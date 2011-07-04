Блог Яндекс.України
липень 2011
6 липня 2011, 12:55
11 липня 2011, 16:18
22 липня 2011, 17:40
26 липня 2011, 14:18
28 липня 2011, 15:54
29 липня 2011, 09:22
29 липня 2011, 10:03
Пів-України хоче працювати в Києві, а куди ж мріють переїхати кияни? У Яндекса про це (і про інше, робоче) в розпалі літа є невеличке дослідження.
У липні 2011 року на сервісі Яндекс.Робота можна було знайти 124 тис. вакансій від 30 тис. роботодавців з України*.
Найбільш затребуваними є такі фахівці:
1. Менеджер із продажів (середня зарплатня – 4,7 тис. грн)
2. Програміст (8,8 тис. грн)
3. Продавець, продавець-консультант (3,1 тис. грн)
4. Торговий представник (4,3 тис. грн)
5. Менеджер із маркетингу (4 тис. грн)
Наталія Журавльова та аналітична група департаменту маркетингу Яндекса