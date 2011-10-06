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Блог Яндекс.України

жовтень 2011
Коти проти собак
6 жовтня 2011, 10:39

За даними пошуку Яндекса, користувачі з досліджених українських міст*  щодня задають понад десять тисяч запитів про котів та собак**. За популярністю попереду собаки ― про них в Україні питають приблизно на 29% частіше, ніж про котів. Особливо велика перевага у собак у Львові, а в Севастополі та Донецьку позиції обох улюбленців майже рівні.


В 1% запитів про котів і собак згадуються і ті, й інші. Найпопулярніший із таких запитів – [кошки против собак]. Інші приклади ― [возвращение двух собак и кошки домой] та [мультик как кошка с собакой мыли пол].

Найпопулярніший запит про котів – просто [кошки], а про собак [породы собак]. Породи, взагалі, найпопулярніша тема котячих та собачих запитів. При цьому в запитах про собак люди цікавляться породами в цілому, а в запитах про котів частіше фігурують конкретні назви, хоча зустрічаються й такі: [все породы кошек с котятами] та [породы рыжих котов].


Топ-20 запитів про породи котів та собак:

 
 
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8 коментарів
дослідження
«Яндекс.Деньги» в Україні: можна обмінювати, можна приймати
17 жовтня 2011, 12:07
«Яндекс.Деньги» подали ще дві руки українським користувачам. Першою рукою реалізована прив’язка рахунків у «Яндекс.Деньгах» до українських рахунків у WebMoney. Прив’язані рахунки можна використовувати для автоматичного обміну WebMoney і «Яндекс.Денег» у будь-яких незалежних пунктах обміну ― у Roboxchange, Netexchange тощо.
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7 коментарів
Яндекс.Гроші,WebMoney
Цілодобове кафе з італійською кухнею? Легко!
18 жовтня 2011, 17:25
Часом усім нам хочеться чогось особливого: американської кухні, але щоб у кафе було і дитяче меню, або італійської ― з пісними стравами, або млинців і суші одночасно. Щоб кожен користувач міг знайти на Яндекс.Картах саме те, чого йому забаглося, ми зробили на сервісі систему уточнень-фільтрів для пошуку організацій за ознаками. Наприкінці літа її запустили в Москві та Санкт-Петербурзі, зараз ― у Києві, і ми продовжуємо розширювати географію.
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3 коментарі
Карти,Довідник
Півфінал студентського чемпіонату світу серед програмістів
19 жовтня 2011, 16:17
Мабуть, небагато в Україні людей, які б не знали про проведення у нас чемпіонату Європи з футболу. А от чи знаєте ви, що у Вінниці минулого тижня відбувся інший вагомий чемпіонат ― півфінал студентської Першості світу з програмування АСМ-ІСРС? До речі, в Україні такі змагання проводилися вперше за всю історію чемпіонату.
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2 коментарі
олімпіада
Час ділитися плейлистами
20 жовтня 2011, 11:29
На Яндекс.Музиці багато нових можливостей для керування плейлистами (їх можна редагувати, ділитися ними в соцмережах та багато всього іншого).

Мы рады анонсировать очередное нововведение Яндекс.Музыки.

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3 коментарі
Музика
На 10 перевірених партнерів більше
24 жовтня 2011, 12:02
Яндекс.Директ поспішає поділитися радістю: ми сертифікували ще десять рекламних агенцій. Нагадаємо, що цього року Яндекс започаткував сертифікацію для тих РА, які показують найвищий рівень якості роботи з Директом. Для нас велика честь працювати з професіоналами, а кожний виданий сертифікат (а їх, до речі, вже 14) – справжнє свято для нас, адже отримати його непросто.
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Немає коментарів
Директ
Мобільні Яндекс.Карти для абонентів «Київстар» ― forever!
28 жовтня 2011, 10:55
П'ять місяців тому почалася спільна акція Яндекс.Карт і компанії «Київстар» ― інтернет у мобільних картах не тарифікувався для абонентів цього мобільного оператора. 31 жовтня мало стати останнім днем цієї акції.
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4 коментарі
мобільні застосунки,Карти,Київстар
Що Яндекс.Карти знайшли в Народній карті?
28 жовтня 2011, 13:00
Сьогодні Яндекс.Карти навчилися знаходити об'єкти, створені користувачами на Народній карті. Тепер ви можете знайти [Китайскую стену] в Харкові, [первый дворик] у Києві, [Івасика-Телесика] у Львові та навіть [киоск с лучшими хот-догами в городе] в Запоріжжі (а ще [Лимон], [Лукоморье], [сердце на поле], яке можна побачити лише на Народній карті, та ще безліч цікавинок).
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1 коментар
Народна карта,Карти