2011 рік в Україні ми починаємо запуском чергового технологічного проекту. Це бета-версія сервісу автоматичного перекладу результатів пошуку з російської на українську і навпаки.

Чому цей сервіс такий важливий? З його допомогою можемо ще краще відповідати на питання користувачів, наприклад, якщо доречна відповідь на питання користувача з України знайшлася російською, користувач зможе прочитати її, навіть якщо не розуміє російської або йому комфортніше читати веб-сторінки рідною мовою. Сторінки перекладаються «на льоту», а якість перекладу невпинно поліпшуватиметься.

Ось як це виглядає:







Як бачите, якщо мова інтерфейсу сторінки з результатами пошуку – українська, поруч зі сніпетами російськомовних сайтів з'явиться посилання «Переклад». Клікніть на ньому, і побачите текст відповідної сторінки, перекладений з російської на українську.





Навпаки теж працює. Ось як Яндекс переклав з української рецепт куті.

В основі сервісу лежить статистичний машинний переклад. Кому цікаво, розповімо докладніше.





Наталія Журавльова, Олексій Байтін, Андрій Ярошевський та группа розробки відділу лінгвістичних технологій, розширюємо Уанет