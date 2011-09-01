Блог Яндекс.України
вересень 2011
1 вересня 2011, 09:15
2 вересня 2011, 12:59
2 вересня 2011, 18:47
8 вересня 2011, 11:40
13 вересня 2011, 12:26
27 вересня 2011, 18:27
Совсем скоро стартует вторая Олимпиада для администраторов — специалистов в области Open source и Linux. Как и в прошлом году, участники состязаний получат вопросы, с которыми администраторы Яндекса сталкиваются постоянно. Например, «Какое максимальное число адресов можно использовать в ipv4 сети /26?» или «Как в Linux посмотреть лимиты на количество открытых файлов, действующие в текущей сессии?». Во втором туре мы перейдем от теории к практике и предложим участникам попробовать себя в деле. Примеры заданий прошлой Олимпиады и ответы на них опубликованы в нашем Клубе.
28 вересня 2011, 16:44
30 вересня 2011, 11:22