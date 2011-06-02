Сьогодні спільно з компанією «Київстар», провідним українським оператором мобільного зв'язку, запускаємо акцію — безкоштовний інтернет у мобільних Картах. Це означає, що ви можете шукати адреси та організації, спостерігати за заторами, прокладати маршрути і при цьому не платити за трафік у програмі.