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Блог Яндекс.України

лютий 2011
Оплата банківськими картками доступна у гривнях без комісії
2 лютого 2011, 16:42
Відсьогодні в рекламодавців Яндекс.Директа та Яндекс.Маркету з'явилася ще одна можливість оплачувати рекламні кампанії безпосередньо у гривнях — за допомогою банківських карток. До оплати приймаються пластикові картки Visa і MasterCard, а також картки Приватбанку — Cirrus Maestro і VISA Electron.
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5 коментарів
ПриватБанк,Директ,Маркет
Відкриваємо Південно-Західну залізницю
3 лютого 2011, 11:22
Минулого року ми запустили розклад приміських поїздів Одеської та Придніпровської залізниць. Сьогодні  до них додалися електрички Південно-Західної залізниці, які йдуть територією Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Хмельницької та частково Рівненської, Чернівецької, Черкаської, Полтавської і Тернопільської областей.
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3 коментарі
Розклади,транспорт
Вузькі місця на дорогах Києва
7 лютого 2011, 23:43
Готуючись до сьогоднішньої зустрічі з командою Яндекс.Пробок, ми склали топ «вузьких» місць на київських дорогах. Це місця, скупчення на яких виникають навіть за невеликої кількості машин – наприклад, через різке звуження шляху, зменшення кількості смуг чи невдало налаштований світлофор. Саме з таких «корків» починають формуватися сумнозвісні київські затори.
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дослідження,Карти,Затори
Зустріч із командою Яндекс.Пробок – презентації та фото
8 лютого 2011, 18:02
Дякуємо всім, хто прийшов сьогодні на зустріч з командою Пробок. Сподіваємося, було цікаво.
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конференції та семінари,Карти,Затори
Історія знахідок для мобільного
10 лютого 2011, 16:24
Тепер переглянути історію своїх пошуків на Яндексі можна і з мобільного.

У Яндекс.Находок появился собственный мобильный интерфейс, и теперь справиться о своих предыдущих поисках можно не только в любое время и в любом месте, но и почти с  любого устройства.

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мобільні застосунки,Пошук
Нові розв'язки Києва на Яндекс.Картах. Що змінилося?
14 лютого 2011, 15:18

У кінці минулого року в Києві були здані в експлуатацію декілька транспортних розв'язок: Московська площа, з'їзд із Гаванського мосту, з'їзд із Дарницького мосту на правому березі.
Подивитися, як організований ними рух, тепер можна і на Яндекс.Картах у шарі "Розв'язки".

Щоб дізнатися, чи вплинув запуск нових розв'язок на дорожню ситуацію у відповідних районах, звернемося до архіву Яндекс.Пробок.

Гаванський міст
23 жовтня минулого року було відкрито автомобільний рух естакадою на вулиці Набережно-Хрещатицькій і Новому Гаванському мості в сторону Подолу та центру.

 

 

Московська площа
Розв'язку на Московській площі запускали в два етапи. 5 листопада відкрилася естакада, а через півтора місяця – 17 грудня – розв'язку відкрили повністю, з усіма з'їздами.


 

 

Дарницький міст
17 грудня у напрямку правого берега було відкрито рух Дарницьким мостом.


 

 

Бажаємо усім водіям гарного настрою та вільних доріг

Василина Вдовіна та Денис Ткаліч, уважно стежимо за змінами на дорогах столиці

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Затори
І про кохання
14 лютого 2011, 15:54
До Дня всіх закоханих було цікаво подивитися, що шукають наші користувачі про кохання. Можливо, їх цікавить, як приворожити коханого або чим його нагодувати?
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дослідження,Пошук,український пошук
ДзержинсьК-КаховкА-Артемівськ та інші міста на супутникових картах Яндекса
15 лютого 2011, 15:35
Ми продовжуємо розширювати покриття супутникових знімків території України на Яндекс.Картах.
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супутникові знімки,Карти
На вулицях пробки? Яндекс.Метро для Android допоможе вам!
23 лютого 2011, 15:19
Відтепер і користувачі смартфонів Android зможуть орієнтуватися в метро Києва та Харкова. За допомогою програми Яндекс.Метро для Android ви матимете можливість використовувати багато корисних функцій:
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мобільні застосунки,Метро
Яндекс.Пошук для сайту – українською
28 лютого 2011, 14:29
Ми переклали інтерфейс сервісу Яндекс.Пошук для сайту українською мовою. У налаштуваннях сервісу з'явився перемикач, який дозволяє вибрати одну з двох мов – українську або російську. Розділи Допомоги сервісу також можна читати двома мовами.
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Пошук для сайту,Пошук