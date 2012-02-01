Блог Яндекс.України
У нас сьогодні день народження і одночасно ― новосілля головного офісу в Одесі. Вітати можна в коментарях:)
Саме 6 років тому Яндекс був зареєстрований в Україні, і в цей же день відкрився перший і головний офіс в Одесі. А почався він із тумбочки – на ній я сидів перші пару днів, доки не привезли замовлений стілець. Тепер вона поламана і стояти може лише догори колесами:
Відтоді росла і одеська команда, і весь Яндекс.Україна цілком. І ось Одеса «доросла» (нас майже 90!) до нового, повністю «яндексового» офісу.
Сергій Петренко, черговий по тумбочці
Ми щойно повернулися з новосілля головного офісу Яндекса в Одесі та хочемо розповісти про те, що шукають її жителі.
Кожного дня жителі Одеси та Одеської області задають близько 650 тисяч різноманітних запитів до Яндекса. Аналізуючи їх, можна зрозуміти, чому одесити віддають перевагу в повсякденному житті – наприклад, куди ходять дивитися кіно, у яких магазинах та торгових центрах роблять закупки, звідки дізнаються новини, як проводять вільний час чи яку шукають роботу.
Топ-5 кінотеатрів Одеси та Одеської області в пошукових запитах одеситів*
- «Сінема Сіті»
- «Золотий Дюк»
- «Планета Кіно IMAX»
- «Москва»
- «Родіна»
Топ-5 магазинів та ТРЦ Одеси в пошукових запитах одеситів*
- «Рив’єра»
- «Цитрус Дискаунт»
- «Епiцентр»
- «Фокстрот»
- «Таврія-В»