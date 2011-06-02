Сьогодні спільно з компанією «Київстар», провідним українським оператором мобільного зв'язку, запускаємо акцію — безкоштовний інтернет у мобільних Картах. Це означає, що ви можете шукати адреси та організації, спостерігати за заторами, прокладати маршрути і при цьому не платити за трафік у програмі.
Сьогодні хочемо запросити вас на екскурсію в одне із стародавніх міст України – Кам'янець-Подільський. Їхати нікуди не треба, здійснити прогулянку можна безпосередньо за комп'ютером – на панорамах Яндекс.Карт.
Школа аналізу даних (ШАД) починає перший набір студентів в Україні для підготовки за спеціальностями «Аналіз даних» і Computer Science. Поки що це групи дистанційного навчання, які з'являться у Києві та Харкові.