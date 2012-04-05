Блог Яндекс.України
Цьогоріч ми на форумі інтернет-діячів виступимо з п’ятьма доповідями.
Ганна Матвєєва розкаже про важливість вимірювання, Ілля Шаров – про обсяги даних і швидкість, Ірина Йозефсон – про навколомобільне, Марія Грачова – про колективне фінансування, а Сергій Петренко дасть поради інтернет-проектам.
Крім того, на iForum працюватиме точка «Яндекс.Денег», де можна буде пройти ідентифікацію (столик буде розташований у виставковій зоні біля виходу до потоку «Соціальні медіа»). Для цього прихопіть паспорт і номер рахунку.
А ще ми знову підготували для учасників «полювання», про яке розповімо трошки пізніше.
Яндексоїди, готуємо презентації
5 травня о 9:30 запрошуємо всіх на вже традиційний травневий Я.Суботник у Києві.
За кавою у приємній атмосфері ми поговоримо про наші технології, рішення та практики, які можуть бути цікавими та корисними для розробників.
Ми розповімо про асесорів Яндекса, роботу дизайнерів у Пошуку, про український інтерфейс і API 2.0 Яндекс.Карт, про те, яким є сучасний станок верстальника, а також про використання git і jsLint.
Крім того, ми потішимо вас окремою секцією про БЕМ, де докладно розглянемо, як за допомогою БЕМ можна створювати універсальні програми, розкажемо, що таке bem server як система фронтенду, поговоримо про i-bem.js – JavaScript у БЕМ-термінах і навчимо створювати сайти під iOS та Android на БЕМ.
Бонус: Я.Суботник відкриє Бобук (Григорій Бакунов), а Віталій Харісов розкаже про розробку в Україні.
Участь, як завжди, безкоштовна, але необхідно зареєструватися. Якщо ви маєте друзів, яким це може бути цікаво, поділіться з ними посиланням.
Раніше дивитися, як дістатися кудись громадським транспортом, можна було в 5 містах України. Сьогодні до них додалися Дніпропетровськ та Миколаїв. Мешканці та гості цих міст тепер легко визначать, де знаходиться найближча зупинка, яким видом транспорту і яким його номером можна дістатися потрібної точки. Наприклад, ви живете на вулиці Квітневій, а поїхати вам треба на Травневу. У Дніпропетровську сервіс запропонує вам три варіанти (найшвидший із яких займе 1 год. 16 хв.), а в Миколаєві ― один, який займе 56 хв.
У Дніпропетровську:
Щоб уточнити час у дорозі з урахуванням заторів, поставте галочку навпроти відповідного пункту. Будувати маршрути можна і на мобільних Яндекс.Картах для Android.
І ще одне важливе доповнення: раніше Карти малювали пряму лінію до зупинки, а тепер ще й розказують, як саме туди пройти. Це і раніше було не складно: максимальна відстань до зупинки ― 700 метрів, буквально пара вулиць. Але траплялося, що Карти пропонували шлях навпростець через ріки, промзони або великі магістралі. Тепер таких проблем не буде.
P. S. Сервіс працює в режимі бета-тестування, тому якщо ви помітите якусь неточність у його роботі – напишіть нам про неї через форму «Повідомити про помилку» на Яндекс.Картах.
Артем Логінов та Василина Вдовіна,
передаємо за проїзд