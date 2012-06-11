Сьогодні оновилися мобільні Яндекс.Карти для iOS. Насамперед ви помітите зміни в дизайні. Ми намагаємося робити його так, щоб було, як у класика, «красиво і корисно». Тому дизайн виконує важливі завдання: наприклад, тепер ви можете переглядати результати пошуку одразу на карті заторів. Ось так програма покаже, яка дорожня ситуація на шляху до найближчого квіткового магазину.

Також ми поліпшили дизайн довідника з категоріями організацій. Він став зрозумілішим, а свої попередні запити тепер можна подивитися у вкладці «Історія пошуку».





Але найбільше оновлення – це побудова маршрутів громадським транспортом (вона, до речі, вже доступна для пристроїв на Android). Подивитися, як краще дістатися з однієї точки до іншої, можуть мешканці семи міст України.





Крім того, є ще кілька змін. Зокрема, налаштування шарів винесене окремим пунктом меню, тепер нові користувачі легко його знайдуть.

Завантажити нову версію мобільних Карт можна в App Store за посиланням або відсканувавши QR-код.



Команда Яндекс.Карт,

так, власники iPhone також їздять в автобусах ☺