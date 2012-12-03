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грудень 2012
10 грудня 2012, 11:17
11 грудня 2012, 19:13
12 грудня 2012, 11:17
14 грудня 2012, 09:44
Наприкінці вересня на сервісі Яндекс.Авто було понад 220 тис. оголошень про продаж уживаних авто в Україні на суму понад 20 млрд грн. За статистикою сервісу ми порахували, які б/в машини продають українці в інтернеті.
Першу сходинку рейтингу найпопулярніших моделей посідає Daewoo Lanos. Цікаво, що в десятку увійшли аж 5 моделей Lada та лише один Mercedes.
ТОП-5 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ МОДЕЛЕЙ В ОГОЛОШЕННЯХ ЯНДЕКС.АВТО
- Daewoo Lanos (2,6% від усіх оголошень)
- Lada 2106 (2,4%)
- Lada 2101 (2,1%)
- Mercedes E-Class (1,8%)
- Lada 2109 (1,8%)
Переважна більшість авто на продаж – європейських (36%), азіатських (28%) або російських марок (24%). А от американських і вітчизняних машин зовсім мало – 9,5% і 2,5% відповідно.
17 грудня 2012, 01:13
18 грудня 2012, 09:55
18 грудня 2012, 10:55
20 грудня 2012, 17:29