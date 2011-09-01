Ігри першого туру відбудуться 10 і 14 жовтня онлайн. А 25 жовтня переможці першого туру розіграють путівки у фінал, який відбудеться 11.11.11 в московському офісі Яндекса. Реєстрацію вже розпочато

Совсем скоро стартует вторая Олимпиада для администраторов — специалистов в области Open source и Linux. Как и в прошлом году, участники состязаний получат вопросы, с которыми администраторы Яндекса сталкиваются постоянно. Например, «Какое максимальное число адресов можно использовать в ipv4 сети /26?» или «Как в Linux посмотреть лимиты на количество открытых файлов, действующие в текущей сессии?». Во втором туре мы перейдем от теории к практике и предложим участникам попробовать себя в деле. Примеры заданий прошлой Олимпиады и ответы на них опубликованы в нашем Клубе.