5 травня о 9:30 запрошуємо всіх на вже традиційний травневий Я.Суботник у Києві.

За кавою у приємній атмосфері ми поговоримо про наші технології, рішення та практики, які можуть бути цікавими та корисними для розробників.

Ми розповімо про асесорів Яндекса, роботу дизайнерів у Пошуку, про український інтерфейс і API 2.0 Яндекс.Карт, про те, яким є сучасний станок верстальника, а також про використання git і jsLint.

Крім того, ми потішимо вас окремою секцією про БЕМ, де докладно розглянемо, як за допомогою БЕМ можна створювати універсальні програми, розкажемо, що таке bem server як система фронтенду, поговоримо про i-bem.js – JavaScript у БЕМ-термінах і навчимо створювати сайти під iOS та Android на БЕМ.

Бонус: Я.Суботник відкриє Бобук (Григорій Бакунов), а Віталій Харісов розкаже про розробку в Україні.

Програма Я.Суботника.

Участь, як завжди, безкоштовна, але необхідно зареєструватися. Якщо ви маєте друзів, яким це може бути цікаво, поділіться з ними посиланням.