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Блог Яндекс.України

липень 2011
Яндекс.Старт в Одесі
4 липня 2011, 16:41
В Яндексі вже рік діє програма пошуку стартапів – Яндекс.Старт. Досі всі заходи відбувалися в Москві, але на них виступали і команди з України. Саме тому ми вирішили провести наступний Яндекс.Старт 13 липня в Одесі.
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стартапи,конференції та семінари
Заходи за участю Яндекса – липень 2011
5 липня 2011, 17:35
У липні яндексоїдів можна буде зустріти на таких подіях:
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стартапи,конференції та семінари,Яндекс.Гроші
Яндекс фінансує стартап Refine.io
6 липня 2011, 12:55
Яндекс прийняв рішення про фінансування стартапу Refine.io. Головний офіс стартапу - в Каліфорнії, а центр розробки розташований в Україні. Про деталі читайте в блозі Яндекс.Фабрики.
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стартапи
Панорами в мобільному
11 липня 2011, 11:52
З'явилися нові версії мобільних Яндекс.Карт для iOS і Android з панорамами вулиць.
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1 коментар
мобільні застосунки,Панорами,Карти
Яндекс чекає бізнесменів у Харкові
11 липня 2011, 16:18
28 липня в Харкові відбудеться перший в Україні захід із серії "Яндекс для бізнесу".
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конференції та семінари
80 000 квадратних кілометрів України
19 липня 2011, 13:52
…  на нових супутникових знімках з'явилося сьогодні на Яндекс.Картах.
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6 коментарів
супутникові знімки,Карти
Яндекс.Старт в Одесі - відео доповідей
22 липня 2011, 17:40
13 липня в Одесі відбувся перший український (і перший публічний) Яндекс.Старт.
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стартапи,конференції та семінари
Пересадки в київському метро – тепер без зайвих рухів
26 липня 2011, 14:18
Користувачі мобільної програми Яндекс.Метро знають, що вона вміє розраховувати маршрут і час на поїздку між двома будь-якими станціями.
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4 коментарі
мобільні застосунки,Метро
Ще трошки Криму на супутникових знімках
28 липня 2011, 15:54
До 86 супутникових знімків, котрі ми запустили для карти України в цьому місяці, сьогодні додалися ще чотири - і всі, як один, кримчани:
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супутникові знімки,Карти
Окремі пошукові підказки для областей України
29 липня 2011, 09:22
Яндекс почав ураховувати регіон, в якому мешкає користувач з України, не лише в пошуку, а й в пошукових підказках.
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1 коментар
Пошук,український пошук
Дещо про те, яку роботу пропонують і де її шукають в Україні
29 липня 2011, 10:03

Пів-України хоче працювати в Києві, а куди ж мріють переїхати кияни? У Яндекса про це (і про інше, робоче) в розпалі літа є невеличке дослідження.

У липні 2011 року на сервісі Яндекс.Робота можна було знайти 124 тис. вакансій від 30 тис. роботодавців з України*.

Найбільш затребуваними є такі фахівці:
1. Менеджер із продажів (середня зарплатня – 4,7 тис. грн)
2. Програміст (8,8 тис. грн)
3. Продавець, продавець-консультант (3,1 тис. грн)
4. Торговий представник (4,3 тис. грн)
5. Менеджер із маркетингу (4 тис. грн)

 


Наталія Журавльова та аналітична група департаменту маркетингу Яндекса

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5 коментарів
дослідження,Робота