Яндекс проаналізував поведінку покупців та розвиток електронної комерції в Україні. Умовно наше дослідження можна поділити на три частини: про магазини, найпопулярніші товари та конкуренцію.

Перший графік ілюструє, як змінювалася кількість запитів «купити в інтернет-магазині» за останні 2 роки. Цікаво, що в містах-мільйонниках попит уже сформувався, а от у регіонах інтерес до інтернет-торгівлі ще ростиме:



Джерело: wordstat.yandex.ua



За даними компанії TNS, українці на питання про магазин чи сайт, де вони підбиратимуть і купуватимуть товари, у 33% випадків називають магазин Rozetka, рідше ― по 17, 14 і 10% відповідно ― Emarket.ua, Aukro.ua і Torg.ua. За ними йдуть Bonprix.ua (9%), Google (8%), Ebay.com (7%), Яндекс та Price.ua (5% кожен), а десятку завершує Hotline.ua (4%).