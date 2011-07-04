Пів-України хоче працювати в Києві, а куди ж мріють переїхати кияни? У Яндекса про це (і про інше, робоче) в розпалі літа є невеличке дослідження.



У липні 2011 року на сервісі Яндекс.Робота можна було знайти 124 тис. вакансій від 30 тис. роботодавців з України*.



Найбільш затребуваними є такі фахівці:

1. Менеджер із продажів (середня зарплатня – 4,7 тис. грн)

2. Програміст (8,8 тис. грн)

3. Продавець, продавець-консультант (3,1 тис. грн)

4. Торговий представник (4,3 тис. грн)

5. Менеджер із маркетингу (4 тис. грн)



Наталія Журавльова та аналітична група департаменту маркетингу Яндекса