програмою Яндекс.Карти і не платити за спожитий при цьому інтернет.
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2 коментарі
мобільні застосунки,Київстар