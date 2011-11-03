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Блог Яндекс.України

листопад 2011
Київ аварійний
3 листопада 2011, 10:56
Яндекс з’ясував, на яких дорогах столиці шансів потрапити в ДТП найбільше.
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дослідження,Карти,Затори
Досліження Яндекса: інтернет-магазини
4 листопада 2011, 15:22

Яндекс проаналізував поведінку покупців та розвиток електронної комерції в Україні. Умовно наше дослідження можна поділити на три частини: про магазини, найпопулярніші товари та конкуренцію.

Перший графік ілюструє, як змінювалася кількість запитів «купити в інтернет-магазині» за останні 2 роки. Цікаво, що в містах-мільйонниках попит уже сформувався, а от у регіонах інтерес до інтернет-торгівлі ще ростиме:

Джерело: wordstat.yandex.ua

За даними компанії TNS, українці на питання про магазин чи сайт, де вони підбиратимуть і купуватимуть товари, у 33% випадків називають магазин Rozetka, рідше ― по 17, 14 і 10% відповідно ― Emarket.ua, Aukro.ua і Torg.ua. За ними йдуть Bonprix.ua (9%), Google (8%), Ebay.com (7%), Яндекс та Price.ua (5% кожен), а десятку завершує Hotline.ua (4%).

 
 
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3 коментарі
дослідження,конференції та семінари,Маркет
Мобільні Яндекс.Карти проведуть маршрутом
8 листопада 2011, 12:16
Сьогодні ми оновили мобільні Яндекс.Карти для смартфонів на Android. В апдейті з’явилися функція ведення по маршруту та  місця знаходження пристроїв, що визначають швидкість.
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1 коментар
Яндекс.Розклади. Тепер із квитками
11 листопада 2011, 13:11
Прийшов, побачив… Раніше в українських Розкладах на Яндексі, плануючи подорож потягом, доводилося на цьому «побачив» і зупинятися. Але відсьогодні на сервісі можна:
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10 коментарів
Розклади,транспорт
Хмарно, невеликий сніг: мобільна Погода українською
14 листопада 2011, 13:45
Якщо раніше Погода повідомляла останні метеозведення українською лише у вебі, то тепер почала говорити «по-нашому» і її мобільна версія.
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2 коментарі
мобільні застосунки,Погода
Завантажте місто собі в iPhone
16 листопада 2011, 13:44
Київ у 3,5 раза більший за Львів, бо столиця «важить» 130 МБ, а місто Лева – лише 37. Звідки ми про це знаємо? У нову версію Яндекс.Карт для iPhone ми додали можливість завантажити кеш карти міста одноразово, всю повністю. Так ви скоротите витрати на інтернет-трафік, зможете користуватися картою навіть коли немає мережі чи коштів на рахунку та прискорите її роботу. Нагадаємо, що для абонентів «Київстар» трафік з Яндекс.Карт є безкоштовним, тому нововведення просто значно пришвидшить їх роботу.
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мобільні застосунки
Як козаки сервери лагодили
16 листопада 2011, 17:20
Кілька днів тому завершилася друга Олімпіада для Linux-адміністраторів. Останні два етапи проходили в Москві, але були там і наші хлопці.
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Звіт про українську блогосферу (станом на осінь 2011 року)
19 листопада 2011, 11:07
Кожної осені на щорічному заході для блогерів у Києві ми традиційно розповідаємо про те, як змінилася за рік українська блогосфера. Давайте подивимося, як, за даними Пошуку в блогах, вона виглядає зараз.
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12 коментарів
дослідження,конференції та семінари,Пошук у блогах
Платежі в Україну з сайту "Яндекс.Денег"
23 листопада 2011, 11:34
Досі наші користувачі з України розраховувалися "Яндекс.Деньгами" лише в російських і зарубіжних магазинах, але тепер українські компанії теж почали приймати платежі через нашу систему.
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8 коментарів
Яндекс.Гроші
Яндекс.Музика та Facebook тепер друзі
29 листопада 2011, 10:09
Ділитися Яндекс.Музикою з друзями у Facebook можна було і раніше: тиснеш кнопку на сервісі, додаєш коментар, надсилаєш посилання. Тепер, щоб поділитися, Музику потрібно просто слухати. Сьогодні запрацювала програма, яка автоматично транслюватиме ваш плейлист у соцмережу.
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1 коментар
Музика