Частенько, вийшовши з дому або офісу, ви бачите, що на звичному маршруті утворився нехарактерно довгий затор. Для того, щоб розібратися в його причинах, зазвичай доводилося звертатися до мобільної програми Яндекс.Карти. Бо на них «добрі користувачі», як правило, вже встигали позначити точкою джерело проблеми.