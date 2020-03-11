Закінчився перший семестр навчання в київському відділенні Школи аналізу даних, а значить, можемо поділитися першими підсумками. Отже, двоє студентів перевелися на заочне навчання, а з 22 київських ШАДівців-"очників" до кінця першого семестру залишилося всього 9: п'ять студентів на спеціальності "Computer Science" і четверо на "Аналізі даних". Відсоток відсіву в нас поки що вищий, ніж у московському відділенні. На жаль, деяких довелося відрахувати за неуспішність, а хтось пішов сам, зрозумівши, що не може приділяти навчанню достатньо часу. Тож якщо збираєтеся випробувати себе при наступному наборі в ШАД, візьміть до уваги: у нас справді дуже серйозні вимоги.