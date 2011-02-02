У кінці минулого року в Києві були здані в експлуатацію декілька транспортних розв'язок: Московська площа, з'їзд із Гаванського мосту, з'їзд із Дарницького мосту на правому березі.

Подивитися, як організований ними рух, тепер можна і на Яндекс.Картах у шарі "Розв'язки".



Щоб дізнатися, чи вплинув запуск нових розв'язок на дорожню ситуацію у відповідних районах, звернемося до архіву Яндекс.Пробок.



Гаванський міст

23 жовтня минулого року було відкрито автомобільний рух естакадою на вулиці Набережно-Хрещатицькій і Новому Гаванському мості в сторону Подолу та центру.









Московська площа

Розв'язку на Московській площі запускали в два етапи. 5 листопада відкрилася естакада, а через півтора місяця – 17 грудня – розв'язку відкрили повністю, з усіма з'їздами.











Дарницький міст

17 грудня у напрямку правого берега було відкрито рух Дарницьким мостом.





