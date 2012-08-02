Відтепер родичі та друзі з Європи можуть переказувати вам Яндекс.Гроші з низькою комісією.

У иностранных пользователей Яндекс.Денег появилась возможность пополнять свои счета банковским переводом из любой страны мира. В 14 европейских странах перевод будет считаться внутренним, поэтому комиссия составит не более 1%.

Что для этого нужно?

1. Отправителю — банковский счет, открытый в Великобритании, Франции, Италии, Скандинавии, Прибалтике или в других странах Западной и Восточной Европы.

2. Получателю — статус идентифицированного пользователя в Яндекс.Деньгах. Если получатель анонимен, пополнить его счет из-за границы можно только международным переводом.

Всё очень просто. Выберите страну отправления на странице сервиса, и система предложит вам самый дешевый способ пополнения. Например, чтобы получить деньги от родственников в Европе, не нужно открывать специальный банковский счет. Достаточно сообщить им реквизиты, полученные на сайте Яндекс.Денег (они генерируются специально для страны и валюты, в которой открыт счет отправителя). Перевод можно отправить через интернет-банкинг или наличными — в любом банковском отделении выбранной страны. Деньги поступят на счет в Яндекс.Деньгах в течение 2—5 рабочих дней.

Максимальная сумма разового пополнения для идентифицированных пользователей — 100 000 рублей (или эквивалент в другой валюте), для анонимных — 15 000 рублей.

Команда Яндекс.Денег, принимаем платежи из-за границы.