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Блог Яндекс.України

грудень 2012
Вісті з доріг: 9 балів, Київ стоїть
3 грудня 2012, 19:13
Зима, як і щороку, прийшла несподівано, і через сніг із дощем ситуація на дорогах Києва була складною від ранку. О 8:45 світлофор Яндекс.Заторів показував 7 балів замість звичних 6, правда, не довше за чверть години.
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1 коментар
Затори
Ще трохи супутників
5 грудня 2012, 11:18

На сервісі Яндекс.Карти сьогодні невеличкий реліз супутникових знімків: з’явилися оновлені фото Івано-Франківська та Заліщиків, а також дев’ять нових міст. Це Луганськ, Чернівці, Олександрівськ, Гадяч, Жашків, Заставна, Кіцмань, Лутугине та Щастя.

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3 коментарі
супутникові знімки,Карти
Найпопулярніше-2012
10 грудня 2012, 11:17
Традиційно за кілька тижнів до початку новорічної лихоманки ми підбиваємо підсумки року. Чи цікавилися ви у 2012-му тим, як поводитись, якщо ви шампунь? А чи шукали в інтернеті, де ваша друга шкарпетка? Так чи інакше, цьогорічні топ-10 тем року виглядають саме так (теми року – це події та персони, кількість запитів про які різко зростала або не зменшувалась протягом року).
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7 коментарів
дослідження,Пошук
Затори у столиці, або З Донецька до Тернополя
11 грудня 2012, 19:13
Таке враження, що половина відміряного Києву на зиму снігу вже випала. Принаймні, за цю ідею свідчать сьогоднішні ранкові затори, викликані снігопадом, — завантаженість доріг уже о 8:30 сягнула 10 балів і трималась протягом години. Загальна довжина столичних заторів склала понад 1000 км, це відстань з Донецька до Тернополя. 
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Карти,Затори
Кожному свій Яндекс.Пошук
12 грудня 2012, 11:17
Три чверті запитів, на які відповідає Яндекс, неоднозначні. Наприклад, що ви б мали на увазі, якби спитали в пошуку «пітон»? Тварину, однойменне кіно чи мову програмування? А ваш друг, який знає, що ви любите звірів, одразу здогадається, про що мова. Ми вчимо Яндекс розуміти вас майже так само добре. Причому кожного особисто.
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1 коментар
Пошук,український пошук
Продам сірий седан Daewoo Lanos, бензин, механіка, 4 роки на дорозі, виробник: Європа
14 грудня 2012, 09:44

Наприкінці вересня на сервісі Яндекс.Авто було понад 220 тис. оголошень про продаж уживаних авто в Україні на суму понад 20 млрд грн. За статистикою сервісу ми порахували, які б/в машини продають українці в інтернеті.

Першу сходинку рейтингу найпопулярніших моделей посідає Daewoo Lanos. Цікаво, що в десятку увійшли аж 5 моделей Lada та лише один Mercedes.

ТОП-5 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ МОДЕЛЕЙ В ОГОЛОШЕННЯХ ЯНДЕКС.АВТО

  1. Daewoo Lanos (2,6% від усіх оголошень)
  2. Lada 2106 (2,4%)
  3. Lada 2101 (2,1%)
  4. Mercedes E-Class (1,8%)
  5. Lada 2109 (1,8%)

Переважна більшість авто на продаж – європейських (36%), азіатських (28%) або російських марок (24%). А от американських і вітчизняних машин зовсім мало – 9,5% і 2,5% відповідно.

 

 

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3 коментарі
дослідження,Авто
Яндекс.Музика в Елементах Яндекса
14 грудня 2012, 18:23
В Елементах Яндекса для Firefox та Internet Explorer з'явився віджет Яндекс.Музики.
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Музика,браузери
У Києві потрібні Діди Морози та Снігуроньки
17 грудня 2012, 01:13
За даними сервісу Яндекс.Робота, у столиці вже на початку грудня було два десятки оголошень про найм новорічних персонажів. Зазвичай актори-аніматори потрібні для дитячих свят, але є пропозиції роботи на корпоративах і в торговельних центрах.
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дослідження,Новий Рік,Робота,головна сторінка
Ми створили мобільну програму Яндекс.Директа для власників iPhone
17 грудня 2012, 15:07
Ми створили мобільну програму Яндекс.Директа для власників iPhone.
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мобільні застосунки,реклама,Директ
Як зустрінеш Новий рік
18 грудня 2012, 09:55
У нас уже новорічний настрій, тож дослідити ми теж вирішили святкові запити, а саме запити про місця, де українці зустрічатимуть Новий рік. Приблизно в 7% запитів про Новий рік [1] користувачі уточнюють місце, де вони збираються святкувати. Про новорічний відпочинок в Україні Яндекс питають майже в 9 разів частіше, ніж про поїздки за кордон.
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дослідження,Пошук
Завантаження кешу та векторні карти в новому Навігаторі
18 грудня 2012, 10:55
Головне в сьогоднішньому оновленні Яндекс.Навігатора — це можливість завантажити карти всіх великих міст України в кеш. Це поки що не офлайн-навігація, бо інтернет потрібен, щоб прокладати маршрут. Але навігатор споживатиме менше трафіку та швидше працюватиме, бо йому вже не потрібно довантажувати карту під час руху.
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1 коментар
Навігатор
[кінець світу то буде він чи ні]
20 грудня 2012, 17:29
Користувачі Яндекса почали масово хвилюватися через черговий «кінець світу» ще в жовтні, у листопаді кількість запитів зросла і в грудні вже становила близько 20 тис. на день. Значна частина всіх запитів — це неконкретні питання на кшталт [кінець світу 2012] або [новини про кінець світу]. Приблизно в 17% випадків користувачі хотіли знати, що ж саме і чи буде взагалі: [кінець світу 2012 рік 21 грудня що буде в україні], [кінець світу то буде він чи ні].
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2 коментарі
дослідження,апокаліпсис,Пошук,ми всі помремо