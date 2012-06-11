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Блог Яндекс.України

червень 2012
Стежте за Євро-2012 на Яндексі
11 червня 2012, 14:09
Сьогодні країна вболіває: увечері ― перший матч української збірної зі Швецією.
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Євро-2012
Бари з трансляціями, готелі з кондиціонерами та інші корисні фільтри організацій
11 червня 2012, 14:53
Минулої осені на Яндекс.Картах почали з’являтися фільтри для пошуку організацій. Сьогодні ж до Києва, Донецька, Одеси та Харкова, для яких уточнення вже працюють, додався Львів, а до переліку рубрик – банки, готелі та музеї.
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2 коментарі
Карти,Довідник
Оновлення Карт для Windows Phone 7
13 червня 2012, 17:30
Сьогодні ми випустили оновлення мобільних Яндекс.Карт для Windows Phone 7: додали дорожні події, балачки, нічний режим та багато іншого.
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мобільні застосунки
Готові відповіді для Android
20 червня 2012, 10:52
Сьогодні ми випустили оновлення Яндекс.Пошуку для Android, у якому втілили новий підхід до мобільного пошуку. Тепер на поширені питання програма відповідає за допомогою сервісів Яндекса: Погоди, Карт, Новин чи Зображень. Причому звичайні результати пошуку лишилися поруч – достатньо перейти на відповідну вкладку чи наступний екран.
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мобільні застосунки,Пошук
Громадський транспорт і новий дизайн в оновленні Карт для iOS
26 червня 2012, 11:39

Сьогодні оновилися мобільні Яндекс.Карти для iOS. Насамперед ви помітите зміни в дизайні. Ми намагаємося робити його так, щоб було, як у класика, «красиво і корисно». Тому дизайн виконує важливі завдання: наприклад, тепер ви можете переглядати результати пошуку одразу на карті заторів. Ось так програма покаже, яка дорожня ситуація на шляху до найближчого квіткового магазину.

Також ми поліпшили дизайн довідника з категоріями організацій. Він став зрозумілішим, а свої попередні запити тепер можна подивитися у вкладці «Історія пошуку».


      
Але найбільше оновлення – це побудова маршрутів громадським транспортом (вона, до речі, вже доступна для пристроїв на Android). Подивитися, як краще дістатися з однієї точки до іншої, можуть мешканці семи міст України.

 

Крім того, є ще кілька змін. Зокрема, налаштування шарів винесене окремим пунктом меню, тепер нові користувачі легко його знайдуть.
Завантажити нову версію мобільних Карт можна в App Store за посиланням або відсканувавши QR-код.

Команда Яндекс.Карт,
так, власники iPhone також їздять в автобусах ☺

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мобільні застосунки,транспорт
Реферат на тему «Дослідження Яндекса» завантажити безкоштовно
27 червня 2012, 14:09
Щотижня українці* задають близько 150 тис. запитів зі словом «реферат». Причому кияни та жителі Західної України роблять це трохи частіше за мешканців Криму та Донецької області (0,21% від усієї кількості запитів до Яндекса проти 0,16%). Кількість таких запитів зростає у жовтні-грудні та квітні-травні, коли школярі та студенти готуються до іспитів.
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дослідження,Пошук