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Блог Яндекс.України

серпень 2012
Отримуйте Яндекс.Гроші з Європи
2 серпня 2012, 10:52
Відтепер родичі та друзі з Європи можуть переказувати вам Яндекс.Гроші з низькою комісією.

У иностранных пользователей Яндекс.Денег появилась возможность пополнять свои счета банковским переводом из любой страны мира. В 14 европейских странах перевод будет считаться внутренним, поэтому комиссия составит не более 1%.

Что для этого нужно?

1. Отправителю — банковский счет, открытый в Великобритании, Франции, Италии, Скандинавии, Прибалтике или в других странах Западной и Восточной Европы.

2. Получателю — статус идентифицированного пользователя в Яндекс.Деньгах. Если получатель анонимен, пополнить его счет из-за границы можно только международным переводом.

Всё очень просто. Выберите страну отправления на странице сервиса, и система предложит вам самый дешевый способ пополнения. Например, чтобы получить деньги от родственников в Европе, не нужно открывать специальный банковский счет. Достаточно сообщить им реквизиты, полученные на сайте Яндекс.Денег (они генерируются специально для страны и валюты, в которой открыт счет отправителя). Перевод можно отправить через интернет-банкинг или наличными — в любом банковском отделении выбранной страны. Деньги поступят на счет в Яндекс.Деньгах в течение 2—5 рабочих дней.

Максимальная сумма разового пополнения для идентифицированных пользователей — 100 000 рублей (или эквивалент в другой валюте), для анонимных — 15 000 рублей.

Команда Яндекс.Денег, принимаем платежи из-за границы.

 

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1 коментар
Яндекс.Гроші
Як будувати маршрут із заїздом і не витрачати трафік
6 серпня 2012, 09:29
Сьогодні вийшло оновлення Яндекс.Навігатора для пристроїв на iOS та Android. Тепер програма вміє ставити проміжну точку на маршруті, завантажувати весь маршрут у телефон і шукати за голосом. Але про все по черзі.
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1 коментар
мобільні застосунки,Навігатор,Карти,Затори
5 визначних міст на панорамах Яндекса
6 серпня 2012, 10:10

Відсьогодні на Яндекс.Картах можна знайти панорами ще п’яти українських міст: Білої ЦерквиКерчі, Переяслава-ХмельницькогоУмані та Чернігова.


Зйомки тривали з жовтня минулого року до травня (першим відзняли Чернігів, а останньою – Керч). У п’ятьох містах ми подолали більше 1050 км шляху – це лише на 250 км менше за довжину України із заходу на схід – і відзняли майже 120 тис. фото. Це в середньому 111 знімків на кожен кілометр – більше в центрі міст і менше на околицях. Найбільше панорам відзняли в Керчі – 12222, а от найбільша «концентрація» фото на панорамах Умані – майже 150 фото/км.
Ми не втрималися та поблукали новими містами. Ось що цікавого знайшли:


Дендропарк «Олександрія» в Білій Церкві

 

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2 коментарі
Панорами,Карти
[Що робити коли немає що робити] – питання до Яндекса
13 серпня 2012, 11:09
Щонайменше один відсоток усіх запитів українців до Яндекса – це справжні питання зі словами «хто», «що», «як», «чому», «скільки» тощо. Так, напрочуд багато українців із різних куточків країни запитують, що таке каперси, імхо, аутизм, 228 і «давай до побачення». Де б вони не жили, їх цікавить, який фільм подивитися; що робити, коли нудно; котра година; чому не працює вхід у «Вконтакте»; і, звісно, славнозвісне «чому я така дура».
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4 коментарі
дослідження,Пошук
Новенькі на Панорамах
14 серпня 2012, 11:33
Як щодо прогулянки осіннім Миколаєвом або Херсоном? Ми ще не доробили свою ТАРДІС, але пропонуємо альтернативу: сьогодні на Яндекс.Картах ми запустили панорами цих двох корабельних міст. У жовтні минулого року ми подолали 720 км шляху та зробили майже 80 тис. знімків, щоб ви могли помилуватися пам’ятником першим корабелам у Херсоні:
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7 коментарів
Панорами,Карти
Яндекс.Пошук для Windows Phone
17 серпня 2012, 15:56
Сегодня в Marketplace появилось ещё одно приложение от Яндекса — Поиск. Приложение отвечает на ваши вопросы не только ссылками на сайты, но и готовыми ответами. Они показываются по запросам, которые связаны с новостями, погодой, картинками, поиском организаций и адресов (список еще будет пополняться). Обычные результаты поиска по таким запросам тоже доступны — на вкладке «Сайты». 
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мобільні застосунки,Пошук
Пачка оновлень Яндекс.Карт для Android
21 серпня 2012, 11:46
Сьогодні ми оновили мобільні Яндекс.Карти для Android до версії 3.0.
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4 коментарі
мобільні застосунки
Панорами Запоріжжя на Яндекс.Картах
28 серпня 2012, 11:41
Ми продовжуємо панорамувати гарні куточки нашої країни, і сьогодні закінчили роботу над знімками Запоріжжя, яка почалася ще минулої осені. Тоді ми «накрутили» містом 580 км і зробили понад 65,5 тис фотографій, з яких створили 16,5 тисяч панорам.
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Панорами,Карти
Нові фотографії будинків на Яндекс.Картах
30 серпня 2012, 11:13
Іноді треба за лічені секунди дізнатися, як виглядає якась будівля: ви спізнюєтеся, наприклад, на співбесіду або зустрічаєтеся з кимось важливим у незнайомому місці. Найшвидший спосіб – подивитися на Картах фотографії, а їх, до речі, сьогодні стало на 115 тисяч більше.
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Карти
Планшети ідуть на випередження
30 серпня 2012, 15:51
За даними Яндекс.Маркету, інтерес до планшетних комп’ютерів в Україні впевнено зростає, тоді як ноутбуки стають менш популярними.
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дослідження,Маркет
Маршрути громадським транспортом: нові міста
31 серпня 2012, 11:21
Ще в чотирьох містах України – у Вінниці, Сумах, Тернополі та Ужгороді – відсьогодні можна будувати маршрути громадським транспортом. Ось, наприклад, як у Вінниці можна доїхати з Лісової вулиці на Лугову, в Сумах ― з Лугової на Степову, з неї, але вже у Тернополі, на Польову, а з її тезки в Ужгороді – на Лісову.
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6 коментарів
Карти,транспорт