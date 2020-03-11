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січень 2011
Український пошук: переклад сторінок у результатах пошуку
20 cічня 2011, 10:52

2011 рік в Україні ми починаємо запуском чергового технологічного проекту. Це бета-версія сервісу автоматичного перекладу результатів пошуку з російської на українську і навпаки.

Чому цей сервіс такий важливий? З його допомогою можемо ще краще відповідати на питання користувачів, наприклад, якщо доречна відповідь на питання користувача з України знайшлася російською, користувач зможе прочитати її, навіть якщо не розуміє російської або йому комфортніше читати веб-сторінки рідною мовою. Сторінки перекладаються «на льоту», а якість перекладу невпинно поліпшуватиметься.

Ось як це виглядає:


Як бачите, якщо мова інтерфейсу сторінки з результатами пошуку – українська, поруч зі сніпетами російськомовних сайтів з'явиться посилання «Переклад». Клікніть на ньому, і побачите текст відповідної сторінки, перекладений з російської на українську.


Навпаки теж працює. Ось як Яндекс переклав з української рецепт куті.

В основі сервісу лежить статистичний машинний переклад. Кому цікаво, розповімо докладніше.

 
 

Наталія Журавльова, Олексій Байтін, Андрій Ярошевський та группа розробки відділу лінгвістичних технологій, розширюємо Уанет


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українська мова,Пошук,український пошук
Нові станції на Яндекс.Метро (оновлено)
21 cічня 2011, 13:36
Нещодавно було відкрито три нові станції Київського метрополітену – «Деміївську», «Голосіївську», «Васильківську», та нову станцію метро в Харкові – «Олексіївську».
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Метро
Зустріч із командою Яндекс.Пробок у Києві
26 cічня 2011, 10:42
Яндекс.Пробки – один із найпопулярніших сервісів Яндекса. Нас часто запитують, звідки ми беремо дані про затори та як рахуємо бали. Деколи дорікають, що «на Яндексі лише 5 балів, а набережна стоїть», або «Яндекс у Москві, що там він знає про Київ».
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3 коментарі
конференції та семінари,Карти,Затори
Заходи за участю Яндекса – лютий 2011
31 cічня 2011, 11:06
В останній місяць зими шукайте яндексоїдів на зустрічі з командою Яндекс.Пробок, яка відбудеться в Києві 8 лютого. Участь безкоштовна, проте необхідна попередня реєстрація. Якщо ви зацікавились, напишіть нам на pr@yandex-team.com.ua.
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конференції та семінари,Карти,Затори