Ми впевнені, що багато наших читачів-автомобілістів, особливо зі столиці, оцінюють дорожню ситуацію за Яндекс.Заторами. Вони прокладають оптимальні маршрути в об’їзд і не витрачають час у дорозі. А більшість із них не лише користується інформацією, а й створює її, повідомляючи через мобільну програму Яндекс.Карти розташування свого авто. За що ми їм дуже вдячні! І не лише як яндексоїди, а і як жителі своїх міст, такі ж учасники дорожнього руху.

Для шанувальників сервісу Яндекс.Затори у нас з’явилися розпізнавальні наліпки на номер та на скло автомобіля:





На номер (розмір 480×18 мм).

На скло (діаметр 150 мм).



Літери саме такого розміру, щоб можна було їх прочитати з відстані, на якій машини рухаються в заторі. Наліпки можна абсолютно задарма забрати в нашому київському офісі за адресою:



м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19/21, БЦ «Леонардо», вхід Opera Entrance (запитуйте про наліпки на ресепшені).



А можна й не одну ― хтось побачить у вас наліпку і теж приєднається до нашого «руху взаємодопомоги на дорогах».

А якщо хтось ще не знає, як саме Яндекс.Затори роблять карту дорожньої ситуації, розповідаємо:

Василина Вдовіна і Сергій Деревцов, малюємо картину заторів