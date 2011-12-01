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Блог Яндекс.України

грудень 2011
Цифри про те, що рухається
1 грудня 2011, 11:04
Щотижня користувачі з України* задають понад 110 тис. запитів про транспорт**. Тематика цих запитів насамперед пов’язана з розкладами, схемами метро, квитками та маршрутами.
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дослідження
Україна в ілюмінаторі
6 грудня 2011, 10:18
Сьогодні на Яндекс.Карти ми додали супутникові знімки понад 100 тис. кв. км. України – а це, між іншим, шоста частина всієї її території. Нова зйомка охопила 101 місто, знімки ще 18 міст оновилися (найбільші з них – Дніпропетровськ, Одеса, Сімферополь, Севастополь, Дніпродзержинськ і Нікополь).
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4 коментарі
супутникові знімки,Карти
Товари з Маркету на карті
12 грудня 2011, 11:47
Свято наближається, а час купувати подарунки вже прийшов! І щоб жодна чудова подарункова ідея не загубилась, ми інтегрували Карти в мобільний Яндекс.Маркет для Android. Тепер, знайшовши в Маркеті презент, ви просто на карті побачите адреси магазинів, де він продається, а також відстань до них.
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мобільні застосунки,Маркет
Даєш більше столичних краєвидів
13 грудня 2011, 10:21
У березні минулого року ми запустили панорами Києва. Тоді наш панорамомобіль зафіксував 844 км столичних вулиць. Сьогодні ми майже вдвічі збільшили їх кількість – додали ще 790 км.
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4 коментарі
Панорами,Карти
Плюс одна мова і безліч сайтів у Каталозі
14 грудня 2011, 11:48
У нас сьогодні дві новини. По-перше, версія Каталогу для України стала значно повнішою. Як і раніше, вона містить відібрані редакцією українські та важливі російські ресурси. Але тепер ми доповнили її ще й іншими російськомовними джерелами, які не мають чіткої регіональної прив’язки і водночас можуть стати в пригоді користувачам уанету. При цьому для ранжування ми застосовуємо регіональний індекс цитування: посилання з українського сайту враховується з більшою вагою, ніж посилання з будь-якого іншого. А це означає, що в Каталозі «на висоті» опиняться сайти, що мають авторитет саме в Україні.
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1 коментар
Каталог
«Якщо ви це читаєте – час користуватися Яндекс.Заторами»
15 грудня 2011, 14:32

Ми впевнені, що багато наших читачів-автомобілістів, особливо зі столиці, оцінюють дорожню ситуацію за Яндекс.Заторами. Вони прокладають оптимальні маршрути в об’їзд і не витрачають час у дорозі. А більшість із них не лише користується інформацією, а й створює її, повідомляючи через мобільну програму Яндекс.Карти розташування свого авто. За що ми їм дуже вдячні! І не лише як яндексоїди, а і як жителі своїх міст, такі ж учасники дорожнього руху.

Для шанувальників сервісу Яндекс.Затори у нас з’явилися розпізнавальні наліпки на номер та на скло автомобіля:

На номер (розмір 480×18 мм).

 

На скло (діаметр 150 мм).

Літери саме такого розміру, щоб можна було їх прочитати з відстані, на якій машини рухаються в заторі. Наліпки можна абсолютно задарма забрати в нашому київському офісі за адресою:


м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19/21, БЦ «Леонардо», вхід Opera Entrance (запитуйте про наліпки на ресепшені).


А можна й не одну ― хтось побачить у вас наліпку і теж приєднається до нашого «руху взаємодопомоги на дорогах».

 

А якщо хтось ще не знає, як саме Яндекс.Затори роблять карту дорожньої ситуації, розповідаємо:

 

Василина Вдовіна і Сергій Деревцов, малюємо картину заторів

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15 коментарів
Затори
Відфільтруємо все зайве
16 грудня 2011, 15:41
Два місяці тому ми анонсували запуск фільтрів для столичних кафе та аптек на Яндекс.Картах. Ми продовжуємо розширювати список міст (їх тепер 4) і кількість рубрик із фільтрами (їх зараз 9).
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Немає коментарів
Карти,Довідник
Київ стоїть: вперше з літа - 7 балів за шкалою Яндекс.Заторів
16 грудня 2011, 19:10
Сьогодні ввечері Яндекс.Затори оцінили завантаженість Києва в 7 балів. Останній раз подібну ситуацію в столиці ми спостерігали 1 липня, тоді періщила злива. Причиною нинішніх заторів знову став дощ.
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2 коментарі
Карти,Затори
Святкова Яндекс.Афіша
21 грудня 2011, 10:46
Ми запустили спеціальний проект «Новорічна Афіша», який розкаже, як найкраще розважитися у новорічні свята в чотирьох українських містах: Донецьку, Києві, Одесі та Харкові.
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5 коментарів
Новий Рік,Афіша
Чим цокаються українці
21 грудня 2011, 19:02
Щотижня користувачі з шести областей України* задають близько 30 тисяч запитів про алкогольні напої**. Найменше запитів про екзотичні шнапс та арманьяк, а найбільше (причому з великою перевагою) — про вино.
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3 коментарі
дослідження,Новий Рік
Відкрито офіс розробки в Києві
26 грудня 2011, 14:03
Рабочий стол
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6 коментарів
розробка,офіс