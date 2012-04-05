КомпаніяБлогВакансіїРекламні технології

Блог Яндекс.України

квітень 2012
Яндекс.Диск - полетіли!
5 квітня 2012, 11:23
Спочатку доступний за інвайтами, якщо хочете спробувати, залиште заявку.
Читати далі
3 коментарі
Диск
Наші на iForum-2012
9 квітня 2012, 13:01

Цьогоріч ми на форумі інтернет-діячів виступимо з п’ятьма доповідями.




Ганна Матвєєва розкаже про важливість вимірювання, Ілля Шаров – про обсяги даних і швидкість, Ірина Йозефсон – про навколомобільне, Марія Грачова – про колективне фінансування, а Сергій Петренко дасть поради інтернет-проектам.

 

Крім того, на iForum працюватиме точка «Яндекс.Денег», де можна буде пройти ідентифікацію (столик буде розташований у виставковій зоні біля виходу до потоку «Соціальні медіа»). Для цього прихопіть паспорт і номер рахунку.


А ще ми знову підготували для учасників «полювання», про яке розповімо трошки пізніше.

 

Яндексоїди, готуємо презентації

Читати далі
Немає коментарів
конференції та семінари,Яндекс.Гроші
Фауна iForum, або Як приручити бонгу
10 квітня 2012, 11:23
Якщо ви 17 квітня відвідаєте форум інтернет-діячів, то можете стати власником невідомого звірятка ― бонги.
Читати далі
Немає коментарів
мобільні застосунки,Пошук,Карти,конференції та семінари
Новий набір у Київську філію ШАД. Початок – 10 квітня
10 квітня 2012, 11:43
Хочете знати більше, ніж розказують в університеті, та любите складні задачки, над якими ще треба поламати голову? А Яндексу подобаються такі, як ви. І саме таких ми запрошуємо в Школу аналізу даних. У кількох словах – це програма для студентів, аспірантів і молодих спеціалістів, вона дворічна і безкоштовна, а кожний курс викладають ентузіасти своєї справи – російські та українські вчені.
Читати далі
Немає коментарів
ШАД,освіта і наука
Запити про квитки та білети
11 квітня 2012, 09:30
Кожного дня українці* задають Яндексу понад 8 тисяч запитів зі словами «квиток» і «білет»**. Найпопулярніші квитки – на транспорт. А вже серед транспортних запитів першість у квитків на потяг – їх стосується 64% запитів.
Читати далі
2 коментарі
дослідження,Пошук
«Яндекс.Деньги» виводять кошти на українські картки Visa
12 квітня 2012, 10:26
Пам'ятаєте, в лютому ми розповідали про можливість переказувати «Яндекс.Деньги» на будь-які картки MasterCard? Відсьогодні цей сервіс відкрито і для карток Visa будь-яких банків, які працюють в Україні. Потрібну суму можна надіслати як на свою картку, так і на картку іншої людини. Для цього достатньо знати її номер. Платіж надійде на рахунок через один-два робочі дні.
Читати далі
7 коментарів
Яндекс.Гроші
Розклади автобусів: Вінниця, Миколаїв, Чернівці
12 квітня 2012, 12:51
Якщо ви мешкаєте у Вінниці, Миколаєві або Чернівцях (чи вам просто небайдужі ці міста), вам буде цікаво: сьогодні ми запустили розклади міжміських автобусів у цих містах. Наразі на Яндекс.Розкладах є дані для семи автовокзалів: трьох у Вінниці, двох у Миколаєві та двох у Чернівцях.
Читати далі
1 коментар
Полюйте на «Яндекс.Деньги» і авторизуйтесь в бонзі
13 квітня 2012, 11:26
Не проґавте на іForum наші доповіді та нагоду авторизуватися в системі «Яндекс.Деньги».
Читати далі
Немає коментарів
конференції та семінари,Карти
«Голкові вушка» на дорогах Києва, рік 2012
18 квітня 2012, 10:24
Ми з’ясували, як за рік змінилася ситуація із вузькими місцями на дорогах Києва. Нагадаємо, що такими ми вважаємо ділянки, де дорога звужується, рух машин швидко сповільнюється, і затор виникає, навіть коли транспорту зовсім небагато.
Читати далі
3 коментарі
дослідження,Затори
Я.Суботник у Києві
18 квітня 2012, 11:04
фото автора

5 травня о 9:30 запрошуємо всіх на вже традиційний травневий Я.Суботник у Києві.

За кавою у приємній атмосфері ми поговоримо про наші технології, рішення та практики, які можуть бути цікавими та корисними для розробників.

Ми розповімо про асесорів Яндекса, роботу дизайнерів у Пошуку, про український інтерфейс і API 2.0 Яндекс.Карт, про те, яким є сучасний станок верстальника, а також про використання git і jsLint.

Крім того, ми потішимо вас окремою секцією про БЕМ, де докладно розглянемо, як за допомогою БЕМ можна створювати універсальні програми, розкажемо, що таке bem server як система фронтенду, поговоримо про i-bem.js – JavaScript у БЕМ-термінах і навчимо створювати сайти під iOS та Android на БЕМ.

Бонус: Я.Суботник відкриє Бобук (Григорій Бакунов), а Віталій Харісов розкаже про розробку в Україні.

Програма Я.Суботника.

 

Участь, як завжди, безкоштовна, але необхідно зареєструватися. Якщо ви маєте друзів, яким це може бути цікаво, поділіться з ними посиланням.

Читати далі
4 коментарі
розробка,Суботник,конференції та семінари
Бонга з бонгенятами на березі бублики пік
18 квітня 2012, 14:34
Вчора на iForum відбулося анонсоване полювання на бонг, саме час підбити підсумки:
Читати далі
3 коментарі
Пошук,конференції та семінари
Громадський транспорт у Дніпропетровську і Миколаєві
24 квітня 2012, 10:56

Раніше дивитися, як дістатися кудись громадським транспортом, можна було в 5 містах України. Сьогодні до них додалися Дніпропетровськ та Миколаїв. Мешканці та гості цих міст тепер легко визначать, де знаходиться найближча зупинка, яким видом транспорту і яким його номером можна дістатися потрібної точки. Наприклад, ви живете на вулиці Квітневій, а поїхати вам треба на Травневу. У Дніпропетровську сервіс запропонує вам три варіанти (найшвидший із яких займе 1 год. 16 хв.), а в Миколаєві ― один, який займе 56 хв.

У Дніпропетровську:



 

Щоб уточнити час у дорозі з урахуванням заторів, поставте галочку навпроти відповідного пункту. Будувати маршрути можна і на мобільних Яндекс.Картах для Android.


І ще одне важливе доповнення: раніше Карти малювали пряму лінію до зупинки, а тепер ще й розказують, як саме туди пройти. Це і раніше було не складно: максимальна відстань до зупинки ― 700 метрів, буквально пара вулиць. Але траплялося, що Карти пропонували шлях навпростець через ріки, промзони або великі магістралі. Тепер таких проблем не буде.


P. S. Сервіс працює в режимі бета-тестування, тому якщо ви помітите якусь неточність у його роботі – напишіть нам про неї через форму «Повідомити про помилку» на Яндекс.Картах.


Артем Логінов та Василина Вдовіна,
передаємо за проїзд

Читати далі
6 коментарів
Карти,транспорт