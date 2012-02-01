У нас сьогодні день народження і одночасно ― новосілля головного офісу в Одесі. Вітати можна в коментарях:)

Саме 6 років тому Яндекс був зареєстрований в Україні, і в цей же день відкрився перший і головний офіс в Одесі. А почався він із тумбочки – на ній я сидів перші пару днів, доки не привезли замовлений стілець. Тепер вона поламана і стояти може лише догори колесами:

Відтоді росла і одеська команда, і весь Яндекс.Україна цілком. І ось Одеса «доросла» (нас майже 90!) до нового, повністю «яндексового» офісу.