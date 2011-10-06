За даними пошуку Яндекса, користувачі з досліджених українських міст* щодня задають понад десять тисяч запитів про котів та собак**. За популярністю попереду собаки ― про них в Україні питають приблизно на 29% частіше, ніж про котів. Особливо велика перевага у собак у Львові, а в Севастополі та Донецьку позиції обох улюбленців майже рівні.



В 1% запитів про котів і собак згадуються і ті, й інші. Найпопулярніший із таких запитів – [кошки против собак]. Інші приклади ― [возвращение двух собак и кошки домой] та [мультик как кошка с собакой мыли пол].

Найпопулярніший запит про котів – просто [кошки], а про собак [породы собак]. Породи, взагалі, найпопулярніша тема котячих та собачих запитів. При цьому в запитах про собак люди цікавляться породами в цілому, а в запитах про котів частіше фігурують конкретні назви, хоча зустрічаються й такі: [все породы кошек с котятами] та [породы рыжих котов].



Топ-20 запитів про породи котів та собак: