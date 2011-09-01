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Блог Яндекс.України

вересень 2011
"Наші" на Яндексі
1 вересня 2011, 09:15
Сьогодні - початок навчального року, і першим пунктом у списку багатьох школярів - твір на тему «Як я провів літо». А ми провели літо (принаймні останні його дні) за створенням мініатюр для святкової головної сторінки. Це – видатні українці, про яких точно є хоч щось у будь-якій шкільній програмі.
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головна сторінка
Нові розв'язки: як ними їхати і чи стало легше
2 вересня 2011, 12:59
Останні кілька місяців київські водії, затамувавши подих, чекали на дві нові розв’язки: біля метро «Дніпро» та біля Дарницького мосту (усі з’їзди та заїзди з правого берега). Нарешті, під фанфари і синьо-жовті прапори – бо в День Незалежності, 24 серпня – їх відкрили.
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Карти,Затори
Євро-2012: стежте за відбірковими матчами на Яндексі
2 вересня 2011, 18:47
http://football2012.yandex.ru/ - якщо хочете бути в курсі, які збірні можуть приїхати до нас на Євро-2012.
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1 коментар
Євро-2012
Школа Яндекса в Україні: початок
8 вересня 2011, 11:40
Школа аналізу даних розпочала свою роботу. Цього року Яндекс, окрім груп у Росії, набрав одну в Білорусі та дві групи – в Україні (ми оголошували про початок набору наприкінці червня). Отже, маємо 24 студенти в Києві, ще 11 – у Харкові. А навчатимуться вони за двома спеціальностями - «Аналіз даних» і Computer Science.
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3 коментарі
ШАД,освіта і наука
[Куплю свині живою вагою], або Торгові запити українців в інтернеті
13 вересня 2011, 12:26
Яндекс провів чергове дослідження, на цей раз – про те, що шукають українці щодо купівлі або продажу товарів в інтернеті. Ми вивчили запити зі словами «купити» і «продати» українською та російською мовами, а також варіації на цю ж тему: «купівля», «покупка», «продаж», «ціна», «доставка», «прайс» тощо.
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2 коментарі
дослідження
Яндекс проводить другу Олімпіаду для Linux-адміністраторів
27 вересня 2011, 18:27
Ігри першого туру відбудуться 10 і 14 жовтня онлайн. А 25 жовтня переможці першого туру розіграють путівки у фінал, який відбудеться 11.11.11 в московському офісі Яндекса. Реєстрацію вже розпочато.

Совсем скоро стартует вторая Олимпиада для администраторов — специалистов в области Open source и Linux. Как и в прошлом году, участники состязаний получат вопросы, с которыми администраторы Яндекса сталкиваются постоянно.  Например, «Какое максимальное число адресов можно использовать в ipv4 сети /26?» или «Как в Linux посмотреть лимиты на количество открытых файлов, действующие в текущей сессии?». Во втором туре мы перейдем от  теории к практике и предложим участникам попробовать себя в деле.  Примеры заданий прошлой Олимпиады и ответы на них опубликованы в нашем Клубе

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Яндекс для бізнесу
28 вересня 2011, 16:44
Сьогодні ми відкрили новий сайт ― «Яндекс для бізнесу».
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Яндекс для бізнесу
Про бізнес і рекламу на Яндексі
30 вересня 2011, 10:23
Які у вас плани на 13 жовтня? Адже ми запрошуємо вас на семінар «Реклама на Яндексі: нові можливості для вашого бізнесу». Відбудеться він у Києві, у конференц-залі готелю InterContinental .
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4 коментарі
реклама,конференції та семінари,Директ
Українсько-російські маршрути на Яндекс.Картах
30 вересня 2011, 11:22
Автомобілісти-мандрівники,  у нас для вас є дещо приємне: Яндекс налагодив сполучення між Україною та Росією. Відтепер будувати маршрути на картах Яндекса можна територіями двох країн без жодних обмежень, наприклад:
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Карти