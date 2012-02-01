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Блог Яндекс.України

лютий 2012
Автобуси, тролейбуси та інший міський транспорт на Яндекс.Картах
1 лютого 2012, 10:23
Поїздка в незнайому частину столиці та ще й узимку, коли рано смеркається, може перетворитися на справжню неприємність: на чому краще їхати, коли пересісти, де зійти і чи не застрягну я десь там у заторі?
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30 коментарів
Карти,транспорт
Електрички Донецької залізниці на Яндекс.Розкладах
1 лютого 2012, 11:23
Ми постійно приєднуємо до Яндекс.Розкладів нові частини української залізниці. На черзі Донецька залізниця, приміські потяги якої курсують Донецькою та Луганською областями. Тепер на сервісі можна подивитися, о котрій відходить електричка, наприклад, з Донецька у Волновахуз Дебальцевого у Штерівку або з Луганська в Сентянівку.
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5 коментарів
Розклади,транспорт
«Завантажте місто»-2: тепер і для Android
8 лютого 2012, 11:09
У жовтні минулого року ми анонсували завантаження кешу мобільних Яндекс.Карт під іOS, та, звісно, планували зробити таку ж функцію під Android. Відсьогодні вона доступна: просто завантажте нову версію мобільних Карт у свій телефон. В Android-версії можна отримати кеш тих же карт, що і в іOS, – Криму та семи найбільших міст України, а також 6 схем, створених користувачами Народної карти.
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3 коментарі
мобільні застосунки
Виведення «Яндекс.Денег» на банківську картку
9 лютого 2012, 10:14
Відсьогодні українські користувачі «Яндекс.Денег» нарешті зможуть виводити гроші з системи не лише готівкою, а й безготівковим переказом на картки Mastercard. Не потрібно більше ходити у відділення банку та заповнювати заяву на отримання коштів. Гроші прийдуть самі, упадуть на картку, і ви зможете витратити їх у магазині чи вийняти з будь-якого банкомата.
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16 коментарів
Яндекс.Гроші
Маршрути для Windows Phone 7
9 лютого 2012, 15:29
Мобільні Яндекс.Карти продовжують радувати вас новими релізами. Відсьогодні мобільні Карти для платформи Windows Phone 7 уміють прокладати маршрути всією Україною та Росією з урахуванням заторів на дорогах.
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1 коментар
мобільні застосунки
Два свята Яндекс.України і трошки про нас
10 лютого 2012, 11:09

У нас сьогодні день народження і одночасно ― новосілля головного офісу в Одесі. Вітати можна в коментарях:)

Саме 6 років тому Яндекс був зареєстрований в Україні, і в цей же день відкрився перший і головний офіс в Одесі. А почався він із тумбочки – на ній я сидів перші пару днів, доки не привезли замовлений стілець. Тепер вона поламана і стояти може лише догори колесами:

Відтоді росла і одеська команда, і весь Яндекс.Україна цілком. І ось Одеса «доросла» (нас майже 90!) до нового, повністю «яндексового» офісу.  

Сергій Петренко, черговий по тумбочці

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10 коментарів
офіс
Чим живуть одесити?
13 лютого 2012, 11:43

Ми щойно повернулися з новосілля головного офісу Яндекса в Одесі та хочемо розповісти про те, що шукають її жителі.

Кожного дня жителі Одеси та Одеської області задають близько 650 тисяч різноманітних запитів до Яндекса. Аналізуючи їх, можна зрозуміти, чому одесити віддають перевагу в повсякденному житті – наприклад, куди ходять дивитися кіно, у яких магазинах та торгових центрах роблять закупки, звідки дізнаються новини, як проводять вільний час чи яку шукають роботу.

Топ-5 кінотеатрів Одеси та Одеської області в пошукових запитах одеситів*

  1. «Сінема Сіті»
  2. «Золотий Дюк»
  3. «Планета Кіно IMAX»
  4. «Москва»
  5. «Родіна»

Топ-5 магазинів та ТРЦ Одеси в пошукових запитах одеситів*

  1. «Рив’єра»
  2. «Цитрус Дискаунт»
  3. «Епiцентр»
  4. «Фокстрот»
  5. «Таврія-В»

 

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1 коментар
дослідження,Пошук
Безкоштовний трафік у мобільних Яндекс.Картах для абонентів «Beeline»
13 лютого 2012, 12:58
Коли минулого червня ми оголосили про скасування тарифікації мобільних Карт для абонентів «Київстар», ви питали, коли ж до акції ми долучимо інші мережі. У нас прекрасні новини: відсьогодні трафік для Яндекс.Карт буде безкоштовним і для абонентів передплаченого зв’язку «Beeline-Україна». А оскільки ця мобільна мережа входить до об’єднаного «Київстар», вони можуть користуватися Картами на тих же умовах, що й усі абоненти «Київстар» та Djuice ― без сплати за інтернет і на постійній основі.
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Немає коментарів
мобільні застосунки
Таки Яндекс
14 лютого 2012, 15:04
Минулої п'ятниці ми відсвяткували новосілля одеського офісу, а заразом і шостий день народження Яндекс.України.
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1 коментар
офіс
День св. Валентина: в Києві - 10 балів
14 лютого 2012, 19:42
У день закоханих дороги Києва занесло снігом. Ситуація на них близька до критичної - про це свідчать 10 балів за шкалою Яндекс.Заторів. Такий бал зафіксований вперше після 31 серпня 2010 року.
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6 коментарів
Карти,Затори
Зроблено для українців: пошук у Зображеннях
16 лютого 2012, 10:41
Якщо ви живете в Україні і друг запросив вас уболівати ввечері за збірну, ви точно знаєте, про чию збірну йдеться. Сьогодні пошук у Яндекс.Зображеннях навчився розрізняти, в якій країні ви живете і у відповідь на геозалежні запити пропонувати зображення саме для вас. Тому на запит [сборная по футболу] він покаже насамперед збірну України, а не Росії чи Німеччини.
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3 коментарі
Пошук,Зображення,український пошук
Розширюємо географію міського транспорту
28 лютого 2012, 10:44
Сьогодні ми потішимо декого з тих, хто після запуску громадського транспорту Києва хотів побачити на Яндекс.Картах транспорт свого міста. Тепер пошук маршрутів метро, автобусів, трамваїв та іншого транспорту працює ще в чотирьох українських містах: Донецьку, ЛьвовіОдесі та Харкові.
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9 коментарів
Карти,транспорт