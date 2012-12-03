Наприкінці вересня на сервісі Яндекс.Авто було понад 220 тис. оголошень про продаж уживаних авто в Україні на суму понад 20 млрд грн. За статистикою сервісу ми порахували, які б/в машини продають українці в інтернеті.

Першу сходинку рейтингу найпопулярніших моделей посідає Daewoo Lanos. Цікаво, що в десятку увійшли аж 5 моделей Lada та лише один Mercedes.

ТОП-5 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ МОДЕЛЕЙ В ОГОЛОШЕННЯХ ЯНДЕКС.АВТО

Daewoo Lanos (2,6% від усіх оголошень) Lada 2106 (2,4%) Lada 2101 (2,1%) Mercedes E-Class (1,8%) Lada 2109 (1,8%)

Переважна більшість авто на продаж – європейських (36%), азіатських (28%) або російських марок (24%). А от американських і вітчизняних машин зовсім мало – 9,5% і 2,5% відповідно.