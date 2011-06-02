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Блог Яндекс.України

червень 2011
Мобільні Яндекс.Карти та «Київстар» — безкоштовний трафік для абонентів (оновлено)
2 червня 2011, 10:10
Сьогодні спільно з компанією «Київстар», провідним українським оператором мобільного зв'язку, запускаємо акцію — безкоштовний інтернет у мобільних Картах. Це означає, що ви можете шукати адреси та організації, спостерігати за заторами, прокладати маршрути і при цьому не платити за трафік у програмі.
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17 коментарів
мобільні застосунки,Карти,Київстар
Конференція Яндекса в Одесі – «Новий маркетинг і змішування реальностей»
6 червня 2011, 11:37
14 липня ми проведемо в Одесі вже традиційну літню конференцію Яндекса. Цього разу вона буде присвячена маркетингу в мережі та взаємопроникненню інтернету й «офлайнового» життя.
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2 коментарі
конференції та семінари
Мобільні Яндекс.Карти з безкоштовним трафіком для абонентів «Київстар» – тепер і для iPhone/iPad
7 червня 2011, 13:05
Як і обіцяли кілька днів тому, мобільні Яндекс.Карти з безкоштовним трафіком від «Київстар» стали доступними і для iPhone/iPad.
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4 коментарі
мобільні застосунки,Карти,Київстар
Школа верстки Яндекса – звіт про перший сезон
7 червня 2011, 17:21
З 30 квітня по 14 травня в Сімферополі пройшов перший сезон Школи верстки Яндекса.
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2 коментарі
розробка,освіта і наука
Запрошуємо на екскурсію панорамами Кам'янця-Подільського
9 червня 2011, 11:20
Сьогодні хочемо запросити вас на екскурсію в одне із стародавніх міст України – Кам'янець-Подільський. Їхати нікуди не треба, здійснити прогулянку можна безпосередньо за комп'ютером – на панорамах Яндекс.Карт.
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2 коментарі
Панорами,Карти
Яндекс.Погода — українською
10 червня 2011, 13:29
Сьогодні українською почала розмовляти і Яндекс.Погода:
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10 коментарів
українська мова,Погода
Я.Суботник із розробки інтерфейсів – відео
14 червня 2011, 15:02
28-го травня у Києві відбувся Я.Суботник із розробки інтерфейсів. Сьогодні ми пропонуємо переглянути відеозаписи доповідей і питань-відповідей.
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розробка,Суботник,конференції та семінари
Firefox 5 за версією Яндекса
21 червня 2011, 17:33
Завантажуйте новий Mozilla Firefox 5 з пошуком Яндекса та Яндекс.Баром.
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браузери
Школа аналізу даних Яндекса в Україні
25 червня 2011, 12:10
Школа аналізу даних (ШАД) починає перший набір студентів в Україні для підготовки за спеціальностями «Аналіз даних» і Computer Science. Поки що це групи дистанційного навчання, які з'являться у Києві та Харкові.
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23 коментарі
ШАД,освіта і наука